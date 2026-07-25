Mega Story Chạy đua với thời gian: Trả lại tên cho những người ngã xuống vì Tổ Quốc Chiến dịch 500 ngày đêm và hành trình ứng dụng công nghệ ADN xác định danh tính liệt sĩ, trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Khi cả nước đang hướng về dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/07/1947 - 27/07/2026) và Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, khoa học công nghệ đang trở thành một trong những điểm tựa quan trọng của hành trình tri ân của cả dân tộc. Trên tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, những tiến bộ trong giám định ADN mở thêm cơ hội tìm lại tên tuổi cho các liệt sĩ sau nhiều thập kỷ.

Đối với Tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN (Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), điều ông luôn nhắc đến trước tiên không phải là những cỗ máy hiện đại hay các phương pháp mới, mà là một nguyên tắc của người làm khoa học: "ADN không phải chìa khóa vạn năng". Đằng sau mỗi kết luận giám định là cuộc chạy đua với thời gian, với giới hạn của công nghệ và trên hết là trách nhiệm trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ Quốc.

Tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN (Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

Thực hiện: Trần Long - Dương Linh

Trình bày: Dương Linh