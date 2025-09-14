Thông tấn xã Việt Nam: Hành trình 80 năm từ bản tin giấy tới dòng chảy số

LỜI TÒA SOẠN:

Ngày 15/9/1945, 13 ngày sau ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, từ Đài phát sóng vô tuyến Bạch Mai (Hà Nội), Việt Nam Thông tấn xã (nay là Thông tấn xã Việt Nam) chính thức phát bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử cùng danh sách thành viên Chính phủ Lâm thời của nước Việt Nam mới bằng 3 thứ tiếng: Việt, Pháp và Anh ra toàn thế giới và trong nước. Đây là bản tin đầu tiên của Việt Nam Thông tấn xã, đánh dấu sự ra đời của cơ quan Thông tấn Quốc gia.

Kể từ đó, Thông tấn xã Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc trong mọi thời kỳ lịch sử. Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, đội ngũ những người làm báo Thông tấn xã Việt Nam đã lên đường ra mặt trận, tay bút-tay súng hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang, duy trì mạch thông tin thông suốt, kịp thời về cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta đến đông đảo bạn đọc trong nước và quốc tế.

Gần 260 liệt sỹ, nhà báo của Thông tấn xã Việt Nam hy sinh trong chiến tranh cứu nước và giữ nước, hàng chục cán bộ TTXVN bị thương từ loại 1 đến loại 4, chưa kể nhiều người bị thương tật suốt đời, bị chất độc da cam để những dòng tin vẫn chảy suốt trong mưa bom, bão đạn.

Thời bình, Thông tấn xã Việt Nam luôn bám sát thực tiễn, tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; động viên, cổ vũ toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; vạch trần các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Giữa biển thông tin rộng lớn, có những "luồng nước dữ" mang theo sự tiêu cực và sai trái thì Thông tấn xã Việt Nam vẫn là dòng chảy chính thống, đầy uy tín, trách nhiệm được công chúng tin tưởng.

Ghi nhận đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ những người làm báo Thông tấn xã Việt Nam, Đảng và Nhà nước tặng thưởng Thông tấn xã Việt Nam danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động và Thông tấn xã Giải phóng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho đơn vị.

Báo Điện tử VietnamPlus trân trọng giới thiệu loạt bài “Thông tấn xã Việt Nam-Hành trình 80 năm từ bản tin giấy tới dòng chảy số” để nhìn lại lịch sử 80 năm cơ quan Thông tấn Quốc gia gắn liền với 80 năm xây dựng và phát triển đất nước./.