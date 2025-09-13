Mega Story Thông tấn xã Việt Nam: Những dấu mốc đáng nhớ Thông tấn xã Việt Nam: Những dấu mốc đáng nhớ

Tròn 80 năm đồng hành cùng dân tộc, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã khởi đầu từ những dòng tin lịch sử trong khói lửa cách mạng, ghi dấu từng bước đi của đất nước trên hành trình giành độc lập, thống nhất và xây dựng Tổ quốc.

Hôm nay, với truyền thống kiên cường và khát vọng đổi mới, TTXVN tiếp tục vững vàng bước vào kỷ nguyên số, khẳng định vai trò cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, lan tỏa sức mạnh thông tin quốc gia, kết nối Việt Nam với bạn bè năm châu.

Nhìn lại chặng đường phát triển của ngành, càng tự hào trước sự lớn mạnh không ngừng của cơ quan Thông tấn Quốc gia.

Dưới đây là những dấu mốc đáng nhớ trong suốt quá trình hình thành và phát triển của TTXVN:

Năm 1945

Ngày 15/9/1945, 13 ngày sau ngày khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, từ Đài phát sóng vô tuyến Bạch Mai (Hà Nội), Việt Nam Thông tấn xã (VNTTX) nay là Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) chính thức phát đi toàn thế giới và trong nước bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử cùng danh sách thành viên Chính phủ Lâm thời của nước Việt Nam mới bằng 3 thứ tiếng: Việt, Pháp và Anh. Đây là bản tin đầu tiên của VNTTX, đánh dấu sự ra đời của cơ quan Thông tấn quốc gia.

Bản Tuyên ngôn Độc lập, do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9/1945, được Việt Nam Thông tấn xã phát đi toàn thế giới bằng ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp vào ngày 15/9/1945. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Năm 1946

Ra đời bản tin đánh máy bằng tiếng Pháp do đồng chí Lê Chân phụ trách, với tin đầu tiên về cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (6/1/1946) và bản tin tiếng Anh do đồng chí Trần Văn Chương phụ trách (1/8/1946).

VNTTX đặt phòng đại diện tại Bangkok (Thái Lan), cung cấp các bản tin của VNTTX cho đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế, Việt kiều.

Năm 1947

Đồng chí Trần Kim Xuyến (1921-1947) là người lãnh đạo TTXVN đầu tiên, cũng là nhà báo Việt Nam đầu tiên hy sinh từ ngày đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Ông là một trong những người có công trực tiếp xây dựng VNTTX ngay từ những ngày đầu bằng việc phát đi toàn văn bản Tuyên ngôn Độc lập bằng 3 thứ tiếng Việt, Anh, Pháp vào ngày 15/9/1945.

Ông được cử giữ chức Phó Giám đốc nha Thông tin (thuộc Bộ Nội vụ) trực tiếp phụ trách VNTTX. Đến nay, tên của ông đã được đặt cho 2 con đường ở Thủ đô Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Giám đốc Nha Thông tin Trần Kim Xuyến, người phụ trách Việt Nam Thông tấn xã (ngoài cùng, bên phải), xuống tàu dự lễ đón, đưa tin và phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người đi thăm Pháp và ký Tạm ước Việt-Pháp (14/9/1946) về nước. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Năm 1950

VNTTX bước đầu hình thành cơ cấu tổ chức một cơ quan thông tấn có: Tin trong nước, tin thế giới, tin đối ngoại, tin tham khảo; bộ phận điện vụ kỹ thuật, in ấn và hành chính.

Năm 1952

Bác Hồ đến thăm nơi làm việc của VNTTX tại Sơn Dương, Tuyên Quang, ân cần nhắc nhở anh chị em cán bộ, nhân viên VNTTX đang dự lớp chỉnh huấn, thi đua làm tốt công tác, chú trọng tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, ăn ở giữ vệ sinh, giữ gìn bí mật.

Bác Hồ chụp ảnh với các gia đình cán bộ Việt Nam Thông tấn xã trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại Tuyên Quang (1952). (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Năm 1954

Phóng viên VNTTX trực tiếp đưa tin về chiến dịch Điện Biên Phủ, Hội nghị Geneve, giải phóng Thủ đô...

Bức ảnh lịch sử "Lá cờ "Quyết chiến-Quyết thắng" của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng De Castries, chiều 7/5/1954" do phóng viên TTXVN chụp, trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược. (Ảnh: Triệu Đại/TTXVN)

Nhà số 5 Lý Thường Kiệt (Hà Nội) được chọn làm trụ sở VNTTX.

Báo Ảnh Việt Nam - tờ báo thông tin đối ngoại chính thức bằng hình ảnh của Việt Nam -ra số đầu tiên vào ngày, chỉ 5 ngày sau khi Thủ đô Hà Nội được giải phóng.

Năm 1955

7h30 sáng mồng một Tết Ất Mùi, VNTTX vinh dự nhận điện thoại chúc Tết của Bác Hồ. Bác chúc VNTTX “Phát tin nhanh, kịp thời, tin nhiều và đảm bảo sự thật."

Sự quan tâm, chăm sóc của Bác, lời chúc Tết của Bác cũng là lời huấn thị về nghiệp vụ đối với VNTTX.

Năm 1955, khai giảng lớp đào tạo phóng viên, biên tập viên Thông tấn xã khóa đầu tiên, với gần 100 học viên, cung cấp cho các phòng biên tập và các phân xã ở miền Bắc, đồng thời hỗ trợ Đài Tiếng nói Việt Nam và một số báo khác.

Trong ảnh: Lớp đào tạo phóng viên, biên tập viên Việt Nam Thông tấn xã khóa I (1955). (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Năm 1960

Ngày 12/10/1960, Thông tấn xã giải phóng (TTXGP) ra đời tại Chiến khu Dương Minh Châu, miền Đông Nam Bộ. Từ ấy, VNTTX và TTXGP, tuy hai mà một, sát cánh bên nhau cùng chung nhiệm vụ đấu tranh thống nhất đất nước.

Hơn 15 năm thành lập và phát triển trong một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc (10-1960/5-1976), Thông tấn xã Giải phóng đã hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang, góp phần tích cực vào trang sử oanh liệt của quân, dân miền Nam và nhân dân cả nước.

Bản tin đầu tiên của TTXGP ra mắt, ngày 12/10/1960, đánh dấu sự ra đời và thực hiện “sứ mệnh” thông tin vẻ vang và anh dũng, kịp thời cổ vũ cuộc đấu tranh chính nghĩa của quân và dân miền Nam vì hòa bình thống nhất đất nước. (Nguồn: Tư liệu TTXGP)

Năm 1965

VNTTX mở lớp điện báo đầu tiên gồm gần 100 người. Đội ngũ cán bộ công nhân viên VNTTX tăng gấp 6 lần, phát tin gấp 20 lần, trung bình mỗi ngày phát 75.000 từ tin tham khảo, 50.000 từ tin phổ biến, mỗi năm phát hành gần 50 vạn tấm ảnh các loại.

Đào tạo điện báo viên TTXGP phục vụ chiến trường. (Nguồn: TTXGP) Tổ điện báo viên của Thông tấn xã Giải phóng gửi tin, bài về tổng xã. (Nguồn: TTXGP)

Năm 1967

Ngày 14/2/1967, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn đến thăm VNTTX. Đồng chí căn dặn: "Mỗi cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên của VNTTX phải là một chiến sỹ cách mạng."

Tháng 2/1967, đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến thăm và làm việc với VNTTX. (Nguồn: Tư liệu TTXVN) Tháng 2/1967, đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến thăm và làm việc với VNTTX. (Nguồn: Tư liệu TTXVN) Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn đến thăm VNTTX, ngày 14/2/1967. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Năm 1968

Phóng viên TTXGP có mặt tại khắp các đô thị ở miền Nam, đặc biệt là Huế và Sài Gòn, ghi lại kịp thời chiến công của quân và dân Việt Nam trong đợt tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, 5 đồng chí đã hy sinh tại cửa ngõ Sài Gòn.

Lễ truy điệu các liệt sỹ Thông tấn xã Giải phóng hy sinh trong Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. (Nguồn: TTXGP)

Năm 1972

Phóng viên VNTTX và TTXGP có mặt trên các mặt trận: Quảng Trị, Đắc Tô, Tân Cảnh, Đường 13. Nhiều đồng chí đã hy sinh trong khi cùng bộ đội truy kích địch.

Đặc biệt, trong 12 ngày đêm “Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không,” phóng viên VNTTX đã có mặt cùng các đơn vị chiến đấu để đưa tin và ảnh về quân dân ta đánh bại máy bay B.52 của Mỹ, bắt giặc lái, và tố cáo tội ác man rợ của chúng.

Phóng viên ảnh TTXVN trên nóc tòa nhà 18 Trần Hưng Đạo để chụp ảnh máy bay Mỹ bị bắn cháy trên bầu trời Hà Nội, tháng 12/1972. (Nguồn: TTXVN)

Năm 1973

Phóng viên VNTTX có mặt tại Paris (Pháp) để thông tin về quá trình ký kết Hiệp định Paris kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam. Tiếp đó VNTTX cử phóng viên bên cạnh Phái đoàn quân sự của ta trong phái đoàn liên hợp quân sự 4 bên.

Đoàn chi viện thứ 3 của VNTTX cho TTXGP do Tổng biên tập VNTTX Trần Thanh Xuân dẫn đầu cùng 149 phóng viên trẻ (khóa GP10) lên đường vào chiến trường. Trong những năm kháng chiến VNTTX đã chi viện cho TTXGP gần 450 người, cùng nhiều máy móc, trang thiết bị và nhu yếu phẩm.

Gia đình và đồng nghiệp tiễn nhà báo Trần Thanh Xuân (đội mũ) dẫn đầu đoàn phóng viên GP10 vào chiến trường miền Nam. (Nguồn: TTXVN)

Phó Tổng biên tập VNTTX Trần Thanh Xuân và các phóng viên VNTTX tại một trạm dừng chân trên đường vào chiến trường miền Nam (3/1973). (Nguồn: Tư liệu VNTTX)

Năm 1974

Phóng viên VNTTX và TTXGP dồn dập đưa tin về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, đặc biệt từ các mặt trận Đắk Lắk, Tây Nguyên, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng.

Phóng viên VNTTX đã có mặt ở tất cả các mũi tiến công của quân và dân ta trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đặc biệt, phóng viên của VNTTX và TTXGP đã cùng với các chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam tiến vào giải phóng Sài Gòn, tiếp quản Dinh Độc Lập, đưa tin ảnh về sự đầu hàng vô điều kiện của chính quyền ngụy Sài Gòn.

Phóng viên TTXGP và VNTTX tham gia đưa tin trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, tháng 4/1975. (Nguồn: Tư liệu VNTTX) Phóng viên Hứa Kiểm của VNTTX gặp gỡ quần chúng nhân dân Sài Gòn để đưa tin, ảnh về thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. (Nguồn: Tư liệu VNTTX) Phóng viên Đinh Quang Thành của VNTTX gặp gỡ, thu thập thông tin từ người dân Sài Gòn trong ngày giải phóng, 30/4/1975. (Nguồn: Tư liệu VNTTX)

Năm 1976

VNTTX và TTXGP hợp nhất thành Việt Nam Thông tấn xã.

Ngày 24/5/1976, thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, VNTTX và TTXGP hợp nhất thành VNTTX. Sự kiện này đánh dấu một giai đoạn mới trong bước phát triển của ngành Thông tấn.

Ngay sau khi thống nhất ngành, VNTTX đã tổ chức Hội nghị toàn ngành Thông tấn thống nhất lần đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị đánh giá thành tựu phát triển của ngành, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng công tác trong giai đoạn cách mạng mới.

Năm 1977

Ngày 12/5/1977, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết số 84/NQ-QHK6 phê chuẩn việc đổi tên Việt Nam Thông tấn xã thành Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trực thuộc Hội đồng Chính phủ.

Năm 1978

Ngày 25/12/1978, TTXVN cử 5 tổ công tác theo 5 mũi tiến quân, chứng kiến và ghi lại bằng tin, ảnh thắng lợi của quân đội ta và của lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia, những bằng chứng về tội ác diệt chủng của bọn Pol Pot-Ieng Sary-Khieu Samphan, giúp cho nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới hiểu rõ những sự thật xảy ra trên đất nước Chùa Tháp.

Các đơn vị quân đội cách mạng tham dự míttinh chào mừng Ủy ban Trung ương Mặt trận Đoàn kết Cứu nước Campuchia ra mắt, ngày 2/12/1978 tại huyện Snuol, tỉnh Kratie. (Ảnh: Nguyễn Dĩnh/TTXVN)

Năm 1979

Phóng viên TTXVN có mặt trên các mũi tiến quân chính của Quân đội nhân dân Việt Nam, phối hợp với Quân đội cách mạng Campuchia tiêu diệt chế độ Khmer Đỏ.

50 cán bộ, phóng viên, nhân viên TTXVN có mặt kịp thời tại mặt trận phía Bắc, theo sát các đơn vị bộ đội, dân quân, tự vệ, phản ánh kịp thời cuộc chiến đấu của quân và dân ta ở vùng biên giới phía Bắc đánh trả bọn xâm lược.

Phóng viên TTXVN tại trận địa chốt tiền tiêu Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Tuyên trong Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, tháng 2/1979. (Nguồn: TTXVN)

Năm 1980

Ngày 23/7/1980, tàu Liên hợp 37 của Liên Xô chở nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Việt Nam Phạm Tuân và nhà du hành vũ trụ Liên Xô V.Gorbatko bay vào vũ trụ.

Tổng Giám đốc Đào Tùng dẫn đầu một đoàn phóng viên tin, ảnh có mặt tại sân bay vũ trụ Baiconua để phản ánh về chuyến bay vào vũ trụ của anh hùng Phạm Tuân.

Ngày 15/9/1980, kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống của ngành, Đảng và Nhà nước tặng TTXVN Huân chương Độc lập hạng nhất.

Năm 1982

TTXVN gia nhập Tổ chức các hãng Thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) và là thành viên Ban Chấp hành tổ chức này.

Năm 1985

Ngay ngày đầu tiên của năm mới, Tổng Bí thư Lê Duẩn điện chúc mừng năm mới TTXVN.

Đồng chí Tổng Bí thư khen ngợi TTXVN đã có tin tham khảo bổ ích, đồng thời chúc cán bộ, phóng viên TTXVN: Tin nhiều, nhanh, bổ ích, tính tư tưởng cao.

Phóng viên Ban biên tập Ảnh (TTXVN) tổ chức chuyến đi chụp ảnh cầu Thăng Long, Chương Dương và phong cảnh Hà Nội bằng máy bay lên thẳng của Bộ Tư lệnh Không quân để phục vụ tuyên truyền và lưu trữ quốc gia, ngày 18/5/1985. (Ảnh: Trần Tuấn/TTXVN)

Năm 1989

TTXVN tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 10.

Đoàn đại biểu TTXVN dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 10, do TTXVN tổ chức tại Hà Nội từ ngày 17-18/6/1989. (Ảnh: Minh Điền/TTXVN)

Năm 1990



TTXVN tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 45 Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Đồng chí Đàm Quang Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng trao Huân chương Hồ Chí Minh của Chủ tịch nước tặng TTXVN tại Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập (15/9/1945-15/9/1990). (Ảnh: Xuân Tuân/TTXVN)

Năm 1995

Ngày 14/9/1995, TTXVN tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Sao Vàng.

Chủ tịch nước Lê Đức Anh thăm TTXVN nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (15/9/1945-15/9/1995) và đón nhận Huân chương Sao Vàng, ngày 14/9/1995. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch nước Lê Đức Anh trao tặng Huân chương Sao vàng cho TTXVN nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập ngành (15/9/1945-15/9/1995). (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Năm 1996

Tác giả Lâm Hồng Long được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh (đợt 1) cho cụm tác phẩm ảnh tiêu biểu: Bức ảnh “Bác bắt nhịp bài ca Kết đoàn” chụp Bác Hồ đang bắt nhịp bài ca Kết đoàn trong đêm văn nghệ chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960).

Bức ảnh “Mẹ con ngày gặp mặt” ghi lại giây phút xúc động của mẹ con người tử tù Côn Đảo gặp nhau sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (4/1975).









Chủ tịch nước Lê Đức Anh trao tặng Bằng khen và Giấy chứng nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I cho nhà báo Lâm Hồng Long của TTXVN, tháng 9/1996. (Nguồn: TTXVN)

Năm 1997

Ngày 27/7/1997, Đảng và Nhà nước đã tặng cán bộ, công nhân viên của TTXVN Huân chương Lao động hạng nhất.

Sáng 5/9/1997 tại Hà Nội, TTXVN tổ chức lễ khai trương và đưa vào hoạt động mạng dịch vụ cung cấp thông tin VNANET.

Lễ khai trương trang mạng dịch vụ cung cấp thông tin vnanet.vn của TTXVN, ngày 5/9/1997. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Năm 1998

Ngày 19/8/1998, TTXVN chính thức mở trang thông tin của TTXVN trên mạng Internet tại địa chỉ www.vnanet.vn. Đây là một bước ngoặt mới quan trọng đánh dấu một mốc mới trên bước đường phát triển của TTXVN.

Ngày 29/12/1998, lần đầu tiên TTXVN tổ chức trao Giải thưởng báo chí toàn ngành với 4 giải A, 8 giải B, 7 giải C và 11 giải khuyến khích.

Cũng trong năm 1998, TTXVN chấm dứt việc phát tin sóng ngắn, kết thúc 53 năm phát tin đối ngoại bằng sóng ngắn kể từ khi phát bản tin đầu tiên là bản Tuyên ngôn độc lập.

Năm 2001

Ngày 21/6/2001, TTXVN đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trao Danh hiệu Anh hùng Lao động của Chủ tịch nước tặng TTXVN, ngày 21/6/2001. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Năm 2005

Ngày 17/4/2005, TTXVN đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho TTXVN, ngày 17/4/2005. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Năm 2008

Ngày 13/11/2008, khai trương báo điện tử Vietnamplus - báo điện tử nhiều ngữ nhất Việt Nam: Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cùng đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông và lãnh đạo TTXVN thực hiện nghi thức khai trương Báo điện tử VietnamPlus của TTXVN (2008) - một trong những tờ báo điện tử chính thống có lượng công chúng từ nhiều quốc gia nhất truy cập và là báo điện tử đa ngữ lớn nhất (xuất bản bằng 5 thứ tiếng Việt, Anh, Trung, Pháp và Tây Ban Nha) ở Việt Nam hiện nay, là tờ báo đi tiên phong trong việc áp dụng các công nghệ truyền thông mới. (Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN)

Năm 2010

Ngày 15/9/2010, TTXVN long trọng tổ chức Lễ míttinh kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ hai) của Chủ tịch nước tặng TTXVN tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập (15/9/1945-15/9/2010). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ngày 5/5/2010, VietnamPlus chính thức chạy phiên bản web cho điện thoại di động và trở thành báo điện tử đầu tiên ở Việt Nam hoạt động trên tất cả các nền tảng - website, mobile và ứng dụng cho điện thoại di động.

Ngày 7/6/2010, TTXVN chính thức ra mắt bộ logo mới, được thiết kế trên nhóm ký tự “TTXVN” với chữ V màu đỏ có gắn quả cầu.

Ngày 25/8/2010, khai trương Kênh Truyền hình Thông tấn (VNews) - kênh truyền hình chuyên biệt tin tức chính luận, đánh dấu một bước tiến mới trên lộ trình phát triển thông tin đa phương tiện của TTXVN.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ấn nút khai trương Kênh Truyền hình Thống tấn, ngày 25/8/2010, tại Hà Nội. Kết hợp với các đơn vị thông tin trong ngành và mạng lưới cơ quan thường trú TTXVN trong và ngoài nước, Trung tâm truyền hình Thông tấn cung cấp tin và các bản tin truyền hình, bản tin âm thanh cho các đài phát thanh-truyền hình và các cơ quan báo chí có nhu cầu ở Việt Nam và nước ngoài. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Năm 2012

Ngày 2/12/2012, khánh thành Trung tâm Thông tấn Quốc gia. Công trình được khởi công từ tháng 6/2007, trên khuôn viên trụ sở cũ của TTXVN. Trung tâm Thông tấn Quốc gia được khánh thành, gồm 11 tầng nổi, 2 tầng hầm, được trang bị hệ thống kỹ thuật, công nghệ thông tin hiện đại tại số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đến dự và phát biểu tại Lễ khánh thành Trung tâm thông tấn Quốc gia (Số 5, Lý Thường Kiệt, Hà Nội), ngày 2/11/2012. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Năm 2013

TTXVN vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Năm 2014

Ngày 5/3/2014, TTXVN phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức gắn biển tên phố Trần Kim Xuyến - nhà báo liệt sỹ, vị lãnh đạo đầu tiên của TTXVN - tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

3 năm sau, tên của ông tiếp tục được đặt cho một con đường tại thị trấn Phổ Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Lễ kéo băng khánh thành tuyến phố mang tên Trần Kim Xuyến - nhà báo, liệt sỹ đầu tiên của TTXVN đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Năm 2015

Ngày 27/5/2015, Lễ trao giải toàn quốc về thông tin đối ngoại lấn thứ nhất được tổ chức tại TTXVN.

Báo điện tử VietnamPlus được Hiệp hội các nhật báo và nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA) chọn là một trong năm Tòa soạn nhỏ sáng tạo nhất thế giới, năm 2015.

Bản tin bằng nhạc rap của VietnamPlus đoạt giải thưởng WAN-IFRA về báo chí sáng tạo cho độc giả trẻ.

Năm 2017

Nhà báo-liệt sỹ Lương Nghĩa Dũng (1934-1972) được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh với bộ ảnh “Những khoảnh khắc để lại.” Đây là lần thứ hai, phóng viên của TTXVN vinh dự được tặng giải thưởng cao quý này.

Cụm 5 tác phẩm “Những khoảnh khắc để lại” của nhà báo Lương Nghĩa Dũng (TTXVN) được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt V - năm 2017.

Năm 2018

Báo điện tử VietnamPlus ra mắt ứng dụng chatbot tự động tương tác với độc giả, đánh dấu bước tiến mới của tòa soạn trong việc ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 trong báo chí.

Từ 13/11/2018, Báo Điện tử VietnamPlus chính thức ra mắt ứng dụng Chatbot tự động tương tác với độc giả, đánh dấu bước tiến mới của tòa soạn trong việc ứng dụng cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong báo chí. (Nguồn: TTXVN)

Năm 2019

Tháng 4/2019, TTXVN đăng cai tổ chức Hội nghị Ban chấp hành tổ chức các hãng Thông tấn Châu Á-Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 44 và vinh dự nhận giải thưởng xuất sắc chất lượng Thông tấn của OANA.

Hội nghị Ban Chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 44 do TTXVN tổ chức từ ngày 18-20/4/2019 tại Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)

Thay mặt TTXVN, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi nhận "Giải thưởng xuất sắc chất lượng thông tấn" của OANA do Chủ tịch OANA nhiệm kỳ 2016-2019 Aslan Aslanov trao tặng. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Năm 2020

Sáng 13/9, tại Trụ sở Thông tấn Quốc gia (Hà Nội), TTXVN long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập (15/9/1945-15/9/2020) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ngày 16/6/2020, TTXVN nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho những thành tích xuất sắc trong công tác thông tin về đại dịch COVID-19.

Ngày 1/9/2020, Chủ tịch nước ký Quyết định 1521/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho 15 tập thể, trong đó có TTXGP (TTXVN).

Ngày 9/9/2020, dự án chống tin giả của TTXVN đã giành chiến thắng ở hạng mục Best Project for News Literacy trong khuôn khổ Giải thưởng Truyền thông Digital Châu Á 2020 của WAN-IFRA. Giải thưởng được công bố chính thức tại sự kiện e-Digital Media Asia 2020 vào ngày 15/10/2020.

Tờ rơi Nói không với Fake News. (Nguồn: TTXVN)

Năm 2022

TTXVN là hãng thông tấn chủ nhà về tin, ảnh của SEA Games 31. Trang thông tin đặc biệt https://seagames.vnanet.vn/ phát huy thế mạnh của cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực quốc gia.

(Từ trái sang) Phó Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Tuấn Hùng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương - Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức SEA Games 31, Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Phó trưởng Tiểu ban thường trực Tiểu ban Thông tin -ruyền thông SEA Games 31 Lê Thị Hoàng Yến ấn nút khai trương trang thông tin. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Năm 2024

Chiều 19/4/2024, Thông tấn xã Việt Nam chính thức khai trương hai nội dung trực tuyến về Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhân dịp 70 năm kỷ niệm chiến dịch thành công (7/5/1954-7/5/2024).

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Chiều 19/4/2024, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (Hà Nội), Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Lễ khai trương chuyên trang thông tin và trưng bày ảnh online “70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ” kết hợp với chương trình sinh hoạt truyền thống của Hội Cựu chiến binh TTXVN. (Nguồn: TTXVN)

Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu tại Lễ khai trương chuyên trang thông tin và trưng bày ảnh online “70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ” kết hợp với chương trình sinh hoạt truyền thống của Hội Cựu chiến binh TTXVN. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ngày 17/6/2024, TTXVN khai trương Chuyên trang thông tin “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch” (gọi tắt là Chuyên trang 35), tại địa chỉ https://happyvietnam.vnanet.vn.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tặng cuốn sách ảnh cho Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN) Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa chúc mừng TTXVN nhân kỳ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN) Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang cùng các lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và TTXVN thực hiện nghi thức ra mắt Chuyên trang thông tin của TTXVN về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Có thể thấy 80 năm là chặng đường dài đầy gian khổ nhưng cũng rạng rỡ tự hào. TTXVN đã chứng minh bản lĩnh kiên cường, tinh thần đổi mới không ngừng, ý chí tiên phong trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, thông tin-truyền thông của Đảng và Nhà nước.

Những thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên thông tấn đã, đang và sẽ tiếp tục giữ ngọn lửa nhiệt huyết, giữ vai trò chiến sỹ tiên phong trên mặt trận thông tin, viết tiếp những trang sử vẻ vang của một cơ quan thông tấn anh hùng; đồng thời, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam mạnh mẽ, hiện đại, hội nhập, vươn tầm thế giới./.