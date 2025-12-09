Mega Story Những dấu ấn nổi bật của TTXVN trong nền báo chí Việt Nam *****

Ngày 15/9/1945, 13 ngày sau ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, từ Đài phát sóng vô tuyến Bạch Mai (Hà Nội), Việt Nam Thông tấn xã (VNTTX) nay là Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) chính thức phát đi toàn thế giới và trong nước bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử cùng danh sách thành viên Chính phủ Lâm thời của nước Việt Nam mới bằng 3 thứ tiếng: Việt, Pháp và Anh.

Đây chính là bản tin đầu tiên của TTXVN, đánh dấu sự kiện quan trọng: Việt Nam chính thức có một cơ quan thông tấn nhà nước, thực hiện sứ mệnh truyền tải tiếng nói của quốc gia.

Từ thời khắc đó, TTXVN không chỉ là một tổ chức báo chí, mà còn là một cơ quan thông tin chiến lược, đồng hành cùng đất nước trong mọi bước ngoặt lịch sử.

Trong hành trình 80 năm thành lập và phát triển (1945-2025), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã ghi lại những dấu ấn và những trang sử hào hùng trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước; trở thành tổ hợp truyền thông quốc gia hiện đại với đủ các loại hình thông tin, một hãng thông tấn uy tín trong khu vực và quốc tế; cung cấp kịp thời thông tin chính thống cho hệ thống truyền thông trong và ngoài nước, đóng góp hiệu quả vào công tác tuyên truyền đối nội, đối ngoại; xứng đáng là trung tâm thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Với những thành tích to lớn và đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, TTXVN đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận và trao tặng ba danh hiệu Anh hùng: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2001) và 2 danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân năm 2005 cho TTXVN và năm 2020 cho TTXGP), cùng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Sao Vàng, hai Huân chương Hồ Chí Minh, hai Huân chương Độc lập hạng Nhất./.