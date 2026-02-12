Mega Story Agribank khẳng định vai trò trụ cột tài chính, tạo đà bứt phá cho kỷ nguyên phát triển mới Thành quả năm 2025 không chỉ là kết tinh của ý chí, bản lĩnh và trí tuệ toàn hệ thống, mà còn tạo nền tảng vững chắc, khí thế mới để Agribank cùng ngành ngân hàng và đất nước tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới - giàu mạnh, phồn vinh và thịnh vượng.

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt quan trọng trong hành trình phát triển của Agribank - năm bản lề khép lại giai đoạn cơ cấu lại 2021-2025 với những kết quả toàn diện, vượt trội và bứt phá rõ nét. Trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, Agribank không chỉ hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu được Đảng, Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước giao, mà còn tiếp tục khẳng định vững chắc vai trò ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực, trụ cột tài chính của nền kinh tế, đặc biệt trên lĩnh vực “tam nông.”

Thành quả năm 2025 không chỉ là kết tinh của ý chí, bản lĩnh và trí tuệ toàn hệ thống, mà còn tạo nền tảng vững chắc, khí thế mới để Agribank cùng ngành ngân hàng và đất nước tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới - giàu mạnh, phồn vinh và thịnh vượng.

Năm 2025 toàn hệ thống Agribank quyết tâm hoàn thành thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo tiền đề vững chắc cùng ngành ngân hàng, cùng đất nước tiến bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, thịnh vượng.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo, định hướng kịp thời của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước; sự chỉ đạo quyết liệt, đồng lòng của Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Ban điều hành; đặc biệt là tinh thần trách nhiệm cao, sự đổi mới không ngừng cùng nỗ lực bền bỉ của toàn thể cán bộ, người lao động - Agribank đã triển khai linh hoạt, sáng tạo nhiều giải pháp đột phá để hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, tài chính được Ngân hàng Nhà nước giao trong năm 2025.

Đây là nỗ lực rất đáng trân trọng của cả hệ thống, từ Trụ sở chính đến các chi nhánh, từ các đơn vị kinh doanh đến các đơn vị hỗ trợ, với tinh thần đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm và phụng sự.

Thành quả năm 2025 đã tạo ra ba “lực đẩy” rất quan trọng cho năm 2026: tạo dựng một nền tảng tài chính vững chắc hơn, dư địa tăng trưởng tốt hơn và năng lực chịu đựng rủi ro tốt hơn; hình thành một khí thế hành động quyết liệt, kỷ luật thực thi rõ nét và sự phối hợp đồng bộ trong toàn hệ thống; tạo niềm tin và cơ sở thực tiễn vững chắc để bước vào năm 2026.

Năm 2025 với nhiều dấu ấn quan trọng ghi nhận bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao của Agribank trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân - tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột tài chính vững vàng, đồng hành phát triển cùng đất nước, doanh nghiệp và người dân Việt Nam. Hoạt động của Agribank có bước chuyển biến rất tích cực, đột phá vượt bậc so với các năm trước và so với các ngân hàng thương mại Nhà nước, đạt cao nhất sau 05 năm triển khai Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.

Agribank hoàn thành toàn diện các mục tiêu tại Phương án cơ cấu lại với tổng tài sản đạt trên 2,6 triệu tỷ đồng vượt mốc 100 tỷ USD, tăng 1,7 lần so với năm 2020 khi kết thúc tái cơ cấu lần 2 (giai đoạn 2016-2020), tăng 4,4 lần so với năm 2012 khi chưa bắt đầu tái cơ cấu. Nguồn vốn đạt trên 2,35 triệu tỷ đồng tăng 1,6 lần so với năm 2020, tăng 4,3 lần so với năm 2012; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt gần 2 triệu tỷ đồng tăng 1,6 lần so với năm 2020, tăng 4,2 lần so với 2012; tỷ lệ nợ xấu theo Phương án cơ cấu lại đến 31/12/2025 giảm mạnh xuống mức 1,21% (thấp xa so với mục tiêu dưới 3%), tỷ lệ nợ xấu nội bảng tính đến 31/12/2025 là 1,14%.

Năm 2025 cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác cơ cấu lại toàn diện hoạt động gắn với xử lý nợ xấu, sắp xếp tổ chức bộ máy và đổi mới mô hình quản trị tại Agribank.

Đặc biệt, công tác cơ cấu lại hoạt động tại hai địa bàn trọng điểm là thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được Agribank triển khai quyết liệt, đồng bộ và đạt nhiều kết quả rõ nét. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng Thành viên và Ban điều hành, các chi nhánh trên địa bàn đã từng bước khắc phục tồn tại, củng cố kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng quản trị, điều hành và hiệu quả kinh doanh. Nhiều đơn vị sau cơ cấu đã có sự chuyển biến tích cực về tăng trưởng tín dụng, chất lượng tài sản, thu hồi nợ sau xử lý và hiệu quả hoạt động.

Năm 2025 cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác cơ cấu lại toàn diện hoạt động gắn với xử lý nợ xấu, sắp xếp tổ chức bộ máy và đổi mới mô hình quản trị tại Agribank. Toàn hệ thống đã triển khai quyết liệt các giải pháp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; đổi mới sản phẩm, dịch vụ theo hướng hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm.

Agribank tiếp tục đầu tư cho hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển ngân hàng số, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ; đồng thời chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu quản trị ngân hàng hiện đại trong giai đoạn mới. Công tác quản trị rủi ro, kiểm tra, giám sát nội bộ, hoàn thiện thể chế tiếp tục được tăng cường, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển an toàn, bền vững.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật Agribank đã đạt được trong năm 2025, khẳng định Agribank tiếp tục giữ vai trò là một trong những ngân hàng thương mại nhà nước chủ đạo, có đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Phó Thống đốc nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, Agribank đã thể hiện rõ tinh thần chủ động, đổi mới, thích ứng với yêu cầu mới, đặc biệt trong công tác quản trị, điều hành và chuyển đổi số.

Thời gian tới, Phó Thống đốc đề nghị Agribank tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ nợ xấu, đồng thời đặc biệt quan tâm bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, nhất là trong điều kiện quy mô giao dịch ngày càng lớn, tỷ lệ giao dịch điện tử cao, chuyển đổi số, kinh tế số phát triển mạnh mẽ.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe phần trình bày tham luận của một số đơn vị có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong toàn hệ thống; nhằm chia sẻ, lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả góp phần tạo nên những dấu ấn bứt phá cho đơn vị và hệ thống trong năm 2025.

Với dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt trên 1,26 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 64% tổng dư nợ, tiếp tục khẳng định Agribank là ngân hàng có tỷ trọng tín dụng “Tam nông” cao nhất trong toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Agribank luôn kiên định đi đầu trong triển khai các chương trình tín dụng chính sách theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, cung ứng tín dụng, lan tỏa tài chính toàn diện đến từng thôn xóm, bản làng, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc, góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Agribank cũng chủ động triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi quy mô lớn, tập trung vào sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế xanh, các dự án kinh tế trọng điểm, nhà ở xã hội. Dòng vốn tín dụng của Agribank không chỉ góp phần duy trì nhịp sản xuất, kinh doanh, mà còn tạo sinh kế bền vững cho hàng triệu hộ gia đình, ổn định xã hội và bảo đảm an sinh.



Trong bối cảnh năm 2025 thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương, Agribank đã kịp thời triển khai các biện pháp thiết thực hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng theo đúng quy định: Miễn, giảm lãi, phí; cơ cấu lại thời hạn trả nợ; cho vay mới phục hồi sản xuất; đồng thời dành nguồn lực đáng kể cho công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Năm 2025, Agribank thực hiện giảm lãi suất trên 14.000 tỷ đồng với trên 27.500 khách hàng, số tiền lãi giảm cho khách hàng trên 37 tỷ đồng; hỗ trợ an sinh gần 100 tỷ đồng. Cả giai đoạn 2021-2025, Agribank giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trên 7.600 tỷ đồng; hỗ trợ an sinh gần 2.700 tỷ đồng. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng vì cộng đồng, luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn với người dân và doanh nghiệp.

Agribank là ngân hàng đầu tiên triển khai "Điểm tư vấn, hỗ trợ, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của Trung tâm Phục vụ hành chính công" tại các điểm giao dịch của Agribank trên địa bàn thành phố Hà Nội, giúp liên thông 3 trụ cột "Tài chính - Hành chính - Pháp lý," hỗ trợ người dân có thể thực hiện 8 nhóm thủ tục thiết yếu tại một nơi; ra mắt mô hình Kiosk thông minh và hệ thống xác thực cấp bản sao số tài liệu điện tử nhằm giảm bớt thủ tục và tiếp cận dịch vụ công minh bạch, hiệu quả. Tích cực đi đầu triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ; đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình sang doanh nghiệp...

Uy tín thương hiệu Agribank tiếp tục được các tổ chức trong nước, quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm ở mức Ba2 - Ổn định, bằng với mức xếp hạng và triển vọng của Việt Nam; tốp 100 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á; ngân hàng thương mại duy nhất được vinh danh Vinh quang Việt Nam 2025; 4 giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu, 6 giải thưởng Sao Khuê, tốp 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025, tốp 10 Ngân hàng Thương mại Việt Nam uy tín; tốp 100 doanh nghiệp xanh và tốp 10 doanh nghiệp ESG Việt Nam xanh 2025 ngành ngân hàng, giải thưởng Phát triển bền vững 2025…

Ghi nhận những đóng góp tích cực của Agribank trong phát triển "Tam nông" và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho tập thể Agribank và cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong hệ thống.

Đồng thời, để kịp thời ghi nhận đóng góp quan trọng của các đơn vị vào kết quả hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 của hệ thống, tại Hội nghị, Agribank đã tổ chức trao thưởng, vinh danh các đơn vị xuất sắc, tiêu biểu đạt giải nhất, nhì, ba toàn hệ thống; các chi nhánh có quy mô tài chính cao, kết quả tăng trưởng nổi bật về nguồn vốn, tín dụng; các chi nhánh có kết quả hoạt động hiệu quả, thu hồi nợ sau xử lý cao; đồng thời biểu dương các tập thể tại Trụ sở chính có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác tham mưu, điều hành, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh chung của Agribank.

Năm 2026 có ý nghĩa quan trọng trong tổ chức triển khai thực hiện các quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là việc hoàn thiện thể chế và triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đòi hỏi toàn hệ thống phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực điều hành, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Agribank xác định kiên định mục tiêu an toàn - hiệu quả - bền vững, tiếp tục giữ vững vai trò ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực; quyết tâm, quyết liệt triển khai hiệu quả các chỉ tiêu, giải pháp trọng tâm năm 2026:

Cụ thể, năm 2026 Agribank điều hành hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả gắn với chuyển đổi số, phát triển khách hàng, gia tăng thị phần, kiểm soát rủi ro; chuyển đổi mạnh mẽ, số hóa hoạt động kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh; hoàn thiện mô hình tổ chức, sắp xếp, tinh gọn mạng lưới hoạt động; tiếp tục củng cố, nâng cao công tác thể chế, công tác quản trị rủi ro, đáp ứng các chuẩn mực theo thông lệ quốc tế tiên tiến.

Bên cạnh đó, Agribank tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực, quyết liệt thực hiện các giải pháp xử lý, thu hồi nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro; nâng cao năng lực tài chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, chuyển đổi số; tăng cường ý thức trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm tính tuân thủ; nâng cao công tác kiểm tra, giám sát; tái định vị và nâng cao nhận diện thương hiệu, lan tỏa văn hóa phụng sự khách hàng; các nội dung trọng yếu khác.

Theo đó, tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tô Huy Vũ đã quán triệt Nghị quyết 01-NQ/HĐTV của Hội đồng thành viên về các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2026 đến toàn thể Hội nghị và các đơn vị, cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống.

Năm 2026 Agribank điều hành hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả gắn với chuyển đổi số, phát triển khách hàng, gia tăng thị phần, kiểm soát rủi ro; chuyển đổi mạnh mẽ, số hóa hoạt động kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh.

Bước sang năm 2026, năm có ý nghĩa bản lề trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030. Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và Nghị quyết của Hội đồng thành viên, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Agribank phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống Agribank năm 2026 với chủ đề xuyên suốt: “Đổi mới sáng tạo - Số hóa an toàn - Tinh gọn hiệu quả - Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2026.”

Phát huy vai trò ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực, nòng cốt của nền kinh tế, Agribank xác định tiếp tục đổi mới, bứt phá, cùng toàn ngành ngân hàng triển khai hiệu quả các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực quản trị và năng lực tài chính, ưu tiên nguồn lực cho các lĩnh vực then chốt, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của khu vực kinh tế Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị, đóng góp tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển nhanh và bền vững đất nước, hiện thực mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn phát triển mới./.