Mega Story Vun đắp thể lực, trí lực, vì tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em Việt Nam Vun đắp thể lực, trí lực, vì tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em Việt Nam

Cái lạnh tê tái của buổi sáng mùa Đông miền sơn cước không ngăn nổi sự háo hức của cô và trò Trường Mầm non Nà Phặc (huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) trong ngày công trình nhà vệ sinh của trường được khánh thành. Đây là niềm mong mỏi của bao thế hệ học sinh, cán bộ giáo viên và cả phụ huynh trong suốt 30 năm kể từ khi thành lập.

Cẩn thận rửa tay cho học trò, cô Nguyễn Thị Nga, Hiệu trưởng trường Mầm non Nà Phặc cho biết trường được xây dựng từ năm 1994 và được cải tạo lại vào năm 2014 nhưng không có nhà vệ sinh. Vì vậy, toàn bộ 148 em học sinh của 8 lớp tại điểm trường chính và 22 em tại điểm trường phụ Bản Cầy phải đi vệ sinh trong bô ở ngoài hành lang hoặc khoảng sân phụ.

“Việc được trao tặng hai nhà vệ sinh tại điểm trường chính và điểm trường Bản Cầy đã giúp nhà trường tháo gỡ nhiều khó khăn trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, giúp nhà trường đạt thêm một chỉ tiêu trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục trong trường mầm non. Đây là niềm vui rất lớn với cô và trò trong những ngày đầu năm mới,” cô Nga xúc động nói.

Nà Phặc là một trong 14 trường học của tỉnh Bắc Kạn vừa được Quỹ Vì tầm vóc Việt trao tặng công trình vệ sinh trường học ngày 3/1/2025. Đây là công trình thuộc dự án Xây dựng 1.000 nhà vệ sinh trường học được Quỹ Vì tầm vóc Việt (Tập đoàn TH) triển khai từ tháng 4/2021. Dự án dự kiến được thực hiện đến hết năm 2030 với tổng trị giá 60 tỷ đồng, nhằm cải thiện điều kiện học tập và sức khoẻ của học sinh, qua đó góp phần đạt được mục tiêu của Chương trình Sức khoẻ học đường nói riêng cũng như các chương trình mục tiêu quốc gia nói chung.

Xây dựng 1.000 nhà vệ sinh trường học là một dự án tiêu biểu cho phương châm “từ sự thấu hiểu, tạo sự thay đổi” và mục tiêu “vì một tầm vóc Việt” được Nhà sáng lập - Anh hùng Lao động Thái Hương xác định ngay từ khi thành lập Quỹ Vì tầm vóc Việt năm 2014. Bởi vậy, trong 5 chương trình mục tiêu chính của Quỹ, có đến ba chương trình có đối tượng thụ hưởng trực tiếp là trẻ em. Đó là các chương trình: Sức khỏe học đường, Bảo vệ trẻ em và Ươm mầm tài năng với hàng loạt dự án như Xây dựng 1.000 nhà vệ sinh trường học, Cùng em khôn lớn, Sữa học đường, Mô hình thí điểm bữa ăn học đường, Học bổng Vì Tầm vóc Việt, Trường học hạnh phúc….

Các dự án của Quỹ đã quan tâm chăm sóc trên nhiều phương diện để hướng tới cải thiện sức vóc và trí tuệ cho trẻ em, từ dinh dưỡng đủ chất, tăng cường thể chất, cấp học bổng đến hoàn thiện cơ sở vật chất trường học, góp phần triển khai chương trình Sức khoẻ học đường và Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 của Chính phủ.

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, giáo dục là quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước là quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, trong nhiều năm qua, Nhà nước luôn ưu tiên cho phát triển giáo dục. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn lực đất nước và các địa phương còn nhiều hạn chế, sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng xã hội để mang đến môi trường giáo dục tốt đẹp hơn cho trẻ em là điều vô cùng cần thiết và ý nghĩa. Trong 10 năm qua, ngành giáo dục và đào tạo đã nỗ lực thực hiện xã hội hoá về kiên cố hoá trường lớp học, trong đó có sự góp sức của Quỹ Vì tầm vóc Việt.

Dự án Xây dựng 1.000 nhà vệ sinh trường học được Quỹ Vì tầm vóc Việt triển khai từ tháng 4/2021, dự kiến được thực hiện đến hết năm 2030 với tổng trị giá 60 tỷ đồng. (Ảnh: PV/Vietnam+).

Là một trong những trường hưởng lợi từ dự án 1.000 nhà vệ sinh trường học, thầy Lương Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lóng Phiêng B, thuộc huyện biên giới Yên Châu, tỉnh Sơn La cho hay điểm trường Pha Cúng có 75 học sinh nhưng chỉ có một nhà vệ sinh nhỏ dùng chung cho cả giáo viên và học sinh. Nhà vệ sinh không đạt chuẩn nên phải bố trí ở một khu vực riêng, cách xa lớp học, khiến học sinh gặp nhiều khó khăn trong việc sử dụng, đặc biệt là trong những ngày thời tiết xấu hoặc giờ nghỉ ngắn. Dù đã bố trí xa lớp học nhưng do quá tải và xây dựng đúng tiêu chuẩn, nhà vệ sinh thường xuyên bốc mùi hôi, làm ảnh hưởng đến không khí xung quanh và gây khó chịu cho học sinh, giáo viên, không đảm bảo môi trường…

“Chúng tôi mong có nhà vệ sinh mới cho học sinh từ rất lâu rồi nhưng không có kinh phí, phụ huynh điều kiện kinh tế khó khăn nên không thể hỗ trợ. Được Quỹ Vì tầm vóc Việt xây dựng nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo với hai phòng vệ sinh và khu vực rửa tay phía ngoài, thầy cô và học sinh rất phấn khởi,” thầy Hoà chia sẻ.

Dự án còn tuyên truyền cho học sinh thói quen rửa tay đúng cách. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Không chỉ xây nhà vệ sinh đạt chuẩn, Quỹ Vì tầm vóc Việt còn triển khai dự án Trường học hạnh phúc với mục tiêu cải tạo cơ sở vật chất và nâng cao năng lực cho giáo viên, học sinh và người chăm sóc trẻ ở các địa bàn khó khăn. Dự án đầu tư xây mới hoặc sửa chữa phòng học, nhà công vụ, nhà vệ sinh, nhà tắm, bếp ăn, sân chơi và trang thiết bị hỗ trợ học và rèn luyện sức khoẻ, trao thư viện sách và tổ chức các hoạt động khuyến khích văn hoá đọc. Dự án cũng triển khai các hoạt động nâng cao năng lực cho giáo viên, học sinh và người chăm sóc trẻ thông qua tập huấn, truyền thông, hội thi, câu lạc bộ… Chỉ sau hai năm triển khai (từ 2022 đến 2024), dự án Trường học hạnh phúc đã tổ chức 37 buổi tập huấn; cải tạo và nâng cấp 6 phòng học; xây dựng một nhà công vụ, hai nhà vệ sinh, một bếp ăn và một khu nhà tắm trường nội trú; trao tặng hơn 5.200 cuốn sách cho thư viện của 15 trường tiểu học.

Mới đây nhất, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Quỹ Vì tầm vóc Việt tổ chức phát động chiến dịch gây quỹ xây dựng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1, xã Mỹ Lý, huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Thầy Nguyễn Thế Vĩnh, Hiệu trưởng nhà trường cho hay trường là nơi học tập của 345 học sinh, trong đó trên 97% là người dân tộc thiểu số Thái, Mông và Khơ Mú. Vốn nằm tại khu vực biên giới xa xôi nhiều khó khăn, cơ sở vật chất nhỏ lẻ và manh mún, khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, trường lại càng trở nên quá tải vì phải đón nhận thêm học sinh khối 3 từ các điểm lẻ về điểm chính ở nội trú cả tuần đồng thời phải triển khai dạy các môn học mới như Tin học và Tiếng Anh. Giáo viên và học sinh tăng lên trong khi cơ sở vật chất không đủ đáp ứng, trường thiếu từ nhà công vụ giáo viên, phòng học, phòng ăn, phòng ở cho học sinh đến thiết bị đồ dùng phục vụ cuộc sống hàng ngày của các em.

Với sự kêu gọi hỗ trợ của Quỹ Vì tầm vóc Việt, công trình xây dựng trường Mỹ Lý đã được khởi công. (Ảnh: PV/Vietnam+) Niềm vui của thầy và trò Trường Tiểu học Mỹ Lý 1 khi công trình xây dựng trường được khởi công. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với mong muốn mang lại cho các em một mái trường khang trang hơn, an toàn hơn, Quỹ Vì Tầm vóc Việt đã triển khai dự án cải tạo Trường Mỹ Lý 1 với tổng kinh phí dự kiến 5,15 tỷ đồng, chia làm ba giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 đã được khởi công vào ngày 20/1/2025 với hạng mục xây dựng khu ký túc xá 2 tầng khép kín cho 167 học sinh học bán trú tại trường. Các giai đoạn tiếp theo sẽ triển khai dựa trên nghiên cứu nhu cầu thực tế của nhà trường và phối hợp với nguồn ngân sách địa phương.

“Chúng tôi không thể diễn tả hết lòng biết ơn Quỹ Vì tầm vóc Việt khi đã kêu gọi xây dựng trường,” thầy Vĩnh xúc động.

Không chỉ xây dựng cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên để mang lại môi trường giáo dục tốt hơn cho học sinh vùng khó, Quỹ Vì tầm vóc Việt còn dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt đối với những học sinh tài năng hay học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống với Chương trình ươm mầm tài năng.

Chương trình nhằm tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục, việc làm và thực hành trách nhiệm xã hội cho học sinh, sinh viên tài năng và học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ năng động, sáng tạo và có trách nhiệm.

Chương trình được triển khai với nhiều giải pháp mang tính chiến lược và đồng bộ như trao tặng học bổng; tổ chức các khoá đào tạo kỹ năng mềm, cố vấn nghề nghiệp, thực tập, tham quan các doanh nghiệp, tổ chức và kết nối mạng lưới; hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các sáng kiến vì cộng đồng.

Quỹ cũng thực hiện Sáng kiến phát triển sinh viên – DynaGen Initiative với mục tiêu kết nối, huy động các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ sinh viên phát huy tối đa tiềm năng trong quá trình học tập, tìm kiếm việc làm, tạo dựng sự nghiệp cũng như nâng cao ý thức và trách nhiệm trong việc tham gia các hoạt động xã hội. Thông qua chương trình, 35 khoá tập huấn đã được tổ chức mang đến cơ hội tiếp cận kiến thức cho 5.000 sinh viên; 85 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ tài chính; 17 dự án cộng đồng được khởi xướng và triển khai; thu hút 20 doanh nghiệp và 120 chuyên gia đồng hành.

Sáng kiến phát triển sinh viên – DynaGen Initiative đặt mục tiêu kết nối, huy động các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ sinh viên. (Ảnh: PV/Vietnam+) Thông qua chương trình DynaGen Initiative, 35 khoá tập huấn đã được tổ chức mang đến cơ hội tiếp cận kiến thức cho 5.000 sinh viên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Quỹ Vì tầm vóc Việt thực sự đã mang lại cho em cũng như những cá nhân được cấp học bổng cơ hội đổi đời mà có nằm mơ em cũng chưa từng nghĩ đến,” Hoàng Xuân Ngân, sinh viên Đại học Fulbright Việt Nam xúc động chia sẻ.

Ngân cho hay, em đã may mắn được Quỹ Vì tầm vóc Việt tặng học bổng theo học cấp ba tại Trường TH School – ngôi trường đặc biệt với 80% chương trình giáo dục chuẩn quốc tế kết hợp với 20% chương trình văn hoá Việt Nam, ngôi nhà chung của các học sinh và giáo viên đến từ 30 quốc gia khác nhau. Và, tại TH School, Ngân được học chương trình quốc tế A level, được rèn luyện những kỹ năng giúp bản thân dễ dàng hội nhập trong những môi trường học thuật cũng như môi trường làm việc quốc tế, là tiền đề để em bước chân vào Trường Đại học Fulbright.

“Từ khi còn học cấp 2 em luôn khát khao được chạm đến một môi trường học tập tốt hơn để theo đuổi sự học của mình. Sự cố gắng đã cho em cơ hội nhận học bổng của Quỹ Vì tầm vóc Việt để theo học ở TH School – nơi mà em cảm nhận cuộc sống của mình tốt đẹp hơn từng ngày khi được phát triển và tiếp cận với những cơ hội mà em chưa từng nghĩ đến. TH School đã cho em niềm tin giáo dục tốt có thể thay đổi cuộc sống của một con người,” Ngân hạnh phúc nói.

Bên cạnh các dự án xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất trường học và nâng cao trình độ cho giáo viên, hỗ trợ tài chính cho học sinh khó khăn và học sinh tài năng, dinh dưỡng học đường, cải thiện tầm vóc, thể lực cho trẻ em Việt Nam cũng là điều Anh hùng Lao động Thái Hương – Nhà sáng lập Quỹ Vì tầm vóc Việt luôn tâm huyết và trăn trở. “Khoa học đã chứng minh từ 2-12 tuổi là giai đoạn vàng để phát triển chiều cao khi khoảng 86% chiều cao và thể chất của một đời người phát triển trong giai đoạn này. Như vậy, việc đầu tư về thể lực và trí lực cho lứa tuổi vàng này là vô cùng quan trọng để không bỏ lỡ cơ hội phát triển quý giá trong vòng đời,” Anh hùng Lao động Thái Hương nói.

Với quan điểm đó của nhà sáng lập, dinh dưỡng cho trẻ em là vấn đề then chốt trong hoạt động của Quỹ Vì tầm vóc Việt với nhiều dự án như Sữa học đường, Mô hình điểm bữa ăn học đường, Cùng em khôn lớn, Giải chạy S-race…

Quỹ Vì tầm vóc Việt cũng hỗ trợ hàng triệu ly sữa đến các em học sinh khó khăn. (Ảnh: PV/Vietnam+).

Nhìn những học trò nhỏ mới chỉ ba, bốn tuổi xúc ăn ngon lành ở hành lang lớp học, thầy Nông Văn Long, giáo viên phụ trách điểm trường Sáng Xoáy, Trường Mầm non xã Thái Sơn (huyện Bảo Lâm, Cao Bằng) xúc động bảo: “Bữa ăn hôm nay có thịt thái nhỏ xào bí đỏ, khoai tây, canh bí xanh trộn cơm, tưởng chừng rất đơn giản nhưng là xa xỉ với những học sinh mầm non nơi đây và phải nhờ các nhà bảo trợ trong dự án “Cùng em khôn lớn” của Quỹ Vì Tầm vóc Việt mới có được.”

Nếu Bảo Lâm là huyện miền núi khó khăn nhất của Cao Bằng - tỉnh miền núi nghèo nhất cả nước – thì Sáng Xoáy là điểm trường khó khăn nhất của Bảo Lâm. Kinh tế người dân rất khó khăn nên trước khi được bảo trợ ăn trưa, các em nhỏ phải tự mang cơm từ nhà đi, đa phần chỉ có cơm với một chút rau, thậm chí nhiều em chỉ ăn mèn mén trộn nước suối, tỷ lệ suy dinh dưỡng rất cao.

“Khi ấy, nhìn các con, tôi rất xót xa nhưng cũng lực bất tòng tâm! Từ khi có Quỹ Vì tầm vóc Việt, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng đã giảm rõ rệt. Học sinh không còn bỏ học buổi chiều vì đói, tỷ lệ chuyên cần đạt gần như 100%,” thầy Long vui vẻ nói.

“Cùng em khôn lớn” là một trong những dự án dài hạn của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt nhằm bảo trợ bữa ăn bán trú và cải thiện điều kiện học tập cho học sinh mầm non một số khu vực khó khăn. Với mỗi khoản tiền 2 triệu đồng được gây quỹ, một học sinh sẽ được bảo trợ bữa ăn dinh dưỡng trong suốt một năm học, bao gồm một bữa chính và một bữa phụ mỗi ngày. Dự án cũng tăng cường nhận thức về dinh dưỡng cho trẻ đối với giáo viên, phụ huynh và người chăm sóc trẻ.

Theo bà Trần Thị Như Trang - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Vì tầm vóc Việt, hỗ trợ bữa trưa bán trú cho trẻ vùng khó không phải là một mô hình mới nhưng Quỹ có những khác biệt trong cách triển khai. Đó là các tổ chức, cá nhân có thể chung tay đóng góp một khoản tiền bất kỳ tuỳ theo khả năng tài chính, có khi chỉ 10.000 đồng, không nhất thiết phải đủ bảo trợ một trẻ trong một năm. Bên cạnh đó, Quỹ cũng duy trì sự kết nối giữa nhà bảo trợ và trẻ được bảo trợ để tạo sự gắn kết tình cảm cũng như sự minh bạch. Dự án đã đạt được những con số ấn tượng với hơn 1.000 lượt học sinh mầm non và tiểu học được bảo trợ; gần 264.000 cá nhân và tổ chức chung tay gây quỹ; hơn 300.000 bữa ăn bán trú miễn phí được cung cấp (tính đến hết năm học 2023 - 2024). Theo đó, 100% học sinh đi học đều đặn mỗi ngày trong khi trước đó 80% học sinh nghỉ học buổi chiều, chất lượng giáo dục tăng lên và tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm rõ rệt.

Những bữa ăn ngon và đảm bảo dinh dưỡng đã giúp giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng và tỷ lệ học sinh đi học hai buổi đạt 100% thay vì 80% học sinh nghỉ học buổi hai như trước đây. (Ảnh: PV/Vietnam+).

Nếu dự án Cùng em khôn lớn tập trung hỗ trợ bữa ăn đủ dinh dưỡng cho trẻ vùng khó thì dự án Mô hình điểm bữa ăn học đường lại hướng tới phạm vi lớn hơn là chuẩn hoá bữa ăn học đường cho học sinh trên toàn quốc.

Mô hình điểm bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên Việt Nam đã được triển khai tại 10 tỉnh thành trên cả nước, đại diện cho 5 vùng sinh thái của Việt Nam năm học 2020-2021. Các tỉnh thành có trường tham gia dự án gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thái Bình, Sơn La, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Lâm Đồng, An Giang. Tổng số trẻ thụ hưởng bữa ăn học đường trong Mô hình điểm là gần 2.000 trẻ mầm non và trên 2.600 học sinh tiểu học. Mô hình điểm do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện với sự đồng hành của Tập đoàn TH. Sự tham gia của Quỹ Vì tầm vóc Việt với tư cách 1 quỹ xã hội đã góp phần đưa ra những cách tiếp cận khoa học và giải pháp thực tế về dinh dưỡng cho trẻ em, học sinh lứa tuổi vàng.

Mô hình có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành về dinh dưỡng, thể thao, các nhà giáo dục và phụ huynh học sinh, triển khai đồng thời ba nội dung là giáo dục dinh dưỡng, bữa ăn học đường và giáo dục thể chất.

Các chuyên gia đã xây dựng 400 thực đơn mẫu bữa ăn học đường đa dạng (trên 10 loại thực phẩm), cân đối về tỷ lệ chất đạm, chất béo, chất đường bột, sử dụng hợp lý muối và đường cho từng món ăn, phù hợp cho từng lứa tuổi và các mùa ở từng vùng địa lý khác nhau. Bữa phụ sử dụng 1 ly sữa tươi để cải thiện khẩu phần canxi.

Giáo dục thể chất được tăng cường, Mô hình đặt mục tiêu trên 80% học sinh có ít nhất 60 phút hoạt động thể lực mỗi ngày, theo đúng khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới. Bậc mầm non có 130 bài tập vận động và 60 trò chơi vận động được biên soạn, 315 giáo án cho tiết cho từng lứa tuổi giúp học sinh tăng cường sức khỏe và phát triển thể lực. Bậc tiểu học có 118 bài tập với dụng cụ, 100 trò chơi vận động, 315 giáo án cho tiết cho từng lứa tuổi.

Thạc sỹ Josselyn Neukom cho hay tại Mỹ, các tiêu chuẩn về bữa ăn học đường được đặt ra nghiêm ngặt. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Giáo dục dinh dưỡng được triển khai không chỉ đến học sinh mà cho cả cán bộ, giáo viên, nhân viên nấu ăn và phụ huynh để tạo sự thay đổi nhận thức đồng bộ, nhằm tăng cường ý thức và trách nhiệm của các bên về vai trò của bữa ăn học đường nói riêng và dinh dưỡng cho trẻ em nói chung.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Đề - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho hay sau một năm triển khai, kết quả cho thấy Mô hình điểm mang lại hiệu quả tích cực trong cải thiện tình trạng sức khoẻ trẻ em khi tỷ lệ suy dinh dưỡng và béo phì đều giảm, chiều cao của trẻ được cải thiện với tốc độ nhanh hơn so với các trường đối chứng. Nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên nấu ăn, học sinh và phụ huynh về dinh dưỡng thay đổi rõ rệt.

Cụ thể, ở bậc mầm non, chiều cao trung bình của trẻ tăng 3,63cm; cân nặng trung bình tăng 1,2kg; tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi giảm 1,1%. Với học sinh tiểu học, chiều cao trung bình tăng 2,8 cm; cân nặng trung bình tăng gần 1,5 kg. Nhận thức đầy đủ về bữa ăn hợp lý của học sinh tiểu học đã tăng 23,6%. Trên 95% trường đánh giá Mô hình điểm ở mức hiệu quả và rất hiệu quả; gần 96% phụ huynh đánh giá hoạt động truyền thông lợi ích của dinh dưỡng hợp lý, bữa ăn học đường, an toàn vệ sinh thực phẩm là hữu ích và rất hữu ích.

Học sinh được giáo dục kiến thức về dinh dưỡng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Bên cạnh đó, kết quả của Mô hình điểm còn ở sự thay đổi, nâng cao năng lực tổ chức và quản lý cho các sơ sở giáo dục trong công tác chăm sóc dinh dưỡng học đường; đạt được sự chấp nhận và đồng thuận của học sinh, gia đình và nhà trường. Mô hình điểm cũng đã cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc đề xuất Luật về Dinh dưỡng học đường,” ông Đề nói.

Trong 10 năm qua, Quỹ Vì tầm vóc Việt đã trao tặng hơn 110 triệu ly sữa TH true MILK và 8 triệu bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hơn 100 tỷ đồng học bổng tôn vinh học sinh giỏi quốc tế, quốc gia, học sinh xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các học sinh tài năng tại TH School; cam kết xây dựng 1.000 nhà vệ sinh trường học trị giá 60 tỷ đồng đến hết năm 2030.

Là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lợi (phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) – một trong 10 trường thụ hưởng dự án Mô hình điểm, thầy Nguyễn Trọng Mạnh cho hay: “Các trường chỉ biết thay đổi món ăn, còn để tính đủ dinh dưỡng thì không làm được, trong khi đây mới là điều quan trọng nhất để phát triển thể trạng học sinh theo từng giai đoạn và từng đối tượng. Vì vậy, xây dựng được khẩu phần ăn như dự án là quá tuyệt vời! Nếu có Luật dinh dưỡng học đường để chuẩn hóa được bữa ăn cho học sinh thì sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc phát triển tầm vóc, thể lực cho thế hệ trẻ.”

Luật hoá bữa ăn học đường, hun đúc tầm vóc Việt cũng là điều mà Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập Quỹ Vì tầm vóc Việt và Tập đoàn TH luôn trăn trở.

“Con người là chủ thể của xã hội và là nguồn lực quyết định sự phát triển của đất nước. Sự phát triển thể lực, trí lực và tâm hồn của mỗi cá nhân là rất quan trọng. Chính vì lẽ đó, chúng tôi luôn tâm niệm rằng đầu tư vào sức khoẻ, đầu tư vào giáo dục là góp phần cải thiện nòi giống của một dân tộc, là đầu tư vào sự phát triển mang tính chiến lược của Quốc gia,” Anh hùng Lao động Thái Hương chia sẻ./.