Thông tấn xã Việt Nam – Khẳng định vị thế cơ quan báo chí chủ lực trong thời công nghệ số

Trong suốt 80 năm qua, Thông tấn xã Việt Nam luôn đồng hành cùng lịch sử dân tộc: Không một mặt trận nào thiếu phóng viên Thông tấn. Họ như những người thư ký của thời đại.

Bước sang thời kỳ đổi mới và hội nhập, kế thừa truyền thống hào hùng, các thế hệ người làm Thông tấn hôm nay tiếp tục xông pha ở những điểm nóng, sự kiện trọng đại của đất nước và thế giới. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, họ tạo nên các sản phẩm báo chí hiện đại, chất lượng cao, được vinh danh ở các giải thưởng lớn.

Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, Thông tấn xã Việt Nam đã nhanh chóng chuyển mình để đáp ứng yêu cầu mới của thời kỳ hòa bình. Không còn bom đạn, nhưng mặt trận thông tin vẫn nóng bỏng và phức tạp trong bối cảnh đất nước bắt đầu công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Từ 2001 đến nay, Thông tấn xã Việt Nam có 3 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, nhờ những nỗ lực đổi mới, phục vụ nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó. (Ảnh: TTXVN)

Ngay từ những năm đầu sau 1975, Thông tấn xã Việt Nam đã tập trung xây dựng lại tổ chức bộ máy, mở rộng mạng lưới phóng viên thường trú trong nước và quốc tế, chuyển đổi phương thức tác nghiệp từ thủ công sang hiện đại.

Từng dòng tin phát đi không chỉ phản ánh trung thực đời sống Nhân dân, công cuộc tái thiết đất nước, mà còn góp phần khẳng định vị thế, chủ quyền và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Kể từ sau Đại hội VI của Đảng (1986), khi công cuộc đổi mới được khởi xướng, Thông tấn xã Việt Nam đã trở thành một lực lượng chủ lực về thông tin chính thống, cung cấp tư liệu tin cậy cho Đảng, Nhà nước, các cơ quan báo chí trong và ngoài nước.

Ngay từ năm 1998 khi Việt Nam mới kết nối mạng internet toàn cầu, Thông tấn xã Việt Nam là một trong những cơ quan báo chí có các trang thông tin điện tử sớm nhất cả nước.

Các bản tin thời sự, phân tích, ảnh báo chí, chuyên đề, video của Thông tấn xã Việt Nam không chỉ lan tỏa qua các kênh truyền thống mà còn được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng, góp phần định hướng dư luận và phản bác thông tin sai lệch.

Trong những bộ đồ bảo hộ, nhóm phóng viên Thông tấn xã Việt Nam không ngần ngại dấn thân các điểm nóng căng thẳng nhất giữa đại dịch COVID-19. (Ảnh: TTXVN)

Còn nhớ, trong giai đoạn chống dịch COVID-19, cơn bão tin giả đã hoành hành chưa từng có. Các phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã lăn xả vào điểm nóng, chấp nhận thiệt thòi xa gia đình, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm của dịch bệnh để mang đến một bức tranh chân thực về mặt trận chống dịch.

Theo Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang, Thông tấn xã Việt Nam đang từng bước đổi mới mô hình hoạt động, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW, vận hành hiệu quả với 22 đơn vị và mạng lưới Cơ quan thường trú phủ khắp trong và ngoài nước. Với hơn 1.000 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên hoạt động toàn diện trên các nền tảng, Thông tấn xã Việt Nam đang cung cấp hơn 60 sản phẩm thông tin đa dạng, đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền báo chí nước nhà.

Phóng viên tác nghiệp trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình vừa qua. (Ảnh: PV/Vietnam+) Nhóm phóng viên thực hiện tuyến bài đa phương tiện nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024). (Ảnh: Người dân cung cấp) Sự kịp thời có mặt trong các vấn đề thời sự và bản lĩnh vượt qua khó khăn, hiểm trở là tinh thần thường trực của đội ngũ phóng viên Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: PV) Người làm báo dấn thân trên hiện trường để có những thước phim và hình ảnh ấn tượng, trực quan. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhà báo Vũ Việt Trang khẳng định: “Với khát vọng không ngừng cống hiến phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, những người làm báo Thông tấn hôm nay đã cùng nhau viết tiếp trang sử 80 năm của cơ quan Thông tấn anh hùng và chặng đường vẻ vang 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.”

Trên hành trình ấy, các đơn vị thông tin của ngành không ngừng đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất báo chí. Báo Điện tử VietnamPlus là một trong những cơ quan tiên phong thực hiện nhiệm vụ này.

Ngay từ khi thành lập, báo điện tử VietnamPlus đã tiếp cận với xu hướng chuyển đổi số thông qua việc triển khai hệ thống CMS hiện đại, thực hiện những sản phẩm báo chí mới dựa trên nền tảng công nghệ, chủ động mở rộng quan hệ với các đối tác công nghệ trong và ngoài nước.

Nhà báo Trần Tiến Duẩn trong cuộc làm việc, trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số của tòa soạn VietnamPlus với các đồng nghiệp Lào. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo Tổng Biên tập Trần Tiến Duẩn, VietnamPlus phát triển theo nguyên tắc đề cao giá trị cốt lõi của thông tin, tính chính thống của Thông tấn xã Việt Nam, bảo vệ bản quyền sáng tạo của tác giả, đơn vị. Đồng thời, phấn đấu trở thành báo tích hợp nhiều loại hình thông tin, đi đầu về ứng dụng các công nghệ mới vào quy trình sản xuất thông tin điện tử, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả.

“Sau 17 năm hoạt động, ngoài giữ vững vị thế đang có, chúng tôi tiếp tục tập trung phát triển VietnamPlus thành báo điện tử đối ngoại quốc gia mạnh, là kênh thông tin chính thống về chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước,” Tổng Biên tập Trần Tiến Duẩn khẳng định.

Bằng những sản phẩm thông tin của mình, Thông tấn xã Việt Nam đã đóng góp một cách có hiệu quả vào việc định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đấu tranh chống những hiện tượng tiêu cực, những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ vững ổn định chính trị-xã hội. Thông tấn xã Việt Nam thực sự trở thành lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng-văn hoá, mặt trận thông tin, truyền thông.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang tặng Tổng Bí thư Tô Lâm sách ảnh "100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam." (Ảnh: TTXVN)

Theo nhà báo Trần Ngọc Tú, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Biên tập Tin trong nước, đơn vị luôn nỗ lực làm tốt chức năng “ngân hàng tin” bằng các loại hình, giữ vững vai trò là đơn vị thông tin nguồn, chủ lực của Thông tấn xã Việt Nam về thông tin thời sự chính trị-xã hội trong nước; tăng cường thông tin phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc; thông tin phân tích tổng hợp, có tính dự báo cao; báo cáo tham khảo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

“Chúng tôi xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh và thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, xây dựng và thực hiện hiệu quả các chương trình công tác, gắn với tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt các tuyến thông tin phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; mở ra các tuyến thông tin mới theo định hướng chỉ đạo của lãnh đạo Ngành và phù hợp với tính chất thời sự, chính trị của đất nước trong từng thời điểm,” nhà báo Trần Ngọc Tú khẳng định.

Tại Đại hội Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam lần thứ 27, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính biểu dương Thông tấn xã Việt Nam đã luôn giữ vững vai trò, vị thế của cơ quan thông tấn nhà nước; trung tâm thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng, Nhà nước, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam lần thứ XXVII. (Ảnh: TTXVN)

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính khẳng định Thông tấn xã Việt Nam là kênh cung cấp thông tin, báo cáo tham khảo có giá trị, có tính phân tích, tổng hợp, nhận định, dự báo phục vụ hiệu quả công tác hoạch định chủ trương, chính sách, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước; đóng vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ là cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền đối ngoại; đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông minh trong quy trình sản xuất, tác nghiệp, xây dựng các chuyên trang, chuyên đề, sản phẩm thông tin nguồn đa phương tiện tích hợp tin-ảnh-video; phát triển các công cụ chuyên biệt phục vụ sản xuất và phân phối thông tin…

Không ngại khó, không ngại khổ, các

Phó Thủ tướng nêu rõ Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan xung kích trên mặt trận tư tưởng, thông tin, truyền thông, góp phần định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.



Với bề dày truyền thống, bản lĩnh chính trị vững vàng và khát vọng đổi mới, Thông tấn xã Việt Nam đang tiếp tục khẳng định vai trò là dòng chảy thông tin chính thống, là trụ cột trong hệ thống báo chí quốc gia, sẵn sàng cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.