Kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng, cùng nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng qua bài Xã luận: "Đảng ta thật là vĩ đại". Khẳng định vai trò tiên phong và tầm nhìn chiến lược của Đảng trong kỷ nguyên mới.
Hôm nay, Đảng ta tròn 96 mùa Xuân. “Pho lịch sử bằng vàng” 96 năm của Đảng chưa phải là dài với lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tuy nhiên, gần 1 thế kỷ cũng là quãng thời gian đủ để khẳng định sức sống mãnh liệt của Đảng cầm quyền, để viết nên những mốc son chói lọi, lập nên những kỳ tích, tô thắm những trang sử hào hùng của dân tộc.
Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập và thông qua Chánh cương tóm tắt (được coi là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng). Sự ra đời của Đảng, đã đáp ứng những đòi hỏi bức thiết của lịch sử, là bước ngoặt vĩ đại, điểm mở đầu quyết định cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam và sự phát triển của dân tộc. Đảng ra đời chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đó là thành quả của sự hòa quyện giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã khai sinh ra Đảng. Người khởi thảo chính cương sách lược vắn tắt về con đường cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện chỉ đạo của Người, Đảng ta, nhân dân ta qua tôi luyện đã kiên trì, kiên cường thực hiện qua các cao trào cách mạng, từng bước tiến tới giành thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 “long trời, lở đất”, lập nên nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á.
Tiếp đó, bánh xe lịch sử ghi dấu “Chín năm làm một Điện Biên. Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng” tạo nên kỳ tích Điện Biên “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”. Trường kỳ kháng chiến, Đảng lãnh đạo cả nước làm nên trường ca Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất non sông - sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.
Kiên cường trong những năm tháng gian khó sau giải phóng, cả nước tiếp tục được thắp lên ngọn lửa “Đổi mới” với những cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. Thành tựu đạt được trong 40 năm đổi mới đã tạo đà cho sự phát triển toàn diện của đất nước, đồng thời, cũng là minh chứng sinh động khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Kể từ mùa Xuân 1930 đến nay, Đảng ta đã đi qua chặng đường 96 năm đầy cam go, thử thách để giành được nhiều vinh quang và thắng lợi. Từ bóng đêm nô lệ của chế độ thực dân phong kiến, rồi những thời điểm đất nước ở tình thế “ngặt nghèo”, “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng Đảng luôn vượt qua, đã trưởng thành và hoàn thành xuất sắc sứ mệnh dẫn dắt phong trào cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước, chứng minh được sự trường cửu của mình.
Từ khi có Đảng lãnh đạo, nhân dân Việt Nam triệu người như một, tạo nên sức mạnh vô song, đưa con thuyền cách mạng vượt qua muôn trùng sóng gió để cập bến vinh quang. Từ một dân tộc lầm than, mất nước, chúng ta đã ngẩng cao đầu, tự hào là dân tộc Việt Nam anh hùng trong đấu tranh, trí tuệ và sáng tạo trong xây dựng, đổi mới. Tầm vóc dân tộc ta, đất nước ta đã sánh vai với các nước trên trường quốc tế, tạo được sự tin tưởng, tín nhiệm của các dân tộc, của bạn bè năm châu.
Đảng mạnh, Dân tin. Chính vì vậy mà nhân dân tự hào gọi Đảng là “Đảng ta” - Đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, luôn luôn đặt lợi ích của nhân dân, của dân tộc lên trên hết.
Trong bài nói tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng (ngày 05/01/1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tự hào khẳng định “Đảng ta thật là vĩ đại!”. Dù Người nói “với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng” nhưng cụm từ này vẫn được Người lặp lại 4 lần cùng những dẫn chứng và lý lẽ thuyết phục chứng minh rõ những yếu tố làm nên sự vĩ đại của Đảng.
Trong không khí hân hoan, phấn khởi đang lan tỏa khắp cả nước bởi những kết quả đạt được rất đáng tự hào của 96 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục sức phấn đấu, vượt qua những thách thức, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực nhằm đạt kết quả cao hơn nữa trong năm 2026 - năm đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Đảng ta đã bước sang tuổi 96. Từ “pho lịch sử bằng vàng” của Đảng, những người cộng sản hiện nay biết dũng cảm vượt qua chính mình, biết theo gương các thế hệ ông cha để một lần nữa làm cho Đảng tiếp tục làm nên sự nghiệp vĩ đại của thời đại mới, kỷ nguyên mới.
Lịch sử đã giao phó cho Đảng trọng trách dìu dắt con thuyền cách mạng Việt Nam đi đến bến bờ vinh quang và hạnh phúc. Dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam đang đặt kỳ vọng vào Đảng với những kỳ tích mới.
96 năm qua, cả dân tộc ta đã đoàn kết, đồng lòng, dưới lá cờ vinh quang của Đảng, lập nên những chiến công hiển hách và thành tựu diệu kỳ!
Đảng ta thật là vĩ đại!
Phía trước, tương lai và con đường phát triển của đất nước ta, dân tộc ta đang rộng mở dưới ngọn cờ của Đảng.