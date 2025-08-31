Việt Nam trên bản đồ thế giới: Từ hiện diện khiêm nhường đến vị thế quốc gia hùng cường

“ …Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. Vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ Lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập

LỜI TÒA SOẠN

Ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. Tuy nhiên, nền độc lập non trẻ lập tức bị đe dọa bởi cuộc xâm lược trở lại của thực dân Pháp, buộc toàn dân ta bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ kéo dài 9 năm (1945 - 1954).

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là mốc son chói lọi, ghi dấu bản lĩnh kiên cường và trí tuệ quân dân Việt Nam, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneve (21/71954), công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.

Giai đoạn sau 1954, đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền. Miền Bắc bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, củng cố hậu phương lớn, trong khi miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống lại sự can thiệp của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kéo dài hơn hai thập kỷ (1954-1975), kết thúc bằng chiến thắng lịch sử mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước bước vào thời kỳ phát triển mới trong hòa bình.

Hậu quả chiến tranh nặng nề, nền kinh tế kiệt quệ, thiên tai, thù trong giặc ngoài, cùng với đó là cơ chế quản lý kế hoạch hóa tập trung phù hợp trong điều kiện đất nước có chiến tranh, thậm chí trong điều kiện đất nước hòa bình, độc lập, thống nhất, do chậm điều chỉnh, chậm đổi mới bộc lộ hậu quả quan liêu, bao cấp, mệnh lệnh… khiến đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Trong bối cảnh đó, từ thực tiễn cuộc sống và khát vọng phát triển, Đảng ta đã kiên định, chủ động đổi mới tư duy, khởi đầu cho công cuộc đổi mới toàn diện tại Đại hội VI năm 1986.

Từ năm 1986 đến nay, đất nước ta đã trải qua gần bốn thập kỷ đổi mới, đất nước vươn lên mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam từng bước vượt qua khủng hoảng kinh tế-xã hội, duy trì tăng trưởng liên tục, cải thiện rõ rệt đời sống nhân dân; mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu.

Vị thế, tầm vóc và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trong khu vực và trên thế giới.

Nhiều chỉ số phát triển được quốc tế ghi nhận, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển ổn định, bền vững. Đặc biệt, sau Đại hội XIII của Đảng (1/2021), Việt Nam xác định rõ khát vọng phát triển đất nước với mục tiêu xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Dù phải đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có như đại dịch COVID-19, xung đột địa - chính trị, biến đổi khí hậu, già hóa dân số hay an ninh phi truyền thống…, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thể chế và đổi mới sáng tạo. Vị thế, tầm vóc và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trong khu vực và trên thế giới.

Nhìn lại chặng đường 80 năm, có thể khẳng định rằng: sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự đoàn kết, kiên cường của nhân dân và bản lĩnh tự lực, tự cường của cả dân tộc chính là nhân tố quyết định tạo nên những thắng lợi to lớn và toàn diện của cách mạng Việt Nam.

Đó cũng chính là nền tảng vững chắc để đất nước ta tiếp tục vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hội nhập sâu rộng, phát triển nhanh, bền vững và khát vọng vươn lên trở thành quốc gia phát triển, hùng cường vào giữa thế kỷ 21.

Báo Điện tử VietnamPlus - TTXVN