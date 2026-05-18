Mega Story XÃ LUẬN: VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH Mỗi một thời kỳ lịch sử của một dân tộc, một đất nước thường gắn với những con người vĩ đại. Dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20 đã xuất hiện một vĩ nhân - đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi. Cuộc đời, tư tưởng của Người là biểu tượng cao đẹp nhất về chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Với lòng yêu nước nồng nàn, trí tuệ thiên tài, tầm nhìn vượt thời đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đề ra đường lối đúng đắn đưa Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Con đường cứu nước mà Người đã tìm ra là một sáng tạo vĩ đại, một cống hiến có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh của dân tộc Việt Nam. Đó là con đường cách mạng: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Đoàn đại biểu Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 28/4/2026. Ảnh: An Đăng - TTXVN Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Di tích Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, sáng lập ra lực lượng vũ trang nhân dân, thành lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Trong những công lao đó, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở nước ta, không những có ý nghĩa trọng đại đối với Việt Nam mà còn có ý nghĩa quốc tế sâu sắc.

Tiếp đó, bánh xe lịch sử ghi dấu “Chín năm làm một Điện Biên. Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng” tạo nên kỳ tích Điện Biên “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”. Trường kỳ kháng chiến, Đảng lãnh đạo cả nước làm nên trường ca Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất non sông - sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên cường trong những năm tháng gian khó sau giải phóng, cả nước tiếp tục được thắp lên ngọn lửa “Đổi mới” với những cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. Thành tựu đạt được trong 40 năm đổi mới (1986-2026) đã tạo đà cho sự phát triển của đất nước, đồng thời, cũng là minh chứng sinh động khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên dành thời gian đọc, nhận xét và trực tiếp duyệt tin, bài của TTXVN. Ảnh tư liệu TTXVN

Trái tim, khối óc của Bác Hồ không chỉ nghĩ về việc nước, về phong trào cách mạng thế giới, mà còn chăm lo cả đến bếp ăn của bộ đội, nhà tắm cho nông dân, nơi an dưỡng của người già, trường học cho các cháu nhỏ... Mùa hè đến, mồ hôi đẫm áo, Người nghĩ đến người dân đang lam lũ trên đồng ruộng; những chiến sỹ phòng không đang trực trên nóc hội trường Ba Đình.

Dẫn nữ anh hùng Trần Thị Lý đi thăm vườn Phủ Chủ tịch, Bác không đưa chị đi trên những con đường đá sỏi vì Bác biết chân chị dẫm trên sỏi thì ảnh hưởng đến vết thương. Là Chủ tịch nước song trong sinh hoạt hàng ngày, những việc nào làm được, Bác tự làm, không nhờ vả hay ỷ lại cho người khác... Tất cả hình ảnh, chi tiết đó, tự nói lên nhiều điều: một tư thế giản dị, ung dung, tự tại, luôn phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của một lãnh tụ mẫu mực.

Từ góc nhìn của lịch sử nhân loại, Hồ Chí Minh được đánh giá là một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc bởi những đóng góp của Người đối với phong trào giải phóng dân tộc thế giới và Việt Nam. Với vai trò là người tìm ra và lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản thành công, Hồ Chí Minh đã có đóng góp to lớn với tư cách là người khởi xướng cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản trong thế kỷ XX. Cống hiến lớn lao của Người đã làm “thức tỉnh” các dân tộc thuộc địa trên cả phương diện lý luận và thực tiễn đấu tranh cách mạng.

57 năm trôi qua kể từ khi Bác từ biệt thế giới này, đi vào cõi vĩnh hằng, cũng là 57 năm chúng ta thực hiện Di chúc của Người để lại. Như bất cứ một con người trần thế nào, Người cũng là một cá thể hữu hạn, Người đã đi trọn lôgíc cuộc đời mình và vĩnh biệt chúng ta với muôn vàn tình thương yêu để lại cho đời, cho người, cho dân tộc và cho nhân loại.

Đức hy sinh và sự dâng hiến trọn vẹn và toàn vẹn của Người cho cuộc sống của nhân dân đã làm cho Người hoá thân vào dân tộc và sống mãi trong trái tim nhân loại. Người không chỉ là biểu tượng của lịch sử, mà đang là nguồn lực dẫn dắt hành động hôm nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh báo cáo trước Quốc hội về bản Hiến pháp sửa đổi tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa I, họp từ ngày 18-31/12/1959. (Ảnh: TTXVN)

Trong Di chúc, hai nội dung quan trọng bậc nhất mà người để lại là xây dựng Đảng và chăm lo cho con người. Người đặc biệt nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng trở thành đảng cầm quyền. Người coi trọng sự đoàn kết trong Đảng, giữ gìn đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Muốn vậy, phải trau dồi đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, chống chủ nghĩa cá nhân.

Theo Người, để thật sự trong sạch, “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên và thanh niên phải hết lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân; phải thấm nhuần và nâng cao “đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”; phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức như rửa mặt hàng ngày, kiên trì, bền bỉ suốt đời; sống tình nghĩa, “tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.

Tư tưởng của Bác Hồ với hệ thống các quan điểm về chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa dân tộc, về con người và văn hoá, về chủ nghĩa nhân văn và đạo đức, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và nhiều vấn đề khác... vốn mang ý nghĩa và giá trị thời đại, đến nay vẫn giữ nguyên giá trị. Tầm vóc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được cả thế giới công nhận. Vì vậy, mỗi năm, ngày 19-5 (ngày sinh của Người) luôn là một sự kiện văn hóa lớn của nhân dân ta và bạn bè trên thế giới. Đặc biệt, với việc Bác được UNESCO tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam, tự nó đã nói lên ý nghĩa và giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đúng như nhà lãnh đạo ngoại giao - nhà thơ Xuân Thuỷ đã viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Một con người gồm kim cổ tây đông

Giàu quốc tế đậm Việt Nam từng nét.

Ngày nay, mỗi một câu chuyện về Bác đều trở thành một bài học vô giá về nhân cách, về đạo đức cho mỗi chúng ta học tập và làm theo. Việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã và đang trở thành hành động tự giác, “tự soi”, “tự sửa”, rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trên mọi miền đất nước. Tư tưởng của Bác, tấm gương đạo đức của Bác vẫn đang bay cao, tỏa sáng, để tạo dựng nên lớp lớp những chiến sĩ, những cán bộ, những con người của thế hệ Hồ Chí Minh. Giống như lời Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi đã từng ca ngợi: “Tên tuổi của Người sẽ trường tồn như nhân dân của Người. Đức độ lượng, tính giản dị, tình yêu nhân loại, sự tận tụy hy sinh và lòng dũng cảm của Người sẽ cổ vũ các thế hệ mai sau”.

Bác Hồ trong một bữa cơm cùng đồng bào, chiến sỹ tại chiến khu Việt Bắc. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN) Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: TTXVN) Chủ tịch Hồ Chí Minh là độc giả tích cực của báo chí trong nước và thế giới. Bác tự rèn mình một phong cách đọc báo đều đặn, nghiêm túc. Bác không hẹn tiếp khách vào đầu giờ làm việc hàng ngày, giờ đó việc đầu tiên là Người xem qua các báo. Trong ảnh: Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp ở Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành thời gian đọc sách, báo. Ảnh: TTXVN Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mít tinh diễu hành chào mừng Ngày bầu cử Quốc hội thống nhất (25/4/1976). (Ảnh: Kim Sơn/TTXVN) Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp lần thứ 3 của Ban chấp hành Trung ương bàn về kế hoạch Nhà nước năm 1961 (Hà Nội, 12/1960). Ảnh: TTXVN Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố Hiến pháp năm 1959, ngày 1/1/1960. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Nhân loại tiến bộ trên thế giới, nhất là những trí thức, những chính khách giàu lòng bác ái, đã từng ca ngợi và bày tỏ thiện cảm của mình với tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh. Đồng chí Phidel Castro đã nhận xét: "Cuộc đời của đồng chí là một tấm gương sáng ngời những phẩm chất cách mạng và nhân đạo cao cả nhất. Hiếm có một nhà lãnh đạo nào trong những giờ phút thử thách lại tỏ ra sáng suốt, bình tĩnh, gan dạ, quên mình, cương nghị và dũng cảm một cách phi thường như vậy... Đồng chí Hồ Chí Minh thuộc lớp những người đặc biệt mà cái chết là mầm mống của sự sống và là nguồn cổ vũ đời đời bất diệt...".

Nói về Người trong bài viết "Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định “Nếu Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định con đường phát triển mới của đất nước, thì tư tưởng Hồ Chí Minh chính là ánh sáng soi đường để chúng ta đi trên con đường ấy với bản lĩnh vững vàng, mục tiêu đúng đắn, phương pháp khoa học và niềm tin sâu sắc vào Nhân dân”. “Tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở thành điểm tựa tinh thần, nền tảng tư duy và phương hướng hành động có ý nghĩa quyết định”.

“ Càng trong bước chuyển lớn của lịch sử, chúng ta càng phải giữ vững tư tưởng Hồ Chí Minh. Càng tiến bước trên con đường hiện đại hóa, chúng ta càng phải trở về sâu sắc hơn với những giá trị nền tảng mà Người để lại: độc lập, tự do; dân là gốc; đoàn kết; tự lực, tự cường; cần, kiệm, liêm, chính; Đảng trong sạch; Nhà nước phục vụ Nhân dân; phát triển vì con người và vì hạnh phúc của Nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: TTXVN

Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, với vai trò là Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội, trong công cuộc đổi mới, kỷ nguyên mới, Đảng đã hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách phù hợp với thực tiễn và hợp lòng dân, “Dân là gốc”. Nhờ đó, đã huy động được mọi tiềm năng, sức mạnh của nhân dân, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, mang lại cho nhân dân cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đồng thời củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, Đảng càng giữ vững và làm giàu bản chất Đảng chân chính cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó, mang lại hạnh phúc cho nhân dân là hệ giá trị đỉnh cao của Đảng “là đạo đức, là văn minh”.

Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, 79 mùa xuân cho đến phút cuối cùng, là cuộc đời trọn vẹn và toàn vẹn cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Người tiêu biểu cho cốt cách và bản lĩnh của dân tộc, cho bản sắc văn hoá của dân tộc Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn tỏa sáng như ngọn đuốc dẫn dắt chúng ta trên con đường cách mạng, vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Với tất cả niềm kính yêu và nhớ thương vô hạn, chúng ta mãi khắc sâu những lời dạy của Người, luôn giữ gìn, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ nguồn nội lực, quyết tâm hiện thực hóa những khát vọng phát triển, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, viết tiếp bản anh hùng ca thời đại Hồ Chí Minh, tạo nền tảng vững chắc để đến năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, hiện thực hóa tầm nhìn 2045 - xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh và hạnh phúc.

Trong trái tim mỗi người dân Việt Nam, khẩu hiệu “Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta” luôn là tiếng nói của lương tâm, của trí tuệ và tình cảm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

