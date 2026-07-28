Mega Story Hà Nội 100 năm kiến tạo tương lai từ chiều sâu văn hóa Hà Nội 100 năm kiến tạo tương lai từ chiều sâu văn hóa

Thăng Long-Hà Nội trải qua hơn 1000 năm mang trong mình bề dày văn hóa với đậm đặc các dấu tích còn lưu giữ đến ngày nay, cùng cốt cách tinh thần riêng có của người Kinh kỳ và sự cởi mở tiếp nhận luồng văn hóa thời đại mới.

Người Hà Nội vốn tự hào về văn hóa Thăng Long và đó là yếu tố tạo nên bản sắc riêng của Thủ đô. Bởi vậy, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới và Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đều đặt văn hóa ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, coi “Văn hiến-Bản sắc-Sáng tạo” là giá trị cốt lõi xuyên suốt, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm, nền tảng hình thành bản lĩnh, trí tuệ và động lực phát triển của Thủ đô.

Đặc biệt, trong quá trình tái cấu trúc đô thị mà thành phố đang triển khai nhằm hiện thực hóa tầm nhìn Thủ đô Hà Nội là thành phố toàn cầu, văn hóa Thăng Long-Hà Nội luôn được coi là trụ cột, nền tảng cho sự phát triển.

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