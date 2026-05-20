Mega Story Hà Nội trước cuộc chuyển mình đô thị mới Hà Nội đang cho thấy những chuyển động đáng chú ý trong hành trình lập lại trật tự, xây dựng văn minh đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Những tháng gần đây, Hà Nội đang cho thấy những chuyển động đáng chú ý trong hành trình lập lại trật tự, xây dựng văn minh đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Trên nhiều tuyến phố trung tâm, hình ảnh vỉa hè thông thoáng hơn, lòng đường bớt tình trạng lấn chiếm kéo dài, các nút giao thông trọng điểm được tổ chức lại khoa học hơn đang tạo nên những thay đổi có thể cảm nhận bằng mắt thường. Từ khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố cổ đến các trục giao thông lớn như Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Giải Phóng, Phạm Văn Đồng hay Võ Chí Công, diện mạo đô thị đang có sự chuyển biến rõ rệt so với vài năm trước. Điều đáng chú ý là những thay đổi ấy không còn mang tính “chiến dịch ngắn hạn”, mà phản ánh một xu hướng lớn hơn: Hà Nội đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy quản trị đô thị

Trong bối cảnh dân số Thủ đô đã vượt mốc 8,5 triệu người (Tổng cục Thống kê - 2024) theo số thường trú và thực tế có thể lên tới gần 10 triệu người nếu tính cả dân số cơ học, áp lực lên hạ tầng ngày càng lớn. Mỗi năm, Hà Nội tăng thêm hàng trăm nghìn dân cư mới, tốc độ đô thị hóa nhiều khu vực ngoại thành diễn ra rất nhanh, trong khi hệ thống giao thông, tiêu thoát nước và không gian công cộng nhiều thời điểm không theo kịp.

Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, thành phố hiện có hơn 8 triệu phương tiện, trong đó khoảng 1,1 triệu ô tô và gần 7 triệu xe máy. Trong khi đó, tỷ lệ đất dành cho giao thông chỉ đạt khoảng 10-11% diện tích đất đô thị, thấp hơn đáng kể so với yêu cầu của các đô thị hiện đại. Hà Nội hiện vẫn còn hàng chục điểm ùn tắc giao thông thường xuyên vào giờ cao điểm.

Nếu không thay đổi quyết liệt, thành phố sẽ ngày càng đối diện nhiều “căn bệnh đô thị” quen thuộc như ùn tắc kéo dài, ô nhiễm môi trường, ngập úng, quá tải hạ tầng và suy giảm chất lượng sống.

Điều đang diễn ra hôm nay cho thấy Hà Nội không còn chỉ xử lý từng vấn đề riêng lẻ, mà bắt đầu chuyển sang cách tiếp cận tổng thể hơn: Kết hợp chỉnh trang đô thị, đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ và thay đổi hành vi xã hội để tạo ra sự chuyển biến dài hạn.

Trong nhiều năm, câu chuyện “giành lại vỉa hè” ở Hà Nội gần như luôn là bài toán khó. Không ít chiến dịch ra quân từng tạo hiệu ứng mạnh trong thời gian ngắn nhưng rồi tình trạng tái lấn chiếm lại xuất hiện.

Điểm khác biệt của giai đoạn hiện nay nằm ở sự duy trì đồng bộ và liên tục hơn. Nhiều quận trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa hay Cầu Giấy đã tổ chức lại việc quản lý vỉa hè gắn với trách nhiệm cụ thể của chính quyền cơ sở. Các tuyến phố kiểu mẫu, phố văn minh đô thị được duy trì kiểm tra thường xuyên thay vì xử lý theo phong trào.

Quan trọng hơn, nhận thức xã hội đang có những chuyển biến rõ nét.

Trên phố Huế vào giờ cao điểm buổi sáng, hình ảnh một cụ già phải men xuống lòng đường vì vỉa hè từng bị xe máy lấn kín đã không còn xuất hiện nhiều như trước. Ở nhiều khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm, người đi bộ giờ có thể di chuyển liên tục trên hè phố mà không phải né tránh hàng quán hay xe đỗ tràn lan.

“Khoảng vài tháng nay đi bộ quanh hồ thấy dễ chịu hơn hẳn. Trước đây nhiều đoạn rất lộn xộn, giờ trật tự hơn nhiều”, ông Nguyễn Văn Hùng, một người dân sống gần khu vực Hàng Đào chia sẻ. Không ít tài xế công nghệ cũng bắt đầu cảm nhận thay đổi. Anh Trần Minh Đức, tài xế xe công nghệ hoạt động tại khu vực Cầu Giấy – Thanh Xuân cho biết áp lực giao thông vẫn rất lớn nhưng tình trạng dừng đỗ tùy tiện và đi ngược chiều ở nhiều tuyến phố đã giảm hơn trước. “Chưa thể nói là hết hỗn loạn, nhưng cảm giác giao thông đang dần có trật tự hơn”, anh Đức nói.

Thời gian gần đây, hình ảnh những chiếc xe máy được xếp thành hàng thẳng tắp, sát mép tường, dành lại khoảng không gian rộng rãi cho người đi bộ đã không còn là điều hiếm gặp trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+) Những con phố vốn dĩ chen chúc bởi hàng quán, xe cộ dừng đỗ lộn xộn này đang dần thay áo mới. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+) Từng là một điểm nóng về vi phạm trật tự đô thị, vào khung giờ cao điểm chỉ hai xe máy tránh nhau đã khó khăn, nhưng hiện nay khu vực chợ Nhà Xanh có diện mạo mới với lòng đường thông thoáng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+) Bên cạnh việc quyết tâm xử lý vi phạm không có vùng cấm, những khẩu hiệu được trang trí dọc tuyến phố. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Một trong những yếu tố góp phần tạo nên thay đổi ấy là việc Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông và trật tự đô thị. Hiện nay, hệ thống camera giám sát giao thông đã được triển khai tại hàng trăm nút giao và tuyến đường trọng điểm. Thành phố đang tiếp tục mở rộng hệ thống camera AI nhằm phục vụ điều hành giao thông thông minh và xử lý vi phạm tự động. Theo Công an thành phố Hà Nội, tỷ lệ xử lý vi phạm qua hình thức “phạt nguội” đã tăng mạnh trong vài năm gần đây, đặc biệt với các lỗi vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định.

Camera AI không chỉ ghi nhận vi phạm mà còn hỗ trợ phân tích lưu lượng giao thông theo thời gian thực, giúp điều tiết tín hiệu giao thông linh hoạt hơn. Sự hiện diện của công nghệ đang tạo ra thay đổi quan trọng trong tâm lý xã hội: Người dân dần hình thành thói quen tuân thủ thay vì chỉ chấp hành khi có lực lượng chức năng trực tiếp đứng kiểm tra.

Nhưng sâu xa hơn, câu chuyện vỉa hè hiện nay không còn chỉ là vấn đề trật tự đô thị đơn thuần. Ở các đô thị hiện đại trên thế giới, chất lượng của vỉa hè phản ánh trực tiếp chất lượng sống đô thị. Một thành phố văn minh trước hết phải là thành phố mà người dân có thể đi bộ an toàn, thuận tiện và thoải mái.

Trong nhiều năm, Hà Nội phát triển mạnh theo hướng ưu tiên xe cơ giới. Đường được mở rộng cho ô tô và xe máy nhưng không gian dành cho người đi bộ lại bị thu hẹp đáng kể. Người già, trẻ nhỏ hay người khuyết tật ở nhiều nơi gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đi xuống lòng đường.

Việc trả lại vỉa hè cho người đi bộ vì thế không chỉ là câu chuyện mỹ quan, mà còn là việc trả lại quyền tiếp cận công bằng đối với không gian công cộng. Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, không gian đi bộ ngày càng trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng đúng nghĩa. Người dân có thể đi bộ, tập thể dục, tham gia hoạt động văn hóa mà ít bị áp lực bởi xe cộ như trước.

Đó cũng chính là hướng phát triển mà Hà Nội đang bắt đầu theo đuổi: Xây dựng đô thị lấy con người làm trung tâm thay vì chỉ ưu tiên phương tiện giao thông.

Nếu sự thay đổi về vỉa hè phản ánh chuyển biến ở “bề mặt” đô thị, thì những công trình hạ tầng lớn đang cho thấy Hà Nội bắt đầu bước vào giai đoạn tái cấu trúc phát triển sâu rộng hơn. Những năm gần đây, thành phố liên tục thúc đẩy các dự án giao thông chiến lược nhằm tháo gỡ áp lực hạ tầng kéo dài suốt nhiều năm.

Trong đó, dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô được xem là một trong những công trình mang tính bước ngoặt. Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 112,8 km đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, với tổng mức đầu tư hơn 85 nghìn tỷ đồng.

Khi hoàn thành, tuyến đường này không chỉ giúp giảm tải cho khu vực nội đô mà còn mở rộng không gian phát triển về phía Đông và phía Bắc Hà Nội, tạo động lực liên kết vùng giữa Thủ đô với các tỉnh công nghiệp trọng điểm. Song song với đó, hàng loạt dự án cầu vượt sông Hồng đang được thúc đẩy mạnh mẽ như cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo hay cầu Ngọc Hồi.

Trong nhiều năm, sông Hồng vừa là biểu tượng văn hóa của Hà Nội, vừa là “điểm nghẽn” trong kết nối không gian đô thị. Áp lực giao thông dồn nén lên các cây cầu hiện hữu như Chương Dương, Thanh Trì hay Nhật Tân khiến ùn tắc thường xuyên xảy ra. Các cây cầu mới không chỉ mang ý nghĩa giao thông đơn thuần mà còn mở ra cơ hội tái cấu trúc không gian phát triển hai bên sông Hồng — khu vực được xem là dư địa chiến lược của Hà Nội trong nhiều thập niên tới.

Đặc biệt, cầu Tứ Liên được kỳ vọng tạo cú hích lớn cho khu vực Đông Anh và Bắc sông Hồng. Công trình sẽ kết nối trung tâm lịch sử Hoàn Kiếm – Tây Hồ với Đông Anh, sân bay Nội Bài và trục phát triển phía Bắc thành phố.

Cùng với giao thông, Hà Nội cũng đang tăng tốc đầu tư hạ tầng chống ngập và thích ứng biến đổi khí hậu. Những trận mưa lớn kéo dài nhiều năm qua từng khiến các tuyến phố như Nguyễn Khuyến, Hoa Bằng, Minh Khai, Phạm Văn Đồng hay khu vực Mỹ Đình ngập sâu nhiều giờ. Điều đó cho thấy hệ thống tiêu thoát nước cũ không còn đáp ứng được tốc độ bê tông hóa đô thị.

Hiện nay, thành phố đang đẩy nhanh nhiều dự án cải tạo hệ thống thoát nước, xây dựng hồ điều hòa và nâng công suất các trạm bơm lớn như Yên Sở hay Liên Mạc. Riêng trạm bơm Yên Sở hiện có công suất khoảng 90 m³/giây, được xem là một trong những công trình chống ngập quan trọng nhất của khu vực nội đô Hà Nội.

Hệ thống hồ điều hòa tại các khu đô thị mới cũng đang phát huy hiệu quả kép: vừa chống úng ngập, vừa tạo thêm không gian xanh và điều hòa vi khí hậu. Đây là tư duy phát triển hạ tầng hiện đại mà Hà Nội từng thiếu trong nhiều năm trước: hạ tầng không chỉ để giải quyết giao thông hay thoát nước, mà còn phải nâng cao chất lượng sống đô thị.

Song song với hạ tầng giao thông và môi trường, giao thông công cộng cũng đang có những bước chuyển biến đáng chú ý.

Sau tuyến metro Cát Linh – Hà Đông dài hơn 13 km đi vào vận hành, Hà Nội đang tiếp tục thúc đẩy các tuyến metro mới như Nhổn – ga Hà Nội. Theo quy hoạch, mạng lưới đường sắt đô thị của Thủ đô trong tương lai sẽ có tổng chiều dài hàng trăm km. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng đây vẫn là hướng đi bắt buộc nếu thành phố muốn giảm phụ thuộc vào xe cá nhân.

Tại ga metro Cát Linh vào giờ cao điểm buổi sáng, ngày càng dễ bắt gặp hình ảnh người trẻ lựa chọn tàu điện để đi làm thay vì sử dụng xe máy như trước. “Đi metro nhanh hơn mình nghĩ, lại đỡ căng thẳng vì tắc đường”, một nhân viên văn phòng sống ở Hà Đông chia sẻ.

Không một siêu đô thị nào trên thế giới có thể giải quyết ùn tắc chỉ bằng cách mở thêm đường. Hà Nội rồi sẽ phải đi theo xu hướng chung của các đô thị hiện đại: phát triển giao thông công cộng, hạn chế dần phương tiện cá nhân và xây dựng thành phố theo mô hình đa trung tâm để giảm áp lực cho khu vực lõi đô thị.

Điều quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay có lẽ không chỉ nằm ở các công trình hay chiến dịch cụ thể, mà ở sự thay đổi trong tư duy phát triển. Trong nhiều năm, đô thị hóa thường được hiểu là xây thêm nhà cao tầng, mở thêm đường và tăng tốc đầu tư. Nhưng hiện nay, Hà Nội bắt đầu nói nhiều hơn đến các khái niệm như “đô thị đáng sống”, “không gian công cộng”, “thành phố thông minh”, “phát triển xanh” và “quản trị bằng dữ liệu”.

Đó là tín hiệu cho thấy Thủ đô đang dần chuyển từ mục tiêu “phát triển nhanh” sang “phát triển bền vững”. Thực tế, chất lượng sống đô thị đang trở thành thước đo quan trọng không kém tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Theo nhiều nghiên cứu, diện tích cây xanh bình quân đầu người ở Hà Nội hiện vẫn còn thấp so với tiêu chuẩn của nhiều đô thị hiện đại trong khu vực. Áp lực ô nhiễm không khí, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị và thiếu hụt không gian công cộng vẫn là những vấn đề lớn.

Chính vì vậy, định hướng phát triển không gian xanh, hồ điều hòa, công viên và hành lang sinh thái đang ngày càng được nhấn mạnh trong quy hoạch mới của thành phố.

Tất nhiên, phía trước vẫn còn rất nhiều thách thức. Ô nhiễm không khí chưa thể được cải thiện chỉ trong thời gian ngắn. Áp lực dân số nội đô vẫn rất lớn. Việc cải tạo hàng trăm khu chung cư cũ vẫn là bài toán khó. Khoảng cách giữa quy hoạch và thực thi ở nhiều nơi vẫn còn hiện hữu.

Nhưng điều quan trọng là Hà Nội đang cho thấy quyết tâm thay đổi mạnh mẽ hơn trước. Một thành phố hơn chục triệu dân không thể chuyển mình chỉ bằng vài chiến dịch ngắn hạn. Điều cần thiết là sự kiên trì theo đuổi một tầm nhìn phát triển xuyên suốt trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên.

Trong hành trình ấy, Hà Nội có thể sẽ phải thay đổi một số mô hình phát triển cũ, chấp nhận loại bỏ những thói quen đô thị lạc hậu và thậm chí đánh đổi một phần ký ức quen thuộc để hướng tới tương lai hiện đại hơn.

Mọi đô thị lớn trên thế giới đều từng trải qua những cuộc chuyển đổi như vậy. Điều người dân kỳ vọng hôm nay không chỉ là những con đường rộng hơn hay những tòa nhà cao hơn, mà là một thành phố đáng sống hơn — nơi con người được đặt vào vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển.

Video clip: Hà Nội thông qua quy hoạch 100 năm, lấy sông Hồng làm trung tâm

Và nếu giữ được tinh thần cải cách hiện nay, Hà Nội hoàn toàn có cơ hội bước vào một giai đoạn phát triển mới: văn minh hơn, hiện đại hơn và bền vững hơn — không chỉ là một đô thị mở rộng về quy mô, mà là một đô thị chuyển mình về chất lượng phát triển và chất lượng sống như mục tiêu của bản Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội./.

Thực hiện: Trần Long

Trình bày: Dương Linh