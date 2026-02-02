Mega Story Đảng ta thật là vĩ đại Kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng, cùng nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng qua bài Xã luận: "Đảng ta thật là vĩ đại". Khẳng định vai trò tiên phong và tầm nhìn chiến lược của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Hôm nay, Đảng ta tròn 96 mùa Xuân. “Pho lịch sử bằng vàng” 96 năm của Đảng chưa phải là dài với lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tuy nhiên, gần 1 thế kỷ cũng là quãng thời gian đủ để khẳng định sức sống mãnh liệt của Đảng cầm quyền, để viết nên những mốc son chói lọi, lập nên những kỳ tích, tô thắm những trang sử hào hùng của dân tộc.

Phong trào đấu tranh cách mạng trong giai đoạn 1930 -1931, đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh đã bùng nổ là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng Việt Nam do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo, trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam. (Ảnh: TTXVN) Từ ngày 6/1-7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam họp ở Hong Kong (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản. Hội nghị hợp nhất có ý nghĩa như là một Đại hội thành lập Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối chính trị, về con đường cứu nước, cứu dân, thống nhất đất nước, thoát khỏi ách áp bức của thực dân, phong kiến, thoát khỏi bần cùng, lạc hậu. (Ảnh: TTXVN phát) Đội du kích đầu tiên ở Việt Nam do Đảng lãnh đạo ra đời ở Bắc Sơn (tỉnh Cao Lạng) năm 1940. (Ảnh: TTXVN) Ngày 19/8/1945, sau cuộc míttinh tại Quảng trường Nhà hát lớn, lực lượng tự vệ và quần chúng Thủ đô đã đánh chiếm Phủ Khâm Sai (Bắc Bộ phủ), cơ quan đầu não của chính quyền tay sai Pháp ở Bắc Bộ. (Ảnh: Tư liệu TTXVN) Cách mạng Tháng Tám mở ra một thời đại mới ở Việt Nam, thời đại nhân dân Việt Nam làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của chính mình. (Ảnh: TTXVN) Cách mạng Tháng Tám mở ra một thời đại mới ở Việt Nam, thời đại nhân dân Việt Nam làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của chính mình. (Ảnh: TTXVN) Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Hội đồng Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra mắt sau phiên họp đầu tiên, sáng 3/9/1945. Tại phiên họp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề về sự cần thiết phải có một bản Hiến pháp dân chủ cho nước Việt Nam. (Ảnh: TTXVN) Ngày 3/9/1945, Chính phủ lâm thời đã họp phiên đầu tiên, đặt ra những vấn đề cấp bách, trong đó quyết tâm chiến đấu với “giặc đói”, “giặc dốt”, nhanh chóng tiến hành cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu để từ đó soạn thảo một bản Hiến pháp cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới ra đời. (Ảnh: TTXVN) 21.000 xe đạp thồ, 261.500 dân công cùng các loại ô tô, tàu, thuyền, lừa, ngựa…ngày đêm vận chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược lên mặt trận Điện Biên Phủ. Sự đóng góp to lớn của lực lượng dân công, đảm bảo hậu cần cho chiến dịch là một trong những nguyên nhân chính làm nên chiến thắng. (Ảnh: Tư liệu TTXVN) Tổng Quân ủy, Bộ Tổng Tư lệnh họp bàn kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953-1954. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập và thông qua Chánh cương tóm tắt (được coi là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng). Sự ra đời của Đảng, đã đáp ứng những đòi hỏi bức thiết của lịch sử, là bước ngoặt vĩ đại, điểm mở đầu quyết định cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam và sự phát triển của dân tộc. Đảng ra đời chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đó là thành quả của sự hòa quyện giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã khai sinh ra Đảng. Người khởi thảo chính cương sách lược vắn tắt về con đường cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện chỉ đạo của Người, Đảng ta, nhân dân ta qua tôi luyện đã kiên trì, kiên cường thực hiện qua các cao trào cách mạng, từng bước tiến tới giành thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 “long trời, lở đất”, lập nên nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Ngày 7/5/1954, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi, toàn bộ tập đòan cứ điểm của địch ở Điện Biên Phủ đã bị quân ta tiêu diệt, lá cờ "Quyết chiến quyết thắng" đang phấp phới bay trên nóc hầm Tướng De Castries. (Ảnh: Tư liệu TTXVN) Tiếp đó, bánh xe lịch sử ghi dấu “Chín năm làm một Điện Biên. Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng” tạo nên kỳ tích Điện Biên “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”. Trường kỳ kháng chiến, Đảng lãnh đạo cả nước làm nên trường ca Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất non sông - sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Kiên cường trong những năm tháng gian khó sau giải phóng, cả nước tiếp tục được thắp lên ngọn lửa “Đổi mới” với những cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. Thành tựu đạt được trong 40 năm đổi mới đã tạo đà cho sự phát triển toàn diện của đất nước, đồng thời, cũng là minh chứng sinh động khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kể từ mùa Xuân 1930 đến nay, Đảng ta đã đi qua chặng đường 96 năm đầy cam go, thử thách để giành được nhiều vinh quang và thắng lợi. Từ bóng đêm nô lệ của chế độ thực dân phong kiến, rồi những thời điểm đất nước ở tình thế “ngặt nghèo”, “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng Đảng luôn vượt qua, đã trưởng thành và hoàn thành xuất sắc sứ mệnh dẫn dắt phong trào cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước, chứng minh được sự trường cửu của mình. Đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn cách mạng, ngày 17/6/1929, Kỳ Bộ Bắc Kỳ Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên đã thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng tại Hà Nội. Trong ảnh: Báo Búa Liềm, cơ quan Trung ương của Đông Dương Cộng sản Đảng, số 5, ngày 11/12/1929. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát Từ ngày 25 - 30/12/1920, chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc (tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động cách mạng ở Pháp) tham dự Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tours với tư cách đại biểu Đông Dương. Nguyễn Ái Quốc ủng hộ Luận cương của V.I.Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa; tán thành việc thành lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, và cũng là người Cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu TTXVN) Từ khi có Đảng lãnh đạo, nhân dân Việt Nam triệu người như một, tạo nên sức mạnh vô song, đưa con thuyền cách mạng vượt qua muôn trùng sóng gió để cập bến vinh quang. Từ một dân tộc lầm than, mất nước, chúng ta đã ngẩng cao đầu, tự hào là dân tộc Việt Nam anh hùng trong đấu tranh, trí tuệ và sáng tạo trong xây dựng, đổi mới. Tầm vóc dân tộc ta, đất nước ta đã sánh vai với các nước trên trường quốc tế, tạo được sự tin tưởng, tín nhiệm của các dân tộc, của bạn bè năm châu. Ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị tổ chức cuộc họp để nghe Tổng Quân ủy báo cáo và duyệt lần cuối kế hoạch tác chiến Đông - Xuân 1953 - 1954, đồng thời quyết định mở Chiến dịch Điện Biên phủ với quyết tâm tiêu diệt bằng được tập đoàn cứ điểm này. (Ảnh: TTXVN) Đảng mạnh, Dân tin. Chính vì vậy mà nhân dân tự hào gọi Đảng là “Đảng ta” - Đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, luôn luôn đặt lợi ích của nhân dân, của dân tộc lên trên hết. Trong bài nói tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng (ngày 05/01/1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tự hào khẳng định “Đảng ta thật là vĩ đại!”. Dù Người nói “với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng” nhưng cụm từ này vẫn được Người lặp lại 4 lần cùng những dẫn chứng và lý lẽ thuyết phục chứng minh rõ những yếu tố làm nên sự vĩ đại của Đảng. Cách đây 96 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo đất nước, chỉ ra con đường phát triển tất yếu của Cách mạng Việt Nam. Trải qua các thời kỳ, Đảng ta luôn khẳng định “là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”. Trong suốt 96 năm qua (1930-2026), dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử và thời đại, làm thay đổi cuộc đời mỗi con người và vận mệnh cả một dân tộc. Thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã mang đến niềm tin và kỳ vọng lớn cho toàn dân tộc. Trong ảnh: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV ra mắt Đại hội (Hà Nội, 23/1/2026). (Ảnh: TTXVN) Trong không khí hân hoan, phấn khởi đang lan tỏa khắp cả nước bởi những kết quả đạt được rất đáng tự hào của 96 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục sức phấn đấu, vượt qua những thách thức, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực nhằm đạt kết quả cao hơn nữa trong năm 2026 - năm đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Hà Nội, 23/1/2026). (Ảnh: TTXVN) Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp. Những truyền thống quý báu của Đảng ta là sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của giai cấp công nhân Việt Nam và giai cấp công nhân quốc tế trên một tầm cao mới của thời đại; là sức mạnh bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng; là kết quả của quá trình vun trồng, xây đắp bền bỉ, là sự hy sinh xương máu, phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, đảng viên. Trên con đường phát triển, Đảng ta đã không ngừng đưa ra những quyết sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu lịch sử, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đóng gói tôm thành phẩm xuất khẩu. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN) Dây chuyền đóng gói các tấm pin năng lượng mặt trời tại Công ty TNHH JA Solar Việt Nam, vốn đầu tư của Hong Kong (Trung Quốc) tại khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Giang). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN) Cơ giới hóa trong khâu gieo sạ đối với diện tích tham gia mô hình canh tác lúa chất lượng cao, giảm phát thải tại huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: Nhựt An/TTXVN) Nhà máy Điện gió Ia Pết - Đak Đoa 1 và Nhà máy Điện gió Ia Pết - Đak Đoa 2 là một trong các dự án nhà máy điện gió đầu tiên đi vào hoạt động, góp phần khai thác hiệu quả năng lượng gió và phù hợp với chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN) Không khí kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng lan toả trên nhiều tuyến phố của Thủ đô. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN) Không khí kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng lan toả trên nhiều tuyến phố của Thủ đô. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN) Hà Nội trang hoàng nổi bật với pano, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc và băng rôn cổ động lan tỏa không khí trang trọng chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN) Cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên nhiều tuyến phố của Hà Nội. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Đảng ta đã bước sang tuổi 96. Từ “pho lịch sử bằng vàng” của Đảng, những người cộng sản hiện nay biết dũng cảm vượt qua chính mình, biết theo gương các thế hệ ông cha để một lần nữa làm cho Đảng tiếp tục làm nên sự nghiệp vĩ đại của thời đại mới, kỷ nguyên mới.

Lịch sử đã giao phó cho Đảng trọng trách dìu dắt con thuyền cách mạng Việt Nam đi đến bến bờ vinh quang và hạnh phúc. Dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam đang đặt kỳ vọng vào Đảng với những kỳ tích mới.

96 năm qua, cả dân tộc ta đã đoàn kết, đồng lòng, dưới lá cờ vinh quang của Đảng, lập nên những chiến công hiển hách và thành tựu diệu kỳ!

Đảng ta thật là vĩ đại!

Phía trước, tương lai và con đường phát triển của đất nước ta, dân tộc ta đang rộng mở dưới ngọn cờ của Đảng.

