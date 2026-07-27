Mega Story Trường Sa: Nơi sóng nước hóa thế trận, giữ Tổ quốc từ sớm, từ xa Loạt bài viết “Trường Sa: Nơi sóng nước hóa thế trận, giữ Tổ quốc từ sớm, từ xa” là những nhịp đập của quê hương, của tình yêu đất nước và niềm tự hào về biển đảo thiêng liêng.

Lời tòa soạn

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khẳng định: “Phát huy sức mạnh, bản lĩnh, trí tuệ của con người Việt Nam, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thế trận lòng dân; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; chủ động, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường với củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.”

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình trên biển, đảo vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và khó lường. Bên cạnh đó, các thách thức phi truyền thống như biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ô nhiễm môi trường biển và khai thác tài nguyên thiếu bền vững cũng đang tác động trực tiếp đến an ninh và phát triển bền vững của biển, đảo.

Giữa những biến động ấy, tư duy và tầm nhìn chiến lược về bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong các văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã được thể hiện rõ nét và toàn diện. Điều này thể hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ chủ quyền với gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; giữa phát triển kinh tế biển với tăng cường quốc phòng, an ninh; giữa phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; và giữa đấu tranh kiên quyết với giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế. Chủ trương “bảo vệ từ sớm, từ xa” được nhấn mạnh, thể hiện tầm nhìn chiến lược mới về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Loạt bài viết “Trường Sa: Nơi sóng nước hóa thế trận, giữ Tổ quốc từ sớm, từ xa” là những nhịp đập của quê hương, của tình yêu đất nước và niềm tự hào về biển đảo thiêng liêng. Từ những hình ảnh sống động của cuộc sống trên các đảo Trường Sa, nơi mà mỗi người dân, mỗi nếp nhà đều là một "cột mốc sống" khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, cho đến những câu chuyện cảm động về tình quân dân và những mầm xanh được gieo trồng trên nền san hô trắng, tất cả đều là minh chứng cho sức sống mãnh liệt và lòng yêu nước của người Việt Nam, phù hợp với tinh thần phát huy sức mạnh và trí tuệ của con người Việt Nam của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Những khía cạnh khác nhau của Trường Sa được hiện lên qua từng bài viết, từ những hoạt động thường nhật của người dân nơi đây, đến những nỗ lực gìn giữ và phát triển bền vững biển, đảo. Mỗi bài viết là một mảnh ghép trong bức tranh tổng thể về Trường Sa, nơi mà tình yêu quê hương được thể hiện qua hành động cụ thể, từng nhịp sống bình dị nhưng đầy kiên cường, góp phần vào việc bảo vệ Tổ quốc và phát triển bền vững.