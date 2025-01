Kỷ nguyên vươn mình Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tăng tốc, bứt phá, cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới Trước thềm Xuân mới, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chia sẻ với Báo Điện tử VietnamPlus những thành tựu đã đạt được của Ngành trong năm 2024 và Chương trình hành động trong năm 2025 để đưa “cỗ xe tam mã” văn hóa, thể thao và du lịch về đích.

Năm 2024, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 với rất nhiều chính sách mới, khơi thông nguồn lực, kiến tạo cho văn hóa, thể thao và du lịch phát triển nhanh và bền vững.

“Đường lớn đã mở, đi tới tương lai” những người làm công tác văn hóa đã đặt quyết tâm hành động quyết liệt hơn nữa, khát vọng phải lớn hơn nữa để cùng với toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, chuẩn bị tâm thế và những điều kiện tốt nhất sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Trước thềm Xuân mới Ất Tỵ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chia sẻ với Báo Điện tử VietnamPlus những thành tựu đã đạt được của ngành trong năm 2024 và Chương trình hành động trong năm 2025 để đưa “cỗ xe tam mã” văn hóa, thể thao và du lịch về đích.



- Thưa Bộ trưởng, với chủ đề công tác năm là “Chủ động-Tăng tốc-Về đích,” ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được những thành tựu gì trong năm 2024?

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Để hiện thực hóa quan điểm chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ và toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã và đang khẩn trương “tăng tốc để về đích,” hoàn thành các nhiệm vụ đề ra từ đầu nhiệm kỳ.

Công nghiệp văn hóa ghi nhận nhiều điểm sáng. "Anh trai vượt ngàn chông gai" tạo sức hút lớn. Trình diễn thời trang “Sắc màu Di sản” tại Hà Nội. Chương trình "Vũ điệu Ban Mê" tại Đắk Lắk. Chương trình "Chị đẹp đạp gió." Giới trẻ tham gia bảo tồn di sản văn hóa.

Với tư duy chỉ đạo chuyển “từ làm văn hóa sang quản lý nhà nước về văn hóa,” Bộ VHTTDL đã tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Kỳ họp thứ 8, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 162/2024/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 với tổng mức đầu tư 5 năm giai đoạn 2025-2030 là trên 122 nghìn tỷ đồng, Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) với nhiều chế định mới, kiến tạo không gian mới cho VHTTDL phát triển.

Bộ VHTTDL cũng đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành: Quyết định phê duyệt quy hoạch mạng lưới văn hóa cơ sở và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045; Quyết định phê duyệt quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến 2045; Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Chỉ thị về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam…

Một trong những điểm nổi bật, có tính chất bao trùm đó là Bộ đã không ngừng quan tâm phát triển nguồn nhân lực để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, quản trị, xây dựng thể chế phát triển và tổ chức thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Mỗi năm, Bộ đều chọn chủ đề công tác phù hợp với lộ trình và bước đi đã được xác lập từ đầu nhiệm kỳ. Với chủ đề công tác năm 2024: “Tăng tốc, sáng tạo, về đích,” Bộ đã huy động sức mạnh tổng hợp, quán triệt tư duy phát triển mới, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thông qua kiến tạo cơ chế; đánh giá sự phát triển của VHTTDL theo hướng tăng định lượng, giảm định tính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung hướng về địa phương, cùng với địa phương, đồng hành cùng địa phương tìm cách tháo gỡ về cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cùng địa phương.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trình bày Tờ trình về dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Công tác xây dựng môi trường văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiệm vụ này tiếp tục đẩy mạnh theo hướng ngày càng thực chất hơn, gắn với xây dựng con người văn hóa, lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm, nhân dân là chủ thể sáng tạo, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa; gia đình văn hóa là nơi để góp phần hình thành con người văn hóa.

Điểm nhấn đậm nét trong năm 2024 chính là sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp văn hóa. Có thể nói, các lĩnh vực như nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và du lịch văn hóa… chưa bao giờ lại phát triển với tần suất, quy mô, số lượng, chất lượng đa dạng, phong phú, hiện đại, áp dụng nhiều công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, huy động được nhiều giới, nhiều tổ chức tham gia như hiện nay. Ngoài những chương trình, sự kiện nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước do Bộ chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức, chúng ta còn chứng kiến hàng trăm sự kiện ca múa nhạc, điện ảnh do các cơ quan truyền thông, doanh nghiệp tổ chức có tính chất quốc gia, quốc tế đã thu hút hàng triệu lượt khán giả và đạt doanh thu hàng chục triệu USD. Tiêu biểu như: Concert của các chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai,” “Anh trai say hi,” chương trình “Jazz quốc tế lần thứ I-Nha Trang 2024”... tạo được hiệu ứng tích cực, góp phần kích cầu du lịch, thu hút đầu tư và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa có nhiều khởi sắc theo hướng gắn phát triển di sản với chuyển đổi số. Di sản văn hóa đã từng bước trở thành nguồn lực góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững. Năm 2024, chúng ta có hai di sản văn hóa được UNESCO ghi danh: “Những bản đúc trên chín đỉnh đồng ở Hoàng Cung Huế của Việt Nam” là Di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương,” “Lễ hội Vía bà Chúa Xứ núi Sam” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Năm 2024, ngoại giao văn hóa nổi lên như một công cụ mạnh mẽ, không chỉ để duy trì hòa bình mà còn để thúc đẩy phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế, và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Thể thao quần chúng ngày càng phát triển mạnh mẽ, không chỉ giúp gìn giữ bản sắc và văn hóa dân tộc, mà còn tạo động lực thúc đẩy thể thao Việt Nam vươn lên tầm quốc tế. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thể thao Việt Nam năm 2024 có nhiều nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bộ VHTTDL đã tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/1/2024 về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tạo đà cho thể thao phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Thể thao thành tích cao ngày càng được chú trọng đầu tư cả về cơ sở vật chất đến chất lượng đào đạo, tập luyện và thi đấu. Tại Olympic Paris 2024, chúng ta đã có 16 vận động viên/11 môn giành suất tham dự. Thể thao quần chúng năm qua phát triển mạnh mẽ với nhiều mô hình mới được triển khai, tiếp tục tạo đà và nền tảng cho thể thao thành tích cao đồng thời nâng tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao giúp cho dân cường, nước thịnh.

Du lịch Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh phát triển kinh tế, xã hội của đất nước với những chỉ số phát triển ấn tượng, cơ bản đạt được các chỉ tiêu Chính phủ giao: Gần 110 triệu lượt khách nội địa; gần 17,5 triệu lượt khách quốc tế với tổng thu ước đạt 840 nghìn tỷ đồng, đóng góp thực chất cho tăng trưởng kinh tế, xã hội của đất nước. Trên cơ sở các chủ trương của Đảng và chính sách phát triển du lịch của Chính phủ, Bộ đã chủ trì tổ chức nhiều sự kiện xúc tiến du lịch quy mô quốc gia, quốc tế với điểm nhấn lần đầu tiên tổ chức xúc tiến du lịch-điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ với chủ đề “Việt Nam - Điểm đến mới của Điện ảnh thế giới” và đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế về du lịch nông thôn lần thứ nhất của UN Tourism. Cùng với đó, Bộ đã chủ động đồng hành cùng với các địa phương tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, cùng với địa phương triển khai và phát triển nhiều mô hình du lịch thông minh, sáng tạo, bền vững.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng trao Giải thưởng Du lịch ASEAN 2024. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

- Năm 2024 ghi nhận nhiều đột phá về công nghiệp văn hóa với các chương trình có tầm vóc, sức thu hút và hiệu ứng xã hội lớn, mang đến nhiều tín hiệu tích cực trong phát triển công nghiệp văn hóa của Việt Nam. Năm 2025, Bộ trưởng sẽ có những chủ trương gì để tiếp tục phát triển công nghiệp văn hóa, tiến tới mục tiêu đóng góp 7% GDP?

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Trong Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1755/QĐ-TTg, đã xác định Việt Nam có 12 ngành công nghiệp văn hóa. Bộ VHTTDL trực tiếp quản lý nhà nước 5 ngành, bao gồm: Điện ảnh; nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; quảng cáo và du lịch văn hóa.

Để tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, tiến tới mục tiêu đóng góp 7% GDP, năm 2025, Ngành VHTTDL cần phải có quyết tâm lớn, nỗ lực cao, hành động quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp có tính đột phá. Tôi xin khái quát năm giải pháp cơ bản như sau:

Một là, tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển cho các ngành công nghiệp văn hóa, tập trung để xây hoàn thiện và xây dựng mới các chính sách pháp luật cho các lĩnh vực đang còn khoảng trống về pháp lý như: Nghệ thuật biểu diễn, văn học… Tổng rà soát các quy định của pháp luật hiện nay còn bất cập, chồng chéo liên quan đến phát triển văn hóa nói chung và công nghiệp văn hóa nói riêng, nhất là các chính sách về thu hút, đào tạo, trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực nghệ thuật; chế độ tiền lương, tiền công, phụ cấp, bồi dưỡng đặc thù đối với văn nghệ sỹ, người thực hành văn hóa; chính sách hỗ trợ cho các đối tượng tham gia vào hoạt động văn hóa. Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển thị trường công nghiệp văn hóa, các quy định ưu đãi (vốn, thuế), ưu tiên bố trí quỹ đất phù hợp cho các nhà đầu tư, cơ chế đặc thù nhằm hỗ trợ sự phát triển và hoạt động của các không gian văn hóa, sáng tạo; cơ chế, quỹ, giải thưởng khuyến khích các cá nhân, tổ chức có đóng góp cho công nghiệp văn hóa.

Hai là, tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, bao gồm nguồn lực địa lý, tài nguyên, văn hóa (danh lam thắng cảnh; các lễ hội, di tích lịch sử, cách mạng; hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể…); nguồn lực con người; nguồn lực tài chính, trong đó nguồn tài chính của Nhà nước chỉ là vốn mồi, có tính định hướng dẫn dắt, phải tìm mọi cách tận dụng nguồn vốn trong nhân dân, nguồn đầu tư nước ngoài, khuyến khích đẩy mạnh hợp tác công tư trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Ba là, trong quản lý, quản trị Chương trình mục tiêu quốc gia cần phân cấp, phân quyền, trao quyền sâu và cụ thể cho địa phương bắt đầu từ khâu xây dựng kế hoạch cho đến tổ chức thực hiện gắn với lợi thế, bản sắc văn hóa. Có cơ chế đặc thù thực hiện Chương trình, tính toán kỹ lưỡng về tính cấp bách, hiệu quả, đảm bảo đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải.

Bốn là, tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nguồn nhân lực quản lý, quản trị, đội ngũ những nhà sáng tạo đủ sức làm việc trong môi trường quốc tế; chú trọng phát hiện, đào tạo, trọng dụng tài năng nghệ thuật từ sớm, từ xa.

Thứ năm, bám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về “đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” để tập trung phát triển công nghiệp văn hóa số.

- Bên cạnh những điểm sáng đáng tự hào, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức gì, còn những tồn tại gì cần giải quyết, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Có thể nói, năm 2024, toàn ngành VHTTDL đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương; được các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng, ủng hộ. Những thành quả của năm 2024, cùng với những kết quả đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ 2021-2025 tới nay đã tạo tiền đề, bệ đỡ quan trọng để toàn Ngành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn nhận thấy, ngành VHTTDL vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức với những điểm nghẽn, nhất là điểm nghẽn về thể chế, khoảng trống pháp luật cần phải tiếp tục được quan tâm tháo gỡ. Đó là mâu thuẫn giữa nhận thức, và mong muốn của xã hội với chức năng, nhiệm vụ của Bộ VHTTDL; mâu thuẫn giữa mục tiêu cần hướng đến và nguồn lực được phân bổ cho mục tiêu này còn khó khăn, hạn chế về cơ chế; nhân lực chất lượng cao cho ngành Văn hóa đang còn thiếu, đặc biệt là những chuyên gia đầu ngành trong quản lý, nghiên cứu sâu về văn hóa, nghệ thuật. Bên cạnh đó, ngành VHTTDL cũng đang thiếu cơ chế để phân tích dự báo phát triển ngành, nhất là công tác thống kê. Đồng thời, những tác động mặt trái của cơ chế thị trường cũng đang tạo nên thách thức cho sự phát triển của văn hóa. Chính vì vậy, để khắc phục, giải quyết những vấn đề trên đòi hỏi phải có lộ trình với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, tăng tốc và bứt phá.

- Bước sang năm 2025, năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngành Văn hóa có những chiến lược cụ thể gì để tạo sự đột phá, sẵn sàng cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Có thể nói, thành quả của năm 2024 là tiền đề quan trọng để toàn ngành VHTTDL vững vàng, tự tin thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển ngành năm 2025, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Để văn hóa có thể góp phần thúc đẩy sự phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, toàn ngành cần tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025, cụ thể là:

Một là, toàn ngành phải thấm nhuần tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tộc về thời cơ, nội hàm, giải pháp chiến lược thực hiện mục tiêu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hai là, tiếp tục hoàn thiện thể chế vì thể chế chính là “đột phá của đột phá,” tư duy đổi mới “vừa quản lý chặt chẽ, vừa kiến tạo phát triển, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển, tạo không gian phát triển mới,” phân cấp ngày càng sâu cho địa phương theo hướng “Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.”

Chủ động xây dựng các văn bản dưới luật và chính sách cụ thể để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035; Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) để đảm bảo chính sách đi ngay vào cuộc sống, không có độ trễ. Tập trung nghiên cứu tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý và tạo không gian phát triển mới cho những lĩnh vực còn khoảng trống về pháp lý như: Các ngành công nghiệp văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, văn học…

Việt Nam đăng cai Hội nghị quốc tế về Du lịch Nông thôn của Tổ chức du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) năm 2024. (Ảnh: BVHTTDL)

Ba là, huy động nguồn lực triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng của Ngành với trọng điểm là các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao đạt chuẩn quốc gia và quốc tế theo quyết định đầu tư trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 và các quyết định Quy hoạch ngành VHTTDL đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; triển khai nhanh, hiệu quả đề án chuyển số theo từng lĩnh vực của Ngành, nhất là trong lĩnh vực di sản văn hóa, bảo tàng, di tích, du lịch.

Bốn là, tập trung xây dựng môi trường văn hóa toàn diện và bền vững. Coi trọng xây dựng môi trường văn hóa tại địa bàn dân cư, cơ sở giáo dục, y tế, cơ quan hành chính, doanh nghiệp, doanh nhân.

Năm là, phát triển nhanh các ngành công nghiệp văn hóa, xem đây một khâu đột phá trong chiến lược phát triển của ngành.

Sáu là, chuyển đổi mạnh mẽ công tác truyền thông, báo chí, nhất là truyền thông chính sách theo hướng chủ động, linh hoạt, thực chất.

- Thưa Bộ trưởng, năm 2025, Bộ VHTTDL có chủ trương như thế nào để triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045?

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Bộ VHTTDL xác định năm 2025 là năm rất quan trọng triển khai Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hiện Bộ VHTTDL đang chỉ đạo hoàn thiện kế hoạch triển khai Chiến lược, với hàng loạt nhiệm vụ toàn diện, thuộc trách nhiệm tham mưu, phối hợp của Bộ. Trong đó, năm 2025 sẽ tập trung vào việc rà soát đánh giá tình hình thực hiện Luật Thể dục, thể thao và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thể dục thể thao, trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi Luật Thể dục, thể thao nhằm tạo hàng lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động thể dục thể thao, đặc biệt là thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp và hoạt động kinh tế thể thao, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực trong phát triển sự nghiệp thể dục thể thao.

Song song với đó, Bộ đang khẩn trương rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự của các đơn vị tham mưu cũng như đơn vị sự nghiệp thể dục thể thao thuộc quản lý của Bộ, nhằm đổi mới, tăng cường công tác quản lý nhà nước và phát huy hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực thể dục thể thao. Cũng trong năm 2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm hướng tới đạt thành tích tốt nhất tại các kỳ SEA Games, ASIAD, Olympic trong giai đoạn 2025-2046, Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực thể dục thể thao, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 152/2018/NĐ-CP về một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên giành huy chương thế giới, lần thứ hai vô địch châu Á. (Ảnh: BVHTTDL) Thể thao quần chúng ngày càng được lan tỏa. (Ảnh: TTXVN) Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho 14 vận động viên, huấn luyện viên có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Cùng với việc triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, Bộ VHTTDL cũng đã chỉ đạo các địa phương và phối hợp với ngành Công an, Quân đội, Giáo dục và Đào tạo xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển thể dục thể thao thuộc trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương. Hy vọng rằng, với sự nỗ lực cộng đồng trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.

- Năm 2024, ngành Du lịch được đánh giá là điểm sáng trong bức tranh kinh tế-xã hội của Việt Nam. Lần đầu tiên Bộ tổ chức thành công Chương trình xúc tiến du lịch-điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ với chủ đề "Việt Nam - Điểm đến mới của Điện ảnh thế giới." Xin Bộ trưởng cho biết chiến lược phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương và tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2025?

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Để đẩy nhanh tăng tốc phát triển du lịch, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2025 và những năm tiếp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và đi vào chiều sâu, chất lượng và khả năng cạnh tranh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

(1) Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại thị trường du lịch phù hợp với tiềm năng, lợi thế của Việt Nam, đáp ứng với xu thế toàn cầu và thích ứng với những biến động trên thị trường du lịch thế giới. Đẩy mạnh kết nối vùng miền, kết nối với cả nước và kết nối với khu vực, bảo đảm đồng bộ, bền vững và hội nhập quốc tế; Chú trọng liên kết giữa ngành du lịch với các ngành khác trong chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh của Du lịch Việt Nam gắn với phát triển xanh, bền vững và phương châm “lấy trải nghiệm của khách du lịch làm trung tâm.”

(2) Rà soát, nhanh chóng phục hồi, củng cố vững chắc các động lực tăng trưởng của Ngành; nghiên cứu tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới, còn nhiều dư địa, phù hợp với bối cảnh mới. Thúc đẩy thu hút khách quốc tế chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, khai thác các phân khúc thị trường mới, phát triển các loại hình sản phẩm, dịch vụ mới, khắc phục tính mùa vụ trong hoạt động du lịch.

(3) Thúc đẩy liên kết hợp tác theo đúng định hướng quy hoạch về các vùng, cực tăng trưởng, khu vực động lực, hành lang du lịch, trung tâm du lịch và các khu du lịch quốc gia. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả cơ chế điều phối, quy chế hoạt động, kế hoạch hành động vùng, liên vùng trong hoạt động du lịch. Phát huy hiệu quả vai trò lan tỏa, kết nối của du lịch với các ngành, lĩnh vực, các địa phương.

(4) Tiếp tục phối hợp đề xuất, kiến nghị tạo điều kiện cho các hãng hàng không trong nước và quốc tế mở đường bay mới, trực tiếp kết nối với các thị trường du lịch trọng điểm và tiềm năng. Nâng cấp các đầu mối kết nối hàng không, đường bộ, đường biển, đường sắt và đầu tư nâng cấp các sân bay, bến cảng…

(5) Phối hợp ham mưu xây dựng và ban hành chính sách thuế phù hợp, đặc biệt về thuế đất đối với các khu du lịch, thuế nhập khẩu trang thiết bị khách sạn, vui chơi giải trí, phương tiện vận chuyển khách du lịch.

Ga cáp treo đưa du khách lên đỉnh núi Bà Đen dịp tết Dương lịch 2025. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN) Những đồi chè xanh ở cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm dịp nghỉ lễ. (Ảnh: TTXVN phát) Ghềnh Đá Đĩa (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An). (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN) Chùa Som Rong của người Khmer ở Sóc Trăng. (Ảnh: TTXVN) Rừng trúc tại điểm Du lịch cộng đồng Bản Ven (Yên Thế, Bắc Giang). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

(6) Đẩy mạnh hợp tác công-tư, huy động các nguồn lực xã hội trong nước và quốc tế để đầu tư phát triển cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng du lịch, cải thiện khả năng cạnh tranh về chi phí logistics, nhân lực.

(7) Tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, chú trọng vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; tạo dựng môi trường du lịch văn hóa, văn minh, thân thiện, mến khách.

(8) Ưu tiên thu hút đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, chất lượng tại các khu du lịch quốc gia và các khu vực tiềm năng để hình thành các điểm đến đẳng cấp quốc tế.

(9) Phát triển các loại hình, mô hình sản phẩm, dịch vụ du lịch đa dạng, độc đáo trên cơ sở tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh quốc gia, gắn với phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc như du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch chữa bệnh, du lịch ẩm thực…

(10) Đổi mới hoạt động truyền thông, quảng bá xúc tiến định vị thương hiệu du lịch quốc gia, tập trung xúc tiến quảng bá theo chiến dịch trọng điểm, phù hợp định hướng phát triển sản phẩm, thương hiệu du lịch trên cơ sở kết quả nghiên cứu thị trường; đẩy mạnh xã hội hóa xúc tiến quảng bá du lịch; tận dụng tối đa sức mạnh truyền thông, huy động sự hợp tác của các cơ quan đại diện ngoại giao tại các nước, truyền thông qua các mạng xã hội.

- Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng./.