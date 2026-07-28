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Hà Nội 100 năm kiến tạo tương lai từ chiều sâu văn hóa

28/07/2026 18:29

Hà Nội 100 năm kiến tạo tương lai từ chiều sâu văn hóa

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Thăng Long-Hà Nội trải qua hơn 1000 năm mang trong mình bề dày văn hóa với đậm đặc các dấu tích còn lưu giữ đến ngày nay, cùng cốt cách tinh thần riêng có của người Kinh kỳ và sự cởi mở tiếp nhận luồng văn hóa thời đại mới.

Người Hà Nội vốn tự hào về văn hóa Thăng Long và đó là yếu tố tạo nên bản sắc riêng của Thủ đô. Bởi vậy, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới và Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đều đặt văn hóa ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, coi “Văn hiến-Bản sắc-Sáng tạo” là giá trị cốt lõi xuyên suốt, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm, nền tảng hình thành bản lĩnh, trí tuệ và động lực phát triển của Thủ đô.

Đặc biệt, trong quá trình tái cấu trúc đô thị mà thành phố đang triển khai nhằm hiện thực hóa tầm nhìn Thủ đô Hà Nội là thành phố toàn cầu, văn hóa Thăng Long-Hà Nội luôn được coi là trụ cột, nền tảng cho sự phát triển.

Mời độc giả theo dõi chùm bài "Hà Nội 100 năm, Kiến tạo tương lai từ chiều sâu văn hóa" tại đây:

1
Hình thái văn hóa Thăng Long trong đô thị Hà Nội
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Dù trải qua hơn 1000 năm kể từ khi hình thành nên kinh đô Thăng Long đến nay, dấu ấn văn hóa Thăng Long vẫn in đậm trong cấu trúc đô thị, trong đời sống văn hóa tinh thần người dân.

2
Văn hóa trở thành hạ tầng mềm của đô thị
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Trên đất Thăng Long, trong lòng mỗi tấc đất lưu giữ rất nhiều ký ức của thời gian, trên mỗi con đường, góc phố còn đọng lại vô vàn các dấu tích của lịch sử.

3
Bảo tồn cấu trúc không gian lịch sử
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Trong tái cấu trúc đô thị Hà Nội theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Hà Nội tập trung vào khu vực nội đô lịch sử với ưu tiên bảo tồn các không gian có giá trị đặc thù, bảo vệ nghiêm ngặt các vùng di tích, di sản.

4
Đánh thức dòng sông làm nên Thăng Long
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Từ những bãi bồi đầu tiên của cư dân Việt cổ đến kinh đô Thăng Long, từ đô thị trung tâm của quốc gia Đại Việt đến Thủ đô của Việt Nam hôm nay, mọi lớp trầm tích lịch sử, văn hóa và không gian đều ít nhiều mang dấu ấn của sông Hồng.

5
Hướng tới tầm nhìn chiến lược
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Trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm, lần đầu tiên văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm của phát triển kinh tế-xã hội, với triết lý xuyên suốt "Văn hiến-Bản sắc-Sáng tạo."

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Mega Story
Hà Nội 100 năm kiến tạo tương lai từ chiều sâu văn hóa