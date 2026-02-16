Đảng, nhân dân và mùa Xuân ước vọng

Từ mốc son 1930 đến Xuân Bính Ngọ 2026, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tròn 96 năm đồng hành cùng dân tộc. Chào đón năm mới và Đại hội XIV tổ chức thành công, đất nước vững tin bước vào "kỷ nguyên vươn mình" với thế và lực chưa từng có.
Với nhân dân Việt Nam, hình ảnh mùa Xuân không chỉ là sự chuyển mình của đất trời mà còn là biểu tượng của sự đổi mới, của những khát vọng to lớn được khơi dậy.
“
Mùa Xuân Canh Ngọ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo toàn dân giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cách mạng Tháng Tám thành công là minh chứng cho tài lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược của Đảng. Từ một quốc gia thuộc địa, Việt Nam đã tự mình đứng lên, lật đổ chế độ thực dân phong kiến và tuyên bố độc lập. Thắng lợi này không chỉ là sự kiện trọng đại của dân tộc mà là nguồn cảm hứng cho các phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.
Ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, đây không chỉ là một thời khắc lịch sử mà còn là khởi đầu cho mùa Xuân rực rỡ của cả dân tộc. Không dừng lại ở đó, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta vượt qua những thử thách lớn lao của lịch sử. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là một dấu son chói lọi. Đại thắng mùa Xuân năm 1975, kết thúc 21 năm chiến tranh, thống nhất đất nước và đưa Việt Nam bước vào thời kỳ mới.
Ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam chính là người nhạc trưởng đã dẫn dắt cả dân tộc vươn tới những mùa Xuân rạng ngời, đong đầy thành công và ước vọng. Nếu những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước là mùa Xuân của tinh thần yêu nước và khát vọng tự do, thì công cuộc Đổi mới năm 1986 dưới sự lãnh đạo của Đảng là mùa Xuân của sự sáng tạo, đổi mới và hội nhập.
Chiến tranh kết thúc, đất nước phải đối mặt với vô vàn khó khăn, từ nền kinh tế kiệt quệ đến những thách thức trong việc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Chính trong bối cảnh đó, Đảng đã đưa ra quyết sách lịch sử - khởi xướng công cuộc Đổi mới. Quyết định lịch sử ấy thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của Đảng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho đất nước. Đổi mới không chỉ đơn thuần là cải cách kinh tế mà còn là cuộc cách mạng toàn diện về tư duy và phương pháp lãnh đạo. Dưới ánh sáng của Đổi mới, Việt Nam từ một nước nghèo nàn, lạc hậu đã từng bước vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao.
40 năm sau Đổi mới, đất nước ta đã, đang chuyển mình và vươn lên mạnh mẽ, mang lại thành quả kỳ diệu, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Sự nghiệp Đổi mới đất nước thành công chứa chan biết bao ý nghĩa, ân tình. Thành quả của Đổi mới là những công trình thế kỷ, các tuyến đường cao tốc rộng mở, đoàn xe hối hả, khu công nghiệp, khu công nghệ cao cùng các khu đô thị hiện đại nối dài, vươn xa... Đổi mới không chỉ ở đô thị mà còn tới tận vùng nông thôn, rừng núi xa xôi. Đảng lãnh đạo đất nước giành nhiều thành tựu to lớn, tạo tiền đề cho nhân dân ấm no, hạnh phúc. Đó là tình Ðảng, lòng dân.
Trong thời đại ngày nay, khi thế giới đối mặt với nhiều biến động khó lường, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng lại càng thể hiện rõ giá trị. Đặc biệt, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng chính là ngọn lửa thắp sáng những mùa Xuân mới. Đó là mùa Xuân của niềm tin, của khát vọng đưa đất nước ngày càng phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Từ mùa Xuân Canh Ngọ 1930 đến mùa Xuân Bính Ngọ 2026 - Đảng ta tròn 96 tuổi. 96 mùa xuân, Đảng đã đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, chiến đấu, hy sinh vì lợi ích của Nhân dân. Mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng đều vì lợi ích của dân tộc. Đảng đã lãnh đạo đất nước giành được những chiến thắng vang dội, thành quả to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực trong suốt 96 năm qua, là nhờ sự dìu dắt, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự trung thành tuyệt đối, vận dụng sáng tạo học thuyết Mác-Lênin về xây dựng Đảng vào thực tiễn quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng, đã làm cho Đảng ta thực sự là Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc, thực sự “là đạo đức, là văn minh”.
Ngày nay niềm tin và khát vọng đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên mới chính là hành trang để Việt Nam tiếp tục hành trình “vươn mình” ra thế giới, khẳng định vai trò chủ động và tích cực trong việc đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển toàn cầu. Sự lãnh đạo của Đảng chính là ngọn đuốc soi đường, là điểm tựa vững chắc để cả dân tộc cùng tiến bước.
Đón Xuân Bính Ngọ 2026, trăm hoa đua nở khoe sắc, cựa mình đầy sức sống, ngọt ngào sắc hương. Một mùa xuân mới đã về, với bản lĩnh chính trị được rèn luyện qua 96 mùa xuân, với sức sáng tạo luôn tươi mới như “chồi non, lộc biếc”, chúng ta tin tưởng rằng, Đảng ta sẽ lãnh đạo đất nước vượt qua thử thách, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua mọi thác ghềnh để cập bến vinh quang, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Đảng đã cho ta những mùa Xuân đầy ước vọng - mùa Xuân của độc lập, tự do, của đổi mới và phát triển. Xuân 2026 đang đến với mọi người, mọi nhà cũng là lúc cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV; hướng tới bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Tự hào về Đảng, chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam sẽ mãi mãi phát triển phồn vinh và hạnh phúc.
Những ngày Xuân ấm áp, rực rỡ, khi bước đi trên những cung đường ở mọi miền Tổ quốc, dường như ai cũng muốn chậm lại đôi chút để lắng nhìn, cảm nhận cho trọn vẹn sắc đỏ tươi thắm của cờ hoa, băng rôn “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”, “Mừng Đảng - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026”, “Mừng Đất nước đổi mới, Mừng Đảng quang vinh”...
Trong nắng vàng, hòa cùng khí tiết xuân, mùa Xuân không chỉ hiện diện bằng sắc hoa khoe thắm, ánh nắng dịu nhẹ, mà còn lan tỏa niềm tự hào sâu sắc về Đảng - “mùa Xuân lớn” vĩ đại của dân tộc, mang đến niềm tin tươi sáng, sức sống mạnh liệt, trường cửu và khát vọng vươn mình cho đất nước, cho dân tộc.
“Mùa Xuân của đất nước sẽ mãi tươi đẹp, bền vững khi mỗi người Việt Nam - dù ở cương vị nào - đều nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, chung tay xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” như lời trong bài viết “Vững bước dưới cờ Đảng” của Tổng Bí thư Tô Lâm.