Lan tỏa văn hóa đọc ở vùng trung du, miền núi, biên giới phía Bắc

Thư viện cơ sở là một trong những loại hình thư viện gần với nhân dân, đặc biệt tại khu vực miền núi, biên giới - nơi có địa hình, cơ sở hạ tầng giao thông còn nhiều khó khăn. Thư viện cấp xã, thư viện cơ sở cũng là nơi trực tiếp triển khai mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, là nơi để người dân học tập, giải trí, góp phần hình thành và phát triển kiến thức, kỹ năng, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh. Vì vậy, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn dành nhiều sự quan tâm, đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa đặc biệt là thiết chế thư viện khu vực miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới phía Bắc Chương trình “Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045" đã được Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 1687/QĐ-TTg phê duyệt ngày 30/12/2024. Chương trình được thực hiện trong phạm vi khu vực miền núi, biên giới vùng trung du và miền núi phía Bắc gồm 14 tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình (gọi tắt là khu vực). Học sinh tham quan quầy sách tại ngày hội văn hóa đọc tại Thái Nguyên. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN) Mục tiêu chung của Chương trình là nghiên cứu, tích hợp phù hợp nguồn tài nguyên thông tin từ thư viện công cộng cấp xã (thư viện xã); trung tâm học tập cộng đồng; trung tâm văn hóa/văn hóa-thể thao xã; điểm bưu điện-văn hóa xã; tủ sách pháp luật và sách, tài liệu pháp luật của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn và một số cơ sở, loại hình khác nếu phù hợp (gọi tắt là thư viện cơ sở). Chương trình đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2026, phấn đấu 15% số xã trong khu vực xây dựng "mô hình thư viện cơ sở" phù hợp trên địa bàn; đến năm 2030 nhân rộng mô hình đạt 50% chỉ tiêu tương ứng và đạt 90% vào năm 2045. Đến năm 2026, phấn đấu 15% số thư viện cơ sở phối hợp hiệu quả với thư viện công cộng cấp tỉnh để cung cấp thông tin, sản phẩm và dịch vụ thư viện bằng hình thức luân chuyển, phục vụ lưu động, qua không gian mạng và tổ chức các hoạt động khuyến đọc trên địa bàn; đến năm 2030 đạt 50% chỉ tiêu tương ứng và đạt 90% vào năm 2045. Đến năm 2026, 40% người làm công tác thư viện tại thư viện cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng, có năng lực cung cấp dịch vụ thư viện và tổ chức các hoạt động khuyến đọc; đến năm 2030 đạt 60% chỉ tiêu tương ứng và đạt 90% vào năm 2045. Đến năm 2026, số lượt người sử dụng thư viện cơ sở phục vụ nhu cầu học tập, tìm kiếm thông tin, nâng cao kiến thức tăng bình quân 10% mỗi năm; đến năm 2030 đạt 15% chỉ tiêu tương ứng và đạt 30% vào năm 2045. Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và bảo đảm điều kiện hoạt động "mô hình thư viện cơ sở."

Học sinh các trường trên địa bàn Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đọc sách tại thư viện sách lưu động của Thư viện tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN) Để đạt các mục tiêu trên, Chương trình sẽ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp; trong đó, rà soát, sắp xếp, thống nhất những nội dung chủ yếu về thẩm quyền, quy trình, thủ tục liên quan đến xây dựng "mô hình thư viện cơ sở" phù hợp với pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương, thư viện và pháp luật khác liên quan, đặc thù trong khu vực, trong đó: Về quản lý, nhân lực và tài chính theo hướng: Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và bảo đảm điều kiện hoạt động phù hợp với thực tiễn, khả năng của địa phương và theo quy định của pháp luật; việc bố trí nhân lực, tài chính dựa trên nguồn lực sẵn có của một hoặc một số thư viện cơ sở trong "mô hình thư viện cơ sở." Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động của "mô hình thư viện cơ sở" gắn với phát triển văn hóa đọc và phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân; tổ chức các hoạt động tuyên truyền gắn với các sự kiện hằng năm, như: Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Ngày Sách và Bản quyền thế giới, Ngày Khuyến học Việt Nam và các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước và địa phương; đa dạng hóa hình thức truyền thông trên nền tảng công nghệ số, nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành và của người dân tại cơ sở. Các em học sinh tham quan các gian trưng bày sách ở Bắc Ninh. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, tri thức cho người dân miền núi, biên giới Cụ thể hóa Chương trình “Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045" của Chính phủ, ngày 23/7/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình này. Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 1687/QĐ-TTg ngày 30/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.”.= Bên cạnh đó, việc triển khai kế hoạch sẽ góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, tri thức, văn hóa đọc cho người dân các vùng miền núi, biên giới vùng trung du và miền núi phía Bắc; từng bước hình thành và phát huy "mô hình thư viện cơ sở," góp phần tăng cường tiếp cận thông tin pháp luật và hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại các tỉnh khu vực miền núi, biên giới vùng trung du và miền núi phía Bắc gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Phú Thọ, Bắc Ninh. Học sinh điểm trường Sân bay, thuộc Trường Tiểu học xã Phúc Than, Lai Châu vào thư viện đọc sách. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN) Việc thực hiện kế hoạch cũng nhằm mục đích làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, xây dựng lộ trình, triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình "Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Đối tượng thực hiện của chương trình là thư viện công cộng cấp xã (thư viện xã); trung tâm học tập cộng đồng; trung tâm văn hóa/văn hóa-thể thao xã; điểm bưu điện - văn hóa xã; tủ sách pháp luật và sách, tài liệu pháp luật của đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn và một số cơ sở, loại hình khác nếu phù hợp Kế hoạch cũng đưa ra các nhiệm vụ triển khai cụ thể, gồm: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức; tổ chức truyền thông, phổ biến rộng rãi Quyết định số 1687/QĐ-TTg tới người dân và các cấp chính quyền; tăng cường tuyên truyền về vai trò của thư viện trong phát triển cộng đồng, phát triển con người; đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động của “mô hình thư viện cơ sở” gắn với các sự kiện hằng năm và các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước và địa phương; đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, tuyên truyền trên các nền tảng công nghệ số, nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành và của người dân tại cơ sở. Cụ thể là, một trong những hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025 diễn ra từ ngày 1 đến 7/10/2025 trên phạm vi cả nước với chủ đề: “Học để phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng” là phát động phong trào xây dựng thư viện số, tủ sách số tại cơ sở giáo dục và cộng đồng; khuyến khích sử dụng thư viện điện tử dùng chung để mọi người dân thuận tiện tiếp cận tri thức. Hay như Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú như tuyên truyền giới thiệu sách, kể chuyện và làm theo sách, vẽ tranh theo sách, xếp sách nghệ thuật; giao lưu, tọa đàm về sách và văn hóa đọc, tôn vinh người đọc, người sáng tác, người làm thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và góp phần phát triển văn hóa đọc. Tổ chức không gian giới thiệu sách của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, ký tặng sách, quyên góp, ủng hộ và trao tặng sách, hoạt động đổi sách cũ-lấy sách mới, tổ chức các hoạt động khuyến đọc, hướng dẫn phương pháp, kỹ năng đọc sách, phát triển kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin. Tiết đọc sách tại thư viện Trường tiểu học Long Châu, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Đỗ Huyền/TTXVN) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng sẽ đẩy mạnh xây dựng và phát triển mô hình thư viện cơ sở theo hướng tích hợp đa dạng các nguồn tài nguyên thông tin; ưu tiên xây dựng mô hình thư viện cơ sở tại các xã biên giới, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn; áp dụng công nghệ thông tin, số hóa tài liệu phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tiễn của nhân dân vùng miền núi, biên giới vùng trung du và miền núi phía Bắc. Kế hoạch cũng đề ra nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực thông qua việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho người làm công tác thư viện, trong đó bao gồm người làm công tác thư viện cơ sở; bổ sung, nâng cao chất lượng tài nguyên thông tin; chủ trì kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc triển khai thực hiện Chương trình, báo cáo định kỳ và sơ kết, tổng kết, khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc có cách làm hay, sáng tạo trong việc xây dựng và phát triển “mô hình thư viện cơ sở” trong khu vực. Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam thu hút đông đảo độc giả là học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu việc triển khai kế hoạch phải bám sát mục tiêu và các nhiệm vụ của Quyết định số 1687/QĐ-TTg, bảo đảm việc xây dựng "mô hình thư viện cơ sở" phải dựa trên nhu cầu, thị hiếu của người dân và đặt trong sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ; phát huy và kế thừa những kết quả đã đạt được của các chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch có liên quan; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong việc tích hợp, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên thông tin tại thư viện cơ sở. Phát huy mọi nguồn lực để xây dựng và duy trì bền vững, hiệu quả "mô hình thư viện cơ sở", trong đó ngoài vai trò của Nhà nước, chú trọng xã hội hóa với sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.