Mega Story Đại hội XIV thành công tốt đẹp: Mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam Đại hội XIV thành công tốt đẹp, bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. Đại hội mở ra kỷ nguyên mới vươn mình, hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường.

Trong khí thế của vận nước, lòng dân, niềm tin tươi sáng vào tương lai, ngày 23/01/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển" đã thành công tốt đẹp, mở ra tầm nhìn chiến lược cho chặng đường phát triển dài hạn của dân tộc. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển tiếp chiến lược trong tiến trình phát triển của đất nước

“ Ý nghĩa sâu sắc của Đại hội nằm ở trọng trách lịch sử xác lập những quyết sách mang tính "bệ phóng" để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN) Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ủy viên Trung ương chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: TTXVN) Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ủy viên Trung ương chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: TTXVN) Ngày 22 tháng 1, các đại biểu bỏ phiếu bầu các thành viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 14. (Ảnh: TTXVN) Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm các phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đưa tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 vào ngày 20 tháng 1. (Ảnh: TTXVN) Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm các phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đưa tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 vào ngày 20 tháng 1. (Ảnh: TTXVN)

Lật mở dấu ấn, Văn kiện Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, trong "sóng to gió lớn", thậm chí là "bão táp", toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng “xoay chuyển tình thế” thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII với kết quả rất quan trọng, toàn diện, đột phá, nhiều điểm sáng nổi bật, cơ bản hoàn thành các mục tiêu chủ yếu đề ra.

Nhiều quyết sách chiến lược mang tính đột phá đã được triển khai quyết liệt. Đặc biệt, cuộc cách mạng về đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính đạt được các mục tiêu chiến lược, là bước chuyển quan trọng về tư duy quản trị quốc gia, mở ra không gian phát triển mới, vì tương lai lâu dài của đất nước.

Kỹ sư tiến hành thụ phấn giống lúa đang nghiên cứu tại Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời, tỉnh An Giang. (Ảnh: Phạm Hậu - TTXVN) Sơ chế cá ngừ đại dương trước khi vận chuyển đi tiêu thụ. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN) Mô hình trồng rừng keo tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá giúp hấp thụ lượng lớn CO₂, góp phần giảm phát thải khí nhà kính. (Ảnh: Lê Đông - TTXVN) Cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ xuyên qua cánh rừng. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN) Trung tâm Mắt công nghệ cao Tâm Anh đầu tư hệ thống 2 máy Visumax 800 mổ SMILE Pro, tích hợp hệ thống trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, mang lại trải nghiệm tốt cho các phẫu thuật tật khúc xạ cho khách. (Ảnh: Minh Quyết – TTXVN) Nhà máy điện rác Seraphin giúp xử lý 1/3 lượng rác thải sinh hoạt của Thủ đô, giảm thiểu lượng lớn rác thải sinh hoạt chôn lấp. Đây là công trình tiêu biểu ứng dụng cả 3 mô hình Kịnh tế xanh – kinh tế tuần hoàn – kinh tế số. (Ảnh: Thành Phương – TTXVN) Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội. (Ảnh:TTXVN) Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội. (Ảnh:TTXVN) CÔNG NGHỆ THẾ HỆ MỚI: Công ty Trường Hải đã đầu tư vào dây chuyền hàn thân xe tự động với hệ thống robot thế hệ mới nhất, có khả năng xoay ở mọi góc độ để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hàn, cùng với robot định vị thân xe đảm bảo mối hàn chắc chắn, ổn định và chính xác cao. (Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN) Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN) Tối 21/1/2026, Hà Nội tổ chức tổng duyệt bắn pháo hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhằm bảo đảm công tác kỹ thuật, an toàn, sẵn sàng cho đêm trình diễn chính. (Ảnh: TTXVN) Tối 21/1/2026, Hà Nội tổ chức tổng duyệt bắn pháo hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhằm bảo đảm công tác kỹ thuật, an toàn, sẵn sàng cho đêm trình diễn chính. (Ảnh: TTXVN)

Khi “đồng hồ lịch sử” đang điểm những khung giờ quyết định trước mốc 2030 - thời khắc Đảng quang vinh tròn 100 năm thành lập, để “bứt phá và vươn mình”, Đại hội nêu rõ các mục tiêu: Giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Văn kiện đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên, GDP bình quân đầu người năm 2030 khoảng 8.500 USD/năm.

Trong đó, các nội dung định hướng chiến lược là: Hoàn thiện thể chế phát triển và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xác lập mô hình tăng trưởng mới; thúc đẩy động lực trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát huy nền tảng văn hóa và con người; tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh và đối ngoại; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xã hội lành mạnh, kỷ cương, văn minh và phát huy nền tảng sức mạnh quốc gia - đại đoàn kết dân tộc.

Các mô hình tăng trưởng mới là “kim chỉ nam” cho phát triển bền vững được đặt ra: kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong ổn định vĩ mô và định hướng chiến lược. Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, cần được bảo đảm quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh và một môi trường cạnh tranh lành mạnh. Văn kiện cũng đặt ra những yêu cầu rất cụ thể: trọng dụng nhân tài; đánh giá dựa trên sản phẩm; cơ chế tài chính linh hoạt; hợp tác công tư; đặt hàng nhiệm vụ khoa học gắn với yêu cầu phát triển.

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN) Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt BCH Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. (Ảnh: TTXVN) Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN) Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN) Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch về ký kiến thảo luận của các đại biểu đối với dự thảo các văn kiện và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN) Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN) Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Một điểm mới trong tư duy thực hiện Nghị quyết là chuyển dịch mạnh mẽ từ “nói và làm” sang “Nói ít - làm nhiều - làm đến cùng”. Mọi mục tiêu phải được cụ thể hoá bằng chương trình, chỉ tiêu đo lường được, thời hạn rõ ràng và người chịu trách nhiệm đến cùng; phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ; khen thưởng người làm tốt và xử lý nghiêm trì trệ, né tránh. Đặc biệt, thước đo cao nhất của mọi quyết sách là tư tưởng “dân là gốc”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là thước đo của phát triển. Niềm tin của người dân không đến từ lời nói, mà từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng, từ việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, từ cách những bức xúc chính đáng được giải quyết.

Đại hội đã thống nhất cao và thông qua các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình. Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn, bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 đồng chí, trong đó, 180 đồng chí Ủy viên chính thức, 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã bầu Bộ Chính trị gồm 19 đồng chí; thông qua số lượng Ban Bí thư gồm 13 đồng chí; thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII. (Ảnh: TTXVN) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. (Ảnh: TTXVN) Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII. (Ảnh: TTXVN) Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi họp báo. (Ảnh: TTXVN) Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

“ Tinh thần xuyên suốt của nhiệm kỳ Đại hội XIV là: Tự chủ chiến lược, nắm chắc thời cơ, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi thách thức, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển; biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả.

Sau gần 1 thế kỷ thành lập Đảng, tám thập niên giành độc lập và bốn thập niên kiên định, kiên trì đổi mới, dưới ngọn cờ của Đảng, Việt Nam đã thay đổi căn bản, toàn diện. Cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế nâng lên tầm cao mới, mở ra không gian phát triển mới, tạo đà bứt phá cho đất nước giai đoạn tiếp theo phồn vinh, hạnh phúc.

Tương lai của đất nước mang theo khát vọng, niềm tin, vận hội và khí thế mới, như lời hiệu triệu của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chúng ta hãy chung sức đồng lòng, giữ vững niềm tin, nêu cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ, khơi dậy khát vọng; làm cho mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày sau Đại hội đều có kết quả cụ thể, có chuyển biến thực chất; để Nhân dân thấy, Nhân dân tin, Nhân dân ủng hộ, Nhân dân đồng hành và Nhân dân thụ hưởng.”

Ngày nay, một quốc gia muốn lớn mạnh không thể chỉ dựa vào thành quả quá khứ, mà phải liên tục làm mới bằng tư duy lãnh đạo phù hợp với thực tiễn phát triển. Mỗi quyết sách được thông qua hôm nay sẽ định hình diện mạo đất nước trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ tới. Tin tưởng rằng Đại hội sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, vững chắc hơn, bao trùm hơn và rực rỡ hơn cho dân tộc Việt Nam. Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc sẽ không chỉ là một giấc mơ, mà là một hiện thực hiện hiện trong từng nhịp sống đất nước hiện tại và tương lai.

Đảng đã cho ta mùa Xuân và khát vọng. Xuân mới mang theo hào khí, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Khi Nghị quyết đi vào cuộc sống, “ý Đảng” hoà quyện với “lòng dân”, chính sách sát với thực tiễn sẽ hiện thực hoá được khát vọng vươn mình của đất nước.

Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, mỗi con người đất Việt đều có quyền tự hào sâu sắc về Đảng quang vinh và một lòng đi theo Đảng, chung sức, đồng lòng đưa dân tộc vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Năm mới 2026 - vận hội mới - khí thế mới!

Cả nước quyết tâm, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng./.

Biểu tượng búa liềm trên đài sen hồng nổi bật trước Cột cờ Hà Nội (khu vực đường Điện Biên Phủ), kết hợp vẻ đẹp lịch sử hào hùng với không khí chính trị trang nghiêm. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN) Các tuyến phố trung tâm tại các địa phương rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN) Trụ sở báo Hà Nội Mới được trang hoàng cờ hoa, pano và biểu ngữ chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN) Các bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm bên cụm trang trí chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN) Pano và các biểu ngữ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại các vườn hoa, công viên trung tâm Thủ đô. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Thực hiện:

Nội dung: Trần Tiến Duẩn

Thiết kế: Hào Nguyễn