Ưu tiên giữ lại cán bộ có năng lực, kinh nghiệm và phẩm chất chính trị

Sau hơn một tháng đưa vào vận hành hệ thống bộ máy chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Cà Mau đã đạt nhiều kết quả nổi bật; đặc biệt là công tác tổ chức bộ máy được triển khai khẩn trương, quyết liệt, đúng lộ trình. Đội ngũ cán bộ, công chức được bố trí cơ bản phù hợp, ổn định về tư tưởng và đã bắt nhịp được với nhiệm vụ mới.

Phóng viên TTXVN đã phỏng vấn Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải để phản ánh rõ cách làm linh hoạt, năng động, sáng tạo trong vận hành hệ thống chính trị ở địa phương.

- Sau hơn một tháng chính thức vận hành hệ thống bộ máy chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông đánh giá như thế nào về kết quả bước đầu đạt được của tỉnh?

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải: Sau hơn một tháng chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy chính trị của tỉnh Cà Mau đã bước đầu vận hành ổn định, thông suốt, đảm bảo thực hiện tốt các chức năng quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Công tác tổ chức bộ máy được triển khai khẩn trương, quyết liệt, đúng lộ trình. Đội ngũ cán bộ, công chức được bố trí cơ bản phù hợp, ổn định về tư tưởng.

Các cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp xã được thành lập, kiện toàn, tổ chức lại theo hướng tinh gọn, đúng hướng dẫn của Trung ương.

Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh được kiện toàn và được thành lập đúng quy định ở cấp xã. Việc phân cấp, phân quyền được triển khai kịp thời, xác định cụ thể trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau tặng quà cho cán bộ chủ chốt tại hội nghị sơ kết công tác của Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2025. (Ảnh: Kim Há /TTXVN)

Điều đáng mừng là toàn hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đồng thuận, ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đó chính là nền tảng vững chắc để tiếp tục hoàn thiện mô hình và nâng cao hiệu quả hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thời gian tới.

- Xin ông cho biết việc tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp đã tác động như thế nào đến hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp?

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải: Việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp đã đưa chính quyền đến gần dân hơn, phát huy được tính chủ động và nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực quản lý, điều hành của người đứng đầu trong từng cơ quan, tổ chức.

Đồng thời, tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến tích cực (từ thực hiện nghĩa vụ hành chính sang phục vụ nhân dân); nhất là tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tỉnh ủy quyết tâm thực hiện quan điểm chỉ đạo “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo để đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước”; kiện toàn và đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và 64/64 xã, phường, bước đầu phát huy được hiệu quả.

Hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cũng được tỉnh quan tâm đầu tư hiện đại, hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin được kết nối đồng bộ và vận hành thông suốt.

Trung tâm phục vụ hành chính công phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Các quy trình xử lý công việc được cải tiến theo hướng đơn giản, ngắn gọn, giúp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp thuận lợi, nhanh chóng hơn.

Đây được xem là bước đột phá mới có hiệu ứng tích cực làm thay đổi diện mạo nền hành chính của tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và phục vụ...; từ đó, nhận được sự đồng tình ủng hộ, đánh giá cao của người dân, doanh nghiệp.

- Những khó khăn, thách thức lớn nhất trong quá trình triển khai mô hình mới tại Cà Mau thời gian qua là gì và tỉnh đã có giải pháp như thế nào để khắc phục, thưa ông?

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải: Từ thực tiễn triển khai, bên cạnh những kết quả bước đầu đạt được, Tỉnh ủy cũng nhận thấy một số khó khăn, thách thức lớn cần được quan tâm, sớm khắc phục để tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động tốt hơn trong thời gian tới. Cụ thể là tâm lý e ngại thay đổi trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức. Một số xã, phường lúc đầu còn lúng túng trong xây dựng kế hoạch, phương pháp tổ chức thực hiện. Việc sắp xếp, bố trí nhân sự có nơi còn thừa, thiếu cục bộ, ban đầu cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Đồng thời, điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật ở cấp xã còn hạn chế, dẫn đến việc xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính có lúc bị gián đoạn. Phần mềm dịch vụ công đôi lúc bị quá tải do phải xử lý cùng lúc nhiều hồ sơ. Trụ sở làm việc phân tán do tận dụng trụ sở cũ để bố trí các cơ quan, đơn vị cũng gây khó khăn trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành.

Trước những khó khăn, thách thức đó, tỉnh đã chủ động ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo sát thực tiễn; thành lập các Tổ công tác của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở, ngành trực tiếp xuống cấp xã để nắm bắt những khó khăn và giải quyết ngay những vấn đề bức xúc.

Đồng thời, tỉnh chú trọng việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ các cấp trong việc vận hành hệ thống quản lý văn bản; rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải thiện quy trình hành chính và đặc biệt là quan tâm thực hiện đầy đủ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị ảnh hưởng.

Hội nghị Ban Chỉ đạo cho ý kiến các đề án về sắp xếp hệ thống chính trị tỉnh Cà Mau sau hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau; kịch bản phát triển kinh tế và xác định các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Tỉnh ủy xác định đây là giai đoạn khởi đầu nên còn có khó khăn, vướng mắc. Song, với tinh thần chủ động, cầu thị và quyết liệt, Cà Mau tiếp tục từng bước hoàn thiện mô hình, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

- Trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính và hợp nhất tổ chức bộ máy, việc sắp xếp, bố trí cán bộ được tỉnh thực hiện như thế nào để đảm bảo sự ổn định và phát huy năng lực đội ngũ này?

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải: Để đảm bảo sự ổn định và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn bám sát hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương, chuẩn bị kỹ phương án nhân sự thông qua việc thực hiện rà soát, phân loại và đánh giá toàn diện cán bộ dựa trên phẩm chất, trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn và kết quả công tác.

Địa phương ưu tiên giữ lại những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm và phẩm chất chính trị để làm cơ sở phân công, bố trí với phương châm nhìn việc, chọn người.

Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là lấy con người làm trung tâm, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn liền với phát triển đội ngũ cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tỉnh ủy để thông qua nhân sự. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Ngoài ra, để đảm bảo các nhiệm vụ của cấp xã được thực hiện thông suốt, không bị gián đoạn khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát đội ngũ công chức, viên chức của các cơ quan cấp tỉnh có chuyên môn, nghiệp vụ để tăng cường hỗ trợ cấp xã; quan tâm thực hiện đầy đủ chính sách đối với trường hợp người lao động dôi dư, bị ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau thời gian tới sẽ có những chỉ đạo trọng tâm như thế nào để tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính trị và phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thưa ông?

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải: Để tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính trị và phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy định hướng chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm thông suốt theo đúng tiến độ, chất lượng; ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm yêu cầu về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn; kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, không chồng chéo, trùng lắp.

Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; thực hiện sắp xếp bố trí trụ sở, nơi làm việc của các cơ quan, đơn vị, nhà công vụ cho cán bộ, công chức; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xứ lý nhà, đất tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; khai thác hiệu quả tài sản công.

Đại biểu quyết nghị thông qua dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa X. (Ảnh: Kim Há /TTXVN) “ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; thực hiện sắp xếp bố trí trụ sở, nơi làm việc của các cơ quan, đơn vị, nhà công vụ cho cán bộ, công chức; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xứ lý nhà, đất tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; khai thác hiệu quả tài sản công.

Thứ hai, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu theo Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về "Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng", các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ ba, tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; tập trung tuyên truyền và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thứ tư, quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Đảng. Trong đó tập trung "Bộ tứ trụ cột" về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; xây dựng và thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền giữa Trung ương và chính quyền địa phương 2 cấp; tổng rà soát các nguồn lực, lợi thế và điều kiện phát triển tỉnh Cà Mau.

Thứ năm, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thứ sáu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị, chuyên môn, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao. Tỉnh tập trung phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong toàn xã hội; có các cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể để khai thác hiệu quả nguồn lực hiện có.

Tỉnh Cà Mau phát động phong trào thi đua 180 ngày đạt tăng trưởng 8,8% 6 tháng cuối năm 2025. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

- Thông điệp mà ông muốn gửi tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh giai đoạn chuyển mình quan trọng hiện nay là gì?

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải: Trong giai đoạn chuyển mình quan trọng của tỉnh hiện nay, với vai trò là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh, tôi mong muốn và kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo và tận tâm trong công việc; tiếp tục học tập, nâng cao năng lực, thích nghi với những đổi mới trong tổ chức và quản lý, đồng thời giữ vững phẩm chất đạo đức, gần gũi, lắng nghe và phục vụ nhân dân; luôn xác định nhân dân là trung tâm, là chủ thể của mọi chính sách và hành động.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, vượt qua khó khăn, đóng góp vào sự ổn định và phát triển của tỉnh. Nhân dân tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chung tay cùng chính quyền xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng giàu đẹp. Mọi ý kiến đóng góp, tâm tư, nguyện vọng của người dân sẽ luôn được lắng nghe và giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền lợi và cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thành công của Cà Mau hôm nay và sau này phụ thuộc rất lớn vào sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vì mục tiêu xây dựng một Cà Mau hiện đại, với hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả, kinh tế phát triển bền vững, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, cả hệ thống chính trị và toàn dân cần chung tay, góp sức để biến thách thức thành cơ hội, biến khát vọng thành hiện thực. Tinh thần “Cà Mau đoàn kết-vươn xa bền vững” sẽ viết nên một chương mới rực rỡ cho quê hương địa đầu cực Nam Tổ quốc - nơi mỗi người dân đều tự hào, hạnh phúc và thịnh vượng.

