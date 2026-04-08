Mega Story Khám phá Okayama - thành phố phía Tây của Nhật Bản Okayama là một trong những địa phương không những sở hữu nhiều giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, mà còn cả về thiên nhiên của Nhật Bản.

Nhật Bản có khí hậu ôn đới với bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mỗi mùa đều mang đến cảnh quan, thời tiết và trải nghiệm khác nhau, giúp du khách có nhiều lựa chọn tùy theo sở thích và mục đích của chuyến đi. Thông thường khách du lịch hay chọn tới Nhật Bản vào mùa Xuân để được ngắm hoa anh đào, hay mùa Thu để được chiêm ngưỡng lá vàng, lá đỏ, mùa Đông để trải nghiệm trượt tuyết, nhưng gần đây xu hướng khách du lịch chọn tới Nhật vào mùa Hè cũng như khám phá những địa phương khác không nằm trong “cung đường vàng du lịch của Nhật Bản” cũng không phải là ít. Bắt kịp xu hướng, một số công ty lữ hành đã lên kế hoạch thăm dò thị trưởng, hướng tới mở các tour mới đa dạng hơn và Okayama - thành phố phía Tây của Nhật Bản đang là một lựa chọn mà nhiều công ty lữ hành hướng tới. Vậy Okayama có gì đặc biệt mà lại được coi như là một điểm sáng được nhắm tới thời điểm hiện nay. Nằm tại khu vực Chugoku trên đảo Honshu, Okayama là một trong những địa phương không những sở hữu nhiều giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, mà còn cả về thiên nhiên của Nhật Bản.

Đền Kibitsu - ngôi đền Thần đạo cổ kính

Đền nổi tiếng với chính điện kiến trúc độc đáo, hành lang dài gần 400 mét và là nơi gắn liền với truyền thuyết cậu bé quả đào Momotaro.

Không chỉ mang giá trị tâm linh, đền Kibitsu còn là công trình kiến trúc đặc biệt với chính điện và bái điện được công nhận là quốc bảo của Nhật Bản. Công trình được xây dựng lại cách đây 600 năm với kiểu mái kép gần như chỉ xuất hiện tại ngôi đền này.

Khu phố cổ Kurashiki Bikan

Nằm bên bờ biển nội địa Seto, cách không xa thành phố Okayama, Kurashiki tạo cảm giác bình yên đối với bất kỳ ai khi đặt chân tới nơi đây.

Khu phố cổ dài chừng 300m với những ngôi nhà cổ tường trắng, mái ngói xám và khung gỗ sẫm màu nằm san sát nhau. Dọc hai bên phố là hàng liễu xanh rủ xuống mặt nước trông như bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp. Các cây cầu nhỏ bắc qua dòng kênh trở thành điểm dừng chân, ngắm cảnh và chụp ảnh của nhiều du khách. Bên cạnh đó là các con phố nhỏ thông nhau, cùng với những căn nhà cổ là nơi thu hút đông du khách du lịch.

Vườn Korakuen – một trong ba khu vườn đẹp nhất ở Nhật Bản

Vườn Okayama Korakuen nằm bên dòng sông Asahi tại thành phố Okayama, tỉnh Okayama, là một trong ba khu vườn đẹp nhất Nhật Bản. Khu vườn mang phong cách tản trí truyền thống với lịch sử hơn 300 năm tuổi.

Bước qua cổng vườn là những thảm cỏ rộng, hồ nước, lối đi uốn cong, cây cổ thụ và các công trình kiến trúc truyền thống ẩn giữa thảm màu xanh ngắt của cây cối. Len lỏi trong những tán cây xanh, khách du lịch cũng có thể bắt trọn những khuôn hình với lá vàng lá đỏ. Tuy không nhiều như khi vào mùa, nhưng cũng đủ tạo nên một bức tranh nên thơ. Nếu chỉ xem qua ảnh thì không ít người cứ ngỡ năm nay Thu ở Nhật tới sớm.

“Lâu đài quạ đen” giữa thành phố Okayama

Từ vườn Korakuen, du khách có thể quan sát lâu đài Okayama nằm bên kia sông Asahi. Công trình gây ấn tượng với phần ngoại thất màu đen, tương phản với những chi tiết trang trí màu vàng. Màu sắc đặc trưng khiến công trình còn được biết đến với tên gọi “lâu đài quạ”.

Lâu đài nguyên bản tồn tại hơn 300 năm trước khi bị phá hủy trong các cuộc không kích năm 1945. Dựa trên các bản vẽ lịch sử còn lưu giữ, chính quyền địa phương đã phục dựng tháp chính vào năm 1966. Đến năm 2022, lâu đài tiếp tục được trùng tu quy mô lớn và mở cửa trở lại với nhiều không gian trưng bày hiện đại.

Ngày nay, bên trong lâu đài là bảo tàng giới thiệu lịch sử vùng Okayama, văn hóa Samurai và nghệ thuật gốm Bizen - một trong những dòng gốm truyền thống nổi tiếng của Nhật Bản.

Đến Okayama, du khách còn được hòa vào thiên nhiên và trải nghiệm những thế mạnh địa phương.

Trải nghiệm tắm khoáng nóng ở Yubara Onsen

Đây có lẽ là điểm đến được đánh giá cao nhất trong hành trình khám phá Okayama. Sau chặng bay đêm, cùng cả ngày di chuyển trên ôtô tham quan các điểm di tích, du khách được di chuyển đến Yunogo Onsen - vùng núi rừng có khu suối khoáng hơn 1.200 năm.

Nước khoáng tại đây được đánh giá có chất lượng tốt nhất Nhật Bản. Chỉ cần được trải nghiệm tắm khoáng tại đây, mọi mệt mỏi cảm xua tan, cơ thể được nạp đầy năng lượng để bắt đầu một ngày mới.

Khách sạn tại vùng này rất tiện nghi, không gian đẹp và có tắm onsen tại chỗ, rất thuận tiện cho du khách.

"Vương quốc trái cây" của Nhật Bản

Tỉnh Okayama được mệnh danh là vương quốc trái cây của Nhật Bản và cũng là quê hương của truyền thuyết Cậu bé quả đào Momotaro. Đào trắng Okayama từ lâu đã trở thành biểu tượng của địa phương nhờ lớp vỏ trắng ngà đặc trưng, thịt mềm, mọng nước và vị ngọt thanh.

Quy trình trồng và chăm sóc đào rất tỷ mỉ, từ khâu lựa chọn giống, đánh giá chất lượng từ khi ra trái tới khi thu hoạch. Qua cách từng quả đào được chăm sóc, bao bọc và thu hái, du khách có thể cảm nhận sự tỉ mỉ của người Nhật trong sản xuất nông nghiệp.

Đây cũng là một trong những loại trái cây cao cấp thường được người Nhật lựa chọn làm quà tặng.

Du thuyền ngắm cầu Seto Ohashi

Cầu Seto Ohashi dài 13km, nối liền tỉnh Kagawa và Okayama.Từ trên cầu, bạn có thể ngắm toàn cảnh biển Seto tuyệt đẹp, đặc biệt là lúc hoàng hôn. Chính vì thế mà các công ty lữ hành sẽ sắp xếp lịch trình du thuyền vào buổi chiều để du khách có thể bắt trọn khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt đẹp.

(Ảnh: Lê Lai/Vietnam+) (Ảnh: Lê Lai/Vietnam+) (Ảnh: Lê Lai/Vietnam+) (Ảnh: Lê Lai/Vietnam+)

Ngoài các điểm đến nói trên, ngay từ khu đặt chân tới Okayama, bất cứ ai cũng có chung một cảm nhận đó là sự hiếu khách và ấm áp.

Sân bay nhỏ trật tự , thân thiện

Là sân bay địa phương quy mô nhỏ phục vụ tỉnh Okayama. Sân bay chủ yếu đảm nhiệm vai trò kết nối Okayama với một số thành phố lớn trong nước và các tuyến quốc tế ngắn nhưng ngay từ khi đặt chân tới sân bay, du khách sẽ được tình nguyện viên dân địa phương đứng ngay trước cửa ra chào đón và tặng những món quà lưu niệm dễ thương có khắc họa các thế mạnh của địa phương.

(Ảnh: Lê Lai/Vietnam+)

Từng lối đi, hay từng góc nhỏ tại sân bay chúng ta đều có thể bắt gặp những hình ảnh nhỏ xinh, ngộ nghĩnh mang biểu trưng của thành phố, tạo cảm giác rất gần giũ, thân thiện.

Giao thông thuận lợi, khí hậu ôn hòa

Nằm ở phía Tây của Nhật Bản có phía Đông giáp với tỉnh Hyogo, phía Tây giáp với Hiroshima, phía Nam hướng ra biển Seto. Với giao thông rất thuận lợi, du khách có thể tới Osaka, Kyoto trong khoảng 50 phút và tới Tokyo khoảng 3 giờ nếu di chuyển bằng Shinkansen.

Okayama cũng là nơi khí hậu ôn hòa, hầu như nơi đây hiếm khi xảy ra thiên tai như động đất, hay sóng thần. Nếu có chăng cũng chỉ bị ảnh hưởng rất ít, bởi vậy cũng là một nơi được du khách lựa chọn điểm đến bởi có độ an toàn cao.

Hầu hết khách du lịch sẽ được các công ty lữ hành sắp xếp ở các khách sạn ngay gần ga tàu và các trung tâm mua sắm nên rất thuận tiện cho từng phân khúc dòng khách và sở thích của từng cá nhân.

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