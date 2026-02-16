Mega Story Đảng, nhân dân và mùa Xuân ước vọng Từ mốc son 1930 đến Xuân Bính Ngọ 2026, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tròn 96 năm đồng hành cùng dân tộc. Chào đón năm mới và Đại hội XIV tổ chức thành công, đất nước vững tin bước vào "kỷ nguyên vươn mình" với thế và lực chưa từng có.

Với nhân dân Việt Nam, hình ảnh mùa Xuân không chỉ là sự chuyển mình của đất trời mà còn là biểu tượng của sự đổi mới, của những khát vọng to lớn được khơi dậy.

“ Mùa Xuân Canh Ngọ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo toàn dân giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cách mạng Tháng Tám thành công là minh chứng cho tài lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược của Đảng. Từ một quốc gia thuộc địa, Việt Nam đã tự mình đứng lên, lật đổ chế độ thực dân phong kiến và tuyên bố độc lập. Thắng lợi này không chỉ là sự kiện trọng đại của dân tộc mà là nguồn cảm hứng cho các phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, đây không chỉ là một thời khắc lịch sử mà còn là khởi đầu cho mùa Xuân rực rỡ của cả dân tộc. Không dừng lại ở đó, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta vượt qua những thử thách lớn lao của lịch sử. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là một dấu son chói lọi. Đại thắng mùa Xuân năm 1975, kết thúc 21 năm chiến tranh, thống nhất đất nước và đưa Việt Nam bước vào thời kỳ mới.

Ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam chính là người nhạc trưởng đã dẫn dắt cả dân tộc vươn tới những mùa Xuân rạng ngời, đong đầy thành công và ước vọng. Nếu những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước là mùa Xuân của tinh thần yêu nước và khát vọng tự do, thì công cuộc Đổi mới năm 1986 dưới sự lãnh đạo của Đảng là mùa Xuân của sự sáng tạo, đổi mới và hội nhập.

Từ ngày 6/1-7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam họp ở Hong Kong (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản. Hội nghị hợp nhất có ý nghĩa như là một Đại hội thành lập Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối chính trị, về con đường cứu nước, cứu dân, thống nhất đất nước, thoát khỏi ách áp bức của thực dân, phong kiến, thoát khỏi bần cùng, lạc hậu. (Ảnh: TTXVN phát) Phong trào đấu tranh cách mạng trong giai đoạn 1930 -1931, đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh đã bùng nổ là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng Việt Nam do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo, trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam. (Ảnh: TTXVN) Đội du kích đầu tiên ở Việt Nam do Đảng lãnh đạo ra đời ở Bắc Sơn (tỉnh Cao Lạng) năm 1940. (Ảnh: TTXVN) Ngày 19/8/1945, sau cuộc míttinh tại Quảng trường Nhà hát lớn, lực lượng tự vệ và quần chúng Thủ đô đã đánh chiếm Phủ Khâm Sai (Bắc Bộ phủ), cơ quan đầu não của chính quyền tay sai Pháp ở Bắc Bộ. (Ảnh: Tư liệu TTXVN) Cách mạng Tháng Tám mở ra một thời đại mới ở Việt Nam, thời đại nhân dân Việt Nam làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của chính mình. (Ảnh: TTXVN) Đông đảo nhân dân tập trung tại Quảng trường Ba Đình nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, sáng 2/9/1945. (Ảnh: TTXVN) Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Hội đồng Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra mắt sau phiên họp đầu tiên, sáng 3/9/1945. Tại phiên họp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề về sự cần thiết phải có một bản Hiến pháp dân chủ cho nước Việt Nam. (Ảnh: TTXVN) Ngày 3/9/1945, Chính phủ lâm thời đã họp phiên đầu tiên, đặt ra những vấn đề cấp bách, trong đó quyết tâm chiến đấu với “giặc đói”, “giặc dốt”, nhanh chóng tiến hành cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu để từ đó soạn thảo một bản Hiến pháp cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới ra đời. (Ảnh: TTXVN) Sáng 30/4/1975, từ khắp mọi hướng, hàng trăm xe tăng, xe thiết giáp cùng bộ binh Quân Giải phóng đồng loạt thẳng tiến chiếm Phủ Tổng thống Ngụy quyền Việt Nam Cộng hòa, giải phóng Sài Gòn. Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 toàn thắng. (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN) Nhân dân Sài Gòn chào đón đoàn quân giải phóng. (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN) Đại hội Đảng lần thứ VI (12/1986) đã hoạch định đường lối Đổi mới và mở đầu quá trình Đảng lãnh đạo công cuộc Đổi mới ở Việt Nam, bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, khơi dậy và phát huy sức mạnh, tiềm năng để đưa đất nước tiến lên. (Ảnh: TTXVN) Ngày 5/4/1988, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết 10/NQ–TW về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp. Chỉ một năm sau, từ một nước phải nhập lương thực, Việt Nam không chỉ đảm bảo lương thực trong nước mà còn xuất khẩu được hơn 1 triệu tấn gạo. Trong ảnh: Bốc xếp gạo xuất khẩu tại cảng Sài Gòn. (Ảnh: Tư liệu TTXVN) Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh chứng kiến cảnh lao động sôi nổi trên công trường thủy điện Hòa Bình tại cao trình 123 bên bờ phải, ngày 3/5/1987. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN) Nghị quyết số 10 của Đảng (4/1988) về Đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp (gọi tắt là Khoán 10) lập tức giải phóng sức sản xuất. Ngay năm đó, cả nước không phải nhập khẩu lương thực, và từ năm 1989, gạo Việt Nam bắt đầu xuất khẩu, góp mặt vào thị trường toàn cầu. Ngành nông nghiệp đã giải quyết vững chắc vấn đề lương thực, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đưa Việt Nam từ nước thiếu lương thực trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. (Ảnh: TTXVN)

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp: Trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp. Giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin. Gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân. Đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ. Đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng.

Chiến tranh kết thúc, đất nước phải đối mặt với vô vàn khó khăn, từ nền kinh tế kiệt quệ đến những thách thức trong việc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Chính trong bối cảnh đó, Đảng đã đưa ra quyết sách lịch sử - khởi xướng công cuộc Đổi mới. Quyết định lịch sử ấy thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của Đảng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho đất nước. Đổi mới không chỉ đơn thuần là cải cách kinh tế mà còn là cuộc cách mạng toàn diện về tư duy và phương pháp lãnh đạo. Dưới ánh sáng của Đổi mới, Việt Nam từ một nước nghèo nàn, lạc hậu đã từng bước vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã mang đến niềm tin và kỳ vọng lớn cho toàn dân tộc. Trong ảnh: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV ra mắt Đại hội (Hà Nội, 23/1/2026). (Ảnh: TTXVN) 40 năm sau Đổi mới, đất nước ta đã, đang chuyển mình và vươn lên mạnh mẽ, mang lại thành quả kỳ diệu, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Sự nghiệp Đổi mới đất nước thành công chứa chan biết bao ý nghĩa, ân tình. Thành quả của Đổi mới là những công trình thế kỷ, các tuyến đường cao tốc rộng mở, đoàn xe hối hả, khu công nghiệp, khu công nghệ cao cùng các khu đô thị hiện đại nối dài, vươn xa... Đổi mới không chỉ ở đô thị mà còn tới tận vùng nông thôn, rừng núi xa xôi. Đảng lãnh đạo đất nước giành nhiều thành tựu to lớn, tạo tiền đề cho nhân dân ấm no, hạnh phúc. Đó là tình Ðảng, lòng dân. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Hà Nội, 23/1/2026). (Ảnh: TTXVN) Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp. Những truyền thống quý báu của Đảng ta là sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của giai cấp công nhân Việt Nam và giai cấp công nhân quốc tế trên một tầm cao mới của thời đại; là sức mạnh bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng; là kết quả của quá trình vun trồng, xây đắp bền bỉ, là sự hy sinh xương máu, phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, đảng viên. Trên con đường phát triển, Đảng ta đã không ngừng đưa ra những quyết sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu lịch sử, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong thời đại ngày nay, khi thế giới đối mặt với nhiều biến động khó lường, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng lại càng thể hiện rõ giá trị. Đặc biệt, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng chính là ngọn lửa thắp sáng những mùa Xuân mới. Đó là mùa Xuân của niềm tin, của khát vọng đưa đất nước ngày càng phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Từ mùa Xuân Canh Ngọ 1930 đến mùa Xuân Bính Ngọ 2026 - Đảng ta tròn 96 tuổi. 96 mùa xuân, Đảng đã đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, chiến đấu, hy sinh vì lợi ích của Nhân dân. Mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng đều vì lợi ích của dân tộc. Đảng đã lãnh đạo đất nước giành được những chiến thắng vang dội, thành quả to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực trong suốt 96 năm qua, là nhờ sự dìu dắt, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự trung thành tuyệt đối, vận dụng sáng tạo học thuyết Mác-Lênin về xây dựng Đảng vào thực tiễn quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng, đã làm cho Đảng ta thực sự là Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc, thực sự “là đạo đức, là văn minh”.

Đóng gói tôm thành phẩm xuất khẩu. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN) Dây chuyền đóng gói các tấm pin năng lượng mặt trời tại Công ty TNHH JA Solar Việt Nam, vốn đầu tư của Hong Kong (Trung Quốc) tại khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Giang). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN) Cơ giới hóa trong khâu gieo sạ đối với diện tích tham gia mô hình canh tác lúa chất lượng cao, giảm phát thải tại huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: Nhựt An/TTXVN) Nhà máy Điện gió Ia Pết - Đak Đoa 1 và Nhà máy Điện gió Ia Pết - Đak Đoa 2 là một trong các dự án nhà máy điện gió đầu tiên đi vào hoạt động, góp phần khai thác hiệu quả năng lượng gió và phù hợp với chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN) Không khí kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng lan toả trên nhiều tuyến phố của Thủ đô. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN) Không khí kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng lan toả trên nhiều tuyến phố của Thủ đô. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN) Hà Nội trang hoàng nổi bật với pano, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc và băng rôn cổ động lan tỏa không khí trang trọng chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN) Cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên nhiều tuyến phố của Hà Nội. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Ngày nay niềm tin và khát vọng đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên mới chính là hành trang để Việt Nam tiếp tục hành trình “vươn mình” ra thế giới, khẳng định vai trò chủ động và tích cực trong việc đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển toàn cầu. Sự lãnh đạo của Đảng chính là ngọn đuốc soi đường, là điểm tựa vững chắc để cả dân tộc cùng tiến bước.

Đón Xuân Bính Ngọ 2026, trăm hoa đua nở khoe sắc, cựa mình đầy sức sống, ngọt ngào sắc hương. Một mùa xuân mới đã về, với bản lĩnh chính trị được rèn luyện qua 96 mùa xuân, với sức sáng tạo luôn tươi mới như “chồi non, lộc biếc”, chúng ta tin tưởng rằng, Đảng ta sẽ lãnh đạo đất nước vượt qua thử thách, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua mọi thác ghềnh để cập bến vinh quang, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chiều 8/2/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Đoàn kiều bào tiêu biểu tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2026. (Ảnh: An Đăng/TTXVN) Chiều 8/2/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Đoàn kiều bào tiêu biểu tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2026. (Ảnh: An Đăng/TTXVN) Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt các đồng chí nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng khu vực phía Nam nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) Sáng 16/2/2026 (29 tháng Chạp), Tổng Bí thư Tô Lâm đến dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Di tích Nhà 67 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) Người dân chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc Xuân rực rỡ tại khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN) Người dân chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc Xuân rực rỡ tại khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN) Người dân chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc Xuân rực rỡ tại khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN) Người dân chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc Xuân rực rỡ tại khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN) Đường hoa Nguyễn Huệ xuân Bính Ngọ 2026, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN) Điểm nhấn của Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay là “Nhất mã thong dong”, linh vật lớn nhất Đường hoa Bính Ngọ 2026, với chiều cao gần 7m. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Đảng đã cho ta những mùa Xuân đầy ước vọng - mùa Xuân của độc lập, tự do, của đổi mới và phát triển. Xuân 2026 đang đến với mọi người, mọi nhà cũng là lúc cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV; hướng tới bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Tự hào về Đảng, chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam sẽ mãi mãi phát triển phồn vinh và hạnh phúc.

Những ngày Xuân ấm áp, rực rỡ, khi bước đi trên những cung đường ở mọi miền Tổ quốc, dường như ai cũng muốn chậm lại đôi chút để lắng nhìn, cảm nhận cho trọn vẹn sắc đỏ tươi thắm của cờ hoa, băng rôn “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”, “Mừng Đảng - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026”, “Mừng Đất nước đổi mới, Mừng Đảng quang vinh”...

Trong nắng vàng, hòa cùng khí tiết xuân, mùa Xuân không chỉ hiện diện bằng sắc hoa khoe thắm, ánh nắng dịu nhẹ, mà còn lan tỏa niềm tự hào sâu sắc về Đảng - “mùa Xuân lớn” vĩ đại của dân tộc, mang đến niềm tin tươi sáng, sức sống mạnh liệt, trường cửu và khát vọng vươn mình cho đất nước, cho dân tộc.

“Mùa Xuân của đất nước sẽ mãi tươi đẹp, bền vững khi mỗi người Việt Nam - dù ở cương vị nào - đều nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, chung tay xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” như lời trong bài viết “Vững bước dưới cờ Đảng” của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chào 2026 - Chào kỷ nguyên vươn mình!

